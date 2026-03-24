LIFEEARから「SWIMMER」コラボのチェリー・コレクション、着せ替え有線イヤホンが新登場。

株式会社lifeear

日本発オーディオブランド「LIFEEAR（ライフイヤー）」は、着せ替え有線イヤホン「Nova」から世代を超えて愛される雑貨ブランド「SWIMMER（スイマー）」世界観を取り入れたコラボレーションイヤホンを発表し、予約販売を開始しました。

高音質の高透明度レジン製有線イヤホンとしての機能を備えつつ、毎日のコーデや気分に合わせて楽しめる“着せ替え可能”のデザインプレートが付属するのが大きな特徴です。

今回のテーマは、SWIMMERのデザインの１つでもある「チェリー」 。甘酸っぱくレトロな世界観を大人可愛いデザインに落とし込みました。

■ 着せ替えを楽しめる、高透明度レジン製有線イヤホン「Nova」

イヤホン本体のフェイスプレートは着せ替え可能。

その日の気分やコーディネートに合わせてデザインを楽しめるほか、

有線接続ならではの安定した音質と、音楽への没入感を提供します。

筐体には高透明度レジンを採用し、レトロでポップな世界観を詰め込みました。

■ 懐かしくて新しい、ノスタルジックなデザイン

SWIMMERらしい絶妙なカラーリングと、どこか懐かしさを感じるフォルム。

単なるオーディオ機器ではなく、アクセサリー感覚で身につけたくなる「主役級」のイヤホンに仕上げました。

■ 有線だからこそ、途切れない「音」と「思い出」

充電いらずで、繋いですぐに自分だけの音楽の世界へ。

クリアな音質を実現する「Nova」モデルを採用し、お気に入りのプレイリストを鮮やかに再現します。

＜商品情報＞

ギンガムチェックを背景に、チェリーとクマの「ハグリー」がキュートなデザインとウサギの「リバニー」やチェリーが散りばめられたガーリーな装いの２種類から選べます。

【レッド】ギンガムチェリー

「王道レトロな赤に、ときめきを閉じ込めて。」

赤いギンガムチェックを背景に、真っ赤なさくらんぼと「ハグリー」を描いた、SWIMMERらしいレトロポップなデザイン 。

耳元にふたつぶのさくらんぼを飾れば、お出かけ中も大好きなキャラクターと一緒に過ごしているようなワクワク感が広がります。

大人可愛いアクセントパッと目を引く「赤」は、シンプルなコーディネートの主役級アクセントにぴったり。

あの頃の夢中になった気持ちを、今のスタイルにプラスして。

【クリア】シャワーチェリー

「透明感あふれる、ピュアなさくらんぼの魔法。」

透明感のあるクリアカラーに、

たくさんのさくらんぼと「リバニー」たちが降り注ぐ、軽やかでガーリーなデザイン 。

日常に溶け込む、ときめきクリア素材が肌やファッションに馴染み、ふとした瞬間に鏡に映るさくらんぼたちが、日々の暮らしにそっと寄り添ってくれます。

上品な甘さのセレクト主張しすぎない透明感は、大人の女性にも使いやすい上品な仕上がり。

音楽を聴く準備をするたびに、心が洗われるような可愛さを届けます。

【取扱店舗】LIFEEAR公式サイト

https://life-ear.jp/products/g00202

https://life-ear.jp/products/g00203

【販売価格】12,800円（税込）

【発送予定】2026年6月以降～

＜LIFEEAR Nova仕様＞

プロ仕様イヤモニの製造技術を活かし、開発されたLIFEEAR Novaは、高透明なレジンの美しいボディに、カスタムIEM級の高音質を凝縮。高音から低音まで、クリアで迫力あるサウンドを実現。

クリアで迫力ある音質で専用収納ケース＆アクリルブロック付き。

フェイスプレートは、着せ替え可能で気分やコーデに合わせてカスタマイズ可能。

【セット内容】

・イヤホン本体（L/R）× 1セット

・着せ替え用フェイスプレート（L/R）× 2セット ※イヤホン本体に装着済み

・イヤーチップ（S/M/L）× 各1ペア

・リケーブル × 1

・取扱説明書

・保証書（保証期間：1年）

*イヤホン1個につき、デザインプレート2種類が付属されます。

■購入特典

税込5,000円以上ご購入いただいた方に、「GAACAL×SWIMMER オリジナルシール」を1枚プレゼント。

※数量限定、なくなり次第終了となります。

【LIFEEARとは】

3Dプリント技術・独自音響設計・カスタムIEMの知見を融合し、音楽を愛するすべての人にプロ品質の音体験を届けるオーディオブランド。

「カスタムIEMという選択肢を、もっと日常に」

音楽のプロたちが使う"カスタムIEM（イン・イヤー・モニター）"の良さを、もっと多くの人に知ってほしいという想いから生まれました。本来、プロのミュージシャンがライブやレコーディングで使用する高品質なカスタムIEMを、日常でも気軽に使えるようにすることで、音楽の聴き方に新しい選択肢を提供します。プロだけの特権だったその音質体験を、より多くの人々の日常に届けることがLIFEEARの使命です。

会社概要

東京に本社を置き、「いい音をもっと身近に、もっと永く」という信念のもと、最先端の3Dプリント技術を活用して音響機器の新しい可能性を追求する会社です。3Dプリント技術を用いることで、従来では実現が難しかった精密かつ複雑な構造を可能にし、高性能・高音質・優れたフィット感を兼ね備えた製品を提供しています。私たちは最先端の技術を融合させ、これまでにない音楽体験をお届けします。

「聴く」を人生のパートナーに。

人生100年時代、株式会社lifeearは3Dプリンタ技術で"聴く喜び"を守り、豊かにします。

会社名：株式会社lifeear

所在地：東京都新宿区西新宿６丁目２５番８-１００１号

代表取締役：朱 静儀

事業内容：カスタムIEM（カスタム・イン・イヤー・モニター）をはじめとするオーディオ機器ブランド「LIFEEAR」の企画・製造・運営

設立：2024年8月8日