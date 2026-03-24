日本酒は『マイナス5℃で育てる』時代へ。累計販売14万台突破のルフィエールワインセラーより、新色「ホワイト」の日本酒セラーが登場！

株式会社イズミセ

株式会社イズミセ（本社：京都市下京区、代表取締役：戸塚尚孝）は、ワインセラーブランド「Lefier（ルフィエール）」より、氷温熟成に対応した日本酒セラーの新色「-5℃ SAKE23＋」を2026年3月27日（金）に発売いたします。

本製品は、日本酒の劣化を防ぎフレッシュな味わいを保つ「-5℃」での保管が可能です。今回、既存のブラックに加えて、多様化するインテリアニーズに応え、モダンな空間に溶け込む待望のホワイトカラーをラインナップに追加いたしました。設置場所に応じてお好みのカラーよりご選択いただけます。

新色のホワイトモデルは、北欧風やミニマルなキッチンにも自然に溶け込むノイズレスなデザインを採用。3重構造のLow-Eガラスにより結露を抑え、お気に入りの銘柄を「見せる収納」として美しく演出します。

■ 「-5℃ SAKE23＋」 3つのポイント

1：「-5℃」の氷温保管で鮮度をキープ

冷却力の強いコンプレッサー式を採用し、冬場も庫内温度を安定させるヒーター機能を搭載。日本酒の酸化と劣化を抑え、搾りたてのフレッシュな風味を長期間維持します。

2：断熱性に優れたLow-Eガラス＆UVカット仕様

3重ガラスのうち2枚に断熱性の高いLow-Eガラスを採用。外気温との差による結露を防ぎ、常にクリアな視認性を保ちます。またスモークガラス仕様で、庫内の収納を見せつつ、日本酒の大敵である紫外線をカットします。

3：1度単位の細やかな温度設定（-5℃～18℃）

日本酒だけでなく、クラフトビールや白ワインなど、酒類に合わせた最適な温度管理がこれ1台で完結します。

■ 商品概要

商品名 ：ルフィエール -5℃ SAKE23＋(W)

収納本数 ：27本

※上段：15～19本(四合瓶) 下段：8本(一升瓶)

有効内容積：118L

冷却方式 ：コンプレッサー式(R600a)

寸法 ：幅431×奥行590.5×高さ874.5mm

重量 ：34kg

小売価格 ：86,000円(税込)

特長 ：日本酒の質を保つ-5℃で氷温保管可能、断熱性に優れたLow-Eガラス＆UVカット仕様。

■ Lefier（ルフィエール）とは

「Lefier」ルフィエールは、2011年より販売を開始し、2026年現在 累計販売台数14万台を突破したワインセラーブランドです。

通販ショッピングモールの楽天市場にてセラージャンルでNo.1の実績を誇るまで反響いただいています。2024年11月、業界初の20年超長期保証サービス「Lefier 20-Years Edition」をスタート。これに伴い、レストラン、ワインバーなどの飲食店様、住宅メーカー様へさらに拡販を続けています。

商品ラインナップは、12本収納の小型機種から171本収納の大型機種まで多岐にわたり、上下2つの庫内を持った2温度帯セラーや新シリーズのビルトイン対応セラー、さらにマイナス5℃で氷温保管できる日本酒セラーなど合計17種類。シンプルでスタイリッシュなデザインで統一しています。

【ワインセラー販売サイト】

WINE＆WINECELLAR セラー専科

https://www.winecellar.jp/

【本件製品に関する詳細】

Lefier 公式Webサイト

https://lefier.jp/contact/

【会社概要】

販売会社

会社名：株式会社イズミセ

代表者：代表取締役 戸塚尚孝

所在地：京都府京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60 日本生命四条ビル7階

URL：https://www.izumise.co.jp/

輸入会社

会社名：株式会社都光

代表者：代表取締役 戸塚尚孝

所在地：東京都台東区上野6-16-17 朝日生命上野昭和通りビル1階

URL：https://www.toko-t.co.jp/

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社イズミセ 担当：市村、奥村

TEL：075-255-6112 MAIL：infomaster@winecellar.jp