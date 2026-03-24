【NVIDIA GTC 2026最速レポート】AI技術トレンドとビジネスユースケースのキャッチアップイベント開催

株式会社スリーシェイク

株式会社スリーシェイク（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田 拓真、以下スリーシェイク）は、GTC2026のRecapイベントを「【NVIDIA GTC 2026最速レポート】AI技術トレンドとビジネスユースケースのキャッチアップ」と題して2026年3月30日に開催することをお知らせします。

https://connpass.com/event/382180/(https://connpass.com/event/382180/)

■イベント概要

本イベントは、2026年3月16日～19日にサンフランシスコで開催されたGTC2026のRecapイベントです。

NVIDIA GTCとは、AI、ハイパフォーマンスコンピューティング、メタバースなど、最先端テクノロジーの発表と交流の場です。 膨大なセッションや発表の中から、本セミナーでは、多くビジネスパーソンやエンジニアが知っておくべきGTCの重要事項を厳選し、効率的に最新技術トレンドをキャッチアップできる内容をお届けします。 GTCのエッセンスを理解し、ビジネスや業務に活かせるよう、要点を絞った解説とより実践的な活用例をご紹介します。

GTC 2026 の主要ハイライト、各社のAI技術トレンドとビジネスユースケース、質疑応答の時間も設けておりますので、ご質問や具体的なご相談も可能です。

https://connpass.com/event/382180/





■開催概要

開催日時：2026年3月30日（月）12:00 ～ 13:00

開催方法：オンライン開催

主催： 株式会社スリーシェイク

参加費： 無料





■参加方法

参加される場合は以下のサイトより、事前に参加登録ください。

https://connpass.com/event/382180/

また、当日は YouTube Live で配信を行います。オンライン参加される場合は、

以下のURLよりご参加ください。

https://www.youtube.com/watch?v=aAF_S-xH_QM







■登壇者情報

三浦 直也 株式会社GNUS執行役員

登壇時間：12:05 - 12:25

電通にて多業界でサービス・プロダクト開発をPMとして数多く成功に導く。 2019年、GNUSを設立。通信、自動車、電機、メディア、小売など、幅広い業界を代表するクライアントに対し、プロダクト戦略策定から開発実行までを包括的に支援。また、各業界におけるAI導入戦略の策定や、AIを活用した新規事業開発プロジェクトを多数手がける。特に、ビジネス実装に数多くのプロジェクトで関与し、業界を問わず、AIを活用した革新的なソリューションを提供。 最先端技術を駆使した支援に加え、生成AIを活用した自社プロダクト開発にも積極的に取り組む。

@akasan_ml(https://x.com/akasan_ml)

登壇時間：12:25 - 12:45

株式会社スリーシェイクにてMLOpsをはじめとした機械学習関連のプロジェクトの支援に従事。また、NVIDIA Inceptionパートナーとしての社内活動もリードしている。

【本件に関するお問い合わせ先】

本件に関するお問い合わせや翻訳者への取材のご依頼は、下記までお願いします。

株式会社スリーシェイク Sreake事業部 蔵本

TEL：03-4500-7378

E-Mail：sreake-sales@3-shake.com

■「Sreake（スリーク） 」とは

「Sreake」は、スリーシェイクの主力事業であり、SRE(Site Reliability Engineering) の導入・実践に向けた日本初の伴走型コンサルティングサービスです。

金融、製造、小売、AI、メディアなど、技術力が求められる領域で、 Google の提唱するSRE の考え方に基づき、クラウドネイティブな技術導入、開発/運用プロセスの支援をしています。

Google Cloud、AWS、Kubernetes、Observability、DBRE、MLOps などの最新技術の知見を集約し、文化も含めた「インフラ」を整備し、企業の SRE 内製化をゴールとして支援します。

サービスサイト：https://sreake.com/

【株式会社スリーシェイク】

スリーシェイクは、ITインフラ領域の技術力に強みをもつテクノロジーカンパニーです。2015年の創業から提供しているSREコンサルティング事業「Sreake（スリーク）」では、AWS / Google Cloud / Kubernetes に精通したプロフェッショナルが技術戦略から設計・開発・運用を一貫してサポートしています。またSRE領域で培ったノウハウをベースに、2020年4月にクラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」を提供開始し、ビジネス分析やマーケティングへのビックデータ活用を簡易に実現可能としました。以後、フリーランスエンジニア特化型人材紹介サービス「Relance（リランス）」やセキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」を提供開始し、DX時代における技術戦略設計からセキュアなアプリケーション開発、データ活用までを一貫提供可能な体制を進めています。

会社名 ：株式会社スリーシェイク

代表者 ：代表取締役社長 吉田 拓真

所在地 ：東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル7階

事業内容 ：SRE特化型コンサルティング事業「Sreake（スリーク）」運営（ https://sreake.com/ ）

セキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」開発・運営（ https://www.securify.jp/ ）

クラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」開発・運営（ https://reckoner.io/ ）

フリーランスエンジニア特化型人材紹介サービス「Relance(リランス)」運営（ https://relance.jp/ ）

会社HP ：https://3-shake.com/