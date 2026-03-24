採用戦略の「答え合わせ」を仕組み化する。パナリット、煩雑な選考データを戦略資産に変える「採用ストーリーボード」を提供開始

パナリット株式会社

データとAIで「経営の意思決定」を支える戦略人事パートナー、パナリット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：小川高子、以下「パナリット」）は、採用データを経営資産へと変換する新機能「採用ストーリーボード」を提供開始しました。本機能は、選考の歩留まりを可視化する「ファネル分析」にとどまらず、採用時の評価と入社後のパフォーマンスを紐付ける「アウトカム分析」を実現します。採用を断片的な活動（点）ではなく、事業成長に資する「一気通貫の投資プロセス」として再定義することで、人的資本の投資対効果（ROI）を明確にし、データに基づく高度な経営判断を支援します。

採用は「集計」から、戦略の「投資対効果（ROI）」を問うフェーズへ

労働力人口の減少と売り手市場が加速する2026年、採用の役割は従来の「人員補充」という事務作業から、事業成長を左右する「資本投下」へと劇的な変容が求められています。

「人的資本経営」が本格化する今、人材はコストから企業価値を左右する「資本」へと変わりました。これに伴い、経営陣には「多額の採用投資が、入社後の活躍や将来の利益にどう直結しているのか」を市場への説明責任が求められています。しかし、多くの企業では採用データと入社後の人事データが分断されており、投資対効果（ROI）を精緻に検証できないことが、次の一手への大きなボトルネックとなっています。

今、求められているのは、膨大なデータ整理に追われる現状を脱し、採用を「経営資源の最適配分」へと進化させる意思決定基盤の構築です。

戦略の解像度を阻む「データの分断」と「クレンジングの限界」

多くの企業で採用結果の分析や採用アウトカム分析に挫折する最大の要因は、担当者のスキルの問題ではなく「データの構造」にあります。

人事データの分析においては、「採用と入社後でシステムが分断されている」「選考ステップが候補者に合わせた柔軟な対応が求められる」といった人事領域特有の環境が、構造的な壁を生み出しています。具体的には、以下の3つの要因が挙げられます。

- 複雑な応募経路による「データ重複」の壁 ：複数の求人媒体やダイレクトリクルーティング、リファラルなど候補者の流入経路が多岐にわたるため、同一人物のデータ重複（名寄せの難しさ）が発生しています。これにより、経路ごとの正しい費用対効果（ROI）の算出が困難になっています。- 非構造的なプロセスによる「ファネル構築」の壁 ：「書類高評価の人には一次面接前にアトラクト面談を挟む」「新卒の推薦応募者は初期フローをスキップする」など、候補者の状況に応じて選考ステップが柔軟に分岐するケースが多発します。ルートが多岐にわたるため、分析の大前提となる「選考ステップの標準化」や「歩留まり（ファネル）の可視化」のハードルが非常に高くなっています。- ATSとHRISの分断による「一貫性欠如」の壁 ：採用管理（ATS）と人事情報管理（HRIS）が別システムで運用されていることが多く、データを繋ぐ共通のIDが途切れてしまいます。その結果、「採用時の評価」と「入社後のパフォーマンスデータ」が接続されず、経営が最も知りたい「自社で活躍・定着する人材の傾向（アウトカム）」を分析できない状態に陥っています。

経営の問いに「解」を出すパナリットの「採用ストーリーボード」

このような「データ構造の壁」を根本から解決し、企業が本当に知りたい採用分析を実現するのが、パナリットの提供する「採用ストーリーボード」です。

本サービスは、単なるグラフ作成のための可視化（BI）ツールではありません。システム間に散在する複雑な人事データをパナリットが構造化し、経営層が「次の一手」を決めるための判断材料を抽出する意思決定プラットフォームです。

具体的には、以下の3つのアプローチで企業の採用活動をアップデートします。

- 戦略整合性の検証：複雑なプロセスを紐解き、スピーディーな軌道修正を実現 候補者ごとに分岐するイレギュラーな選考ステップなど、非構造的なプロセスを整理し、自社の事業フェーズに応じた採用戦略と実際の選考状況を照合します。現場の動きと戦略のズレを早期に検出し、機動的な予算配分や採用方針の変更（ピボット）を可能にします。- 人的資本のアウトカム分析：「採用」と「入社後」のデータの分断を解消 ATS（採用管理）とHRIS（人事管理）の壁を越え、採用時の評価データと、入社後のパフォーマンス・定着率をシームレスに連結します。どの流入経路や選考基準が「事業に真に貢献する人材」を輩出したのかを特定し、採用投資の利回り（ROI）を最大化させます。- 経営のスピードを上げるKPIマネジメント：事業計画に直結する「真の指標」を共有複雑な応募経路の重複（名寄せ問題）などをクリアにした上で、採用の転換率、採用リードタイム、採用単価など、事業計画の達成を左右する重要指標を正確に算出。経営陣と現場が「信頼できる同じデータ」を見て、即座にアクションを起こせる環境を構築します。

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パナリット株式会社について

パナリットは、自社の人的資本の持続可能性を読み解き、次なる一手へと繋げるための「戦略人事エンジン」を提供することを使命としています。

「採用ストーリーボード」の真の価値は、人事担当者を複雑な集計作業から解放することではありません。採用と入社後活躍のデータを連結し、自社独自の「勝ち筋」を特定することで、「不確実な採用投資」を「予測可能な事業成長のエンジン」へと変換します。

不確実な未来を、根拠なき予測で歩む時代は終わりました。パナリットは、企業の「見えない資産」を、確信の持てる「見える戦略」へと変換し、企業の競争力を底上げしてまいります。

【会社概要】

社名：パナリット株式会社

本社所在地：東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟22階

代表取締役CEO：小川 高子

事業内容：戦略人事を推進するデータ基盤構築・活用支援

設立：2019年9月27日

企業URL：https://panalyt.jp/

お問い合わせ：hello@panalyt.com