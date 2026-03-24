入力するだけで左右差や総和を自動判定。車検の準備を助ける『ブレーキ制動力計算フォーム』をshaproにて提供開始

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自動車メディア『shapro』の国家整備士スタッフは、2026年3月、車検時のブレーキ検査で必要な計算や判定をサポートする『ブレーキ制動力計算フォーム』を公開しました。内部の計算ロジックに物理エンジン『Planck.js』を一部取り入れ、仮想空間でのシミュレーション結果をもとにした精度の高い判定を提供します。

ブレーキ検査の判断基準となる『左右差』や『総和』の計算は複雑で、現場での判断に迷うことも少なくありません。そこで、入力した数値をもとに『実際に車を動かしてブレーキをかける』シミュレーションを行い、その結果を車検記録簿と同じ形式で出力できる、現場の助けになる道具を作成しました。

画像は車検記録簿形式の制動力入力フォーム

【ツールの3つの特徴】

1.物理計算によるシミュレーション

Planck.jsを用い、車の重量・駆動力・路面状態などを反映。制動力は車検で検査した前後の制動力を入力して「右に走行する車がブレーキを踏んでから止まるまでの距離と時間」を再現します。

2.国交省の試験結果に準拠した設定 シミュレーション結果は、国土交通省のブレーキ性能試験データに近くなるよう微調整を重ね、実用性を高めています。

3.記録簿形式でのスマートな出力 判定結果は車検記録簿のレイアウトで表示されるため、転記ミスを防ぎ、事前のセルフチェックに最適です。

画像はシミュレーションの車両設定(左)と制動テスト結果(右)

■ ブレーキ制動力計算フォーム（無料・登録不要）

ブレーキ制動力の計算式シート【制動距離と時間をシミュレーション】

[URL https://shapro.net/brakingforce-sim/(https://shapro.net/brakingforce-sim/)]