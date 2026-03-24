「GAACAL」限定「SWIMMER」チェリー・コレクションが新登場！

株式会社rainboww

仕事もプライベートも頑張る女子を応援するブランド「GAACAL（ガーカル）」（運営：株式会社rainboww）は、世代を超えて愛される雑貨ブランド「SWIMMER（スイマー）」とのコラボレーションによる「チェリー・コレクション」をアイテムを、GAACAL公式オンラインストアにて予約販売開始いたしました。

今回のテーマは、SWIMMERのデザインの１つでもある「チェリー」 。甘酸っぱくレトロな世界観を、GAACALの大人可愛いライフスタイル雑貨に落とし込みました。

■ コラボレーションの背景

かつて多くのファンを虜にしたSWIMMERのノスタルジックなデザイン 。その中でも象徴的な「チェリー」モチーフを主軸に、大人女子の日常に“ほっとする可愛さ”を届けるラインナップを企画しました 。

GAACAL公式オンラインショップにて販売

https://gaacal.com/collections/swimmer

※日本国内のみの販売となります。

お届け予定：2026年6月以降～

■ 商品ラインナップ（全6アイテム）

すべてのアイテムに、真っ赤なチェリーと愛らしい仲間たちが登場します。

1,高透明度レジン製着せ替え有線イヤホン（LIFEEAR Nova仕様）（2種類） \12,800(税込）

ギンガムチェックを背景にチェリーと「ハグリー」がキュートなデザインと「リバニー」やチェリーが散りばめられたガーリーな装いの２種類から選べます。

【レッド】ギンガムチェリー

赤いギンガムチェックに、さくらんぼとクマの「ハグリー」を描いた王道レトロなデザイン 。耳元に真っ赤なアクセントを添え、お出かけ中もキャラクターと一緒にいるようなワクワク感を届けます 。

【クリア】シャワーチェリー

透明感のあるクリアカラーに、さくらんぼとウサギの「リバニー」たちが降り注ぐガーリーなデザイン 。どんなファッションにも馴染みやすく、日常にそっと寄り添う大人可愛い仕上がりです 。

＜LIFEEAR Nova仕様＞

プロ仕様イヤモニの製造技術を活かし、開発されたLIFEEAR Novaは、高透明なレジンの美しいボディに、カスタムIEM級の高音質を凝縮。高音から低音まで、クリアで迫力あるサウンドを実現。

クリアで迫力ある音質で専用収納ケース＆アクリルブロック付き。

フェイスプレートは、着せ替え可能で気分やコーデに合わせてカスタマイズ可能。

【セット内容】

・イヤホン本体（L/R）× 1セット

・フェイスプレート（L/R）× 2セット ※イヤホン本体に装着済み

・イヤーチップ（S/M/L）× 各1ペア

・リケーブル × 1

・取扱説明書

・保証書（保証期間：1年）

*イヤホン1個につき、デザインプレート2種類が付属されます。

2,シェルスマホケース（２種類） \3,280(税込）



シェル感のあるベースが、やさしい可愛さを引き立てます。

【対応機種】iPhone 15/iPhone 16/iPhone 17

3, 薄型3in1モバイルバッテリー（２種類） \6,980(税込）

持ち歩くだけで気分が上がる、コンパクトでポップなデザイン。

iPhone、Apple Watch、AirPodsをMagsafeでワイヤレス充電できる1台3役の多機能バッテリー。

厚さ8.9mm、重さ約110gの薄型・軽量設計で持ち運びに便利です。5000mAh容量でスマートフォン約1回分の充電が可能。

過熱・ショート・過電圧・過充電から守る保護回路を搭載しています。

容量：5000mAh

サイズ：厚さ8.9mm、重量約110g

出力：USB-Cポート最大20W

同時充電可能台数：2台

※PSE認証済み

4,Magsafe対応360度スマホグリップ（２種類） \1,680(税込）

MagSafe対応で装着したままワイヤレス充電OK。

360°回転で動画視聴や自撮りも快適に。片手操作でも安心。

5,2in1急速充電ケーブル（Type-C）（２種類） \1,280(税込）

実用性抜群。断線しにくい素材に、キュートなコネクタカバー付き。

最大60W急速充電＆データ転送対応。

ストラップ感覚で持ち歩ける便利＆かわいいケーブル。

6,マグネット式Apple Watchバンド（２種類） \3,280（税込）

Apple Watchを可愛くカスタマイズ。着け外しもスムーズなマグネット式。

■購入特典



税込5,000円以上ご購入いただいた方に、「GAACAL×SWIMMER オリジナルシール」を1枚プレゼント。

※数量限定、なくなり次第終了となります。

広報・掲載に関するお問い合わせ先

pr@rainboww.co.jp

商品のお取り扱いに関するお問い合わせ先

info@rainboww.co.jp

【GAACAL（ガーカル）とは】

「GAACAL（ガーカル）」は、仕事とプライベートのバランスを保ちつつ、自分らしいライフスタイ ルを楽しむ女性たちを応援するブランドです。

恋愛だけでなく、将来の選択や結婚、ライフスタイルの変化を考える女性たちの声に寄り添い 共に歩むパートナーとして、頑張る女性たちがオンとオフの両方でときめきを感じられるライフ スタイル雑貨を提供します。

Instagram https://www.instagram.com/gaacal/

取扱店舗一覧 https://rainboww.co.jp/shoplist

■株式会社rainboww（レインボー）https://rainboww.co.jp/

ライフスタイル雑貨ブランドGAACALの運営

代表取締役：朱 静儀

本社：東京都新宿区西新宿5-8-2 恵徳ビル904号室

設立：2019年7月26日