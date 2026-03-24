暖かくなる季節も蒸れにくい、春の外出におすすめのオープンイヤーイヤホンCARZEL「Life-Tunes」の期間限定キャンペーンを開始

ユニオンエタニティ株式会社

ユニオンエタニティ株式会社は、耳を塞がず蒸れにくい快適な装着感と、高音質・クリア通話を両立したオープンイヤーイヤホン「Life-Tunes」について、期間限定20％OFFキャンペーンを開始したことをお知らせします。

気温が上がり、外出や運動の機会が増える春。イヤホンの蒸れや圧迫感が気になりやすいこれからの季節に向けて、「Life-Tunes」は耳を塞がないオープンイヤー設計により、快適で自然なリスニング体験を提案します。

従来のカナル型イヤホンで感じやすい閉塞感や耳への負担を軽減しながら、通勤・通学、リモートワーク、ウォーキングやランニングなど、日常のさまざまなシーンにフィットするモデルです。

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNCH1R9D

春の外出に、もっと軽やかな“耳元の快適さ”を

暖かくなる季節は、イヤホンの蒸れや長時間装着による不快感が気になりやすくなります。

「Life-Tunes」は、耳の穴を塞がないオープンイヤー設計を採用することで、空気がこもりにくく、長時間でも快適に使いやすい仕様を実現しました。

耳を圧迫しにくいため、長時間の使用でもストレスを感じにくく、まるで音が空間に溶け込むような開放感のある聴き心地を楽しめます。

春の通勤・通学、休日のお出かけ、屋外での軽い運動など、アクティブになる季節にぴったりのイヤホンです。

暖かくなるこれからの季節、イヤホン使用は特に注意が必要？

暖かくなるこれからの季節は、汗や湿気で耳まわりが蒸れやすく、イヤホンの長時間使用によってかゆみや不快感が起こりやすくなります。

特に耳を塞ぐタイプは、耳の中に湿気がこもりやすく、摩擦や圧迫が続くことで外耳炎などのトラブルにつながる可能性があります。だからこそ春夏のイヤホン選びでは、音質やデザインだけでなく、蒸れにくさや耳への負担の少なさも重要なポイントです。

「Life-Tunes」の特徴

1．耳を塞がないオープンイヤー設計で、蒸れにくく快適

「Life-Tunes」は、耳の穴を塞がない新発想のオープンイヤーイヤホンです。

一般的なカナル型イヤホンにありがちな閉塞感を軽減し、耳を圧迫しにくい快適な装着感を実現。暖かい季節でも蒸れにくく、耳元をより自然な状態に保ちながら音楽や通話を楽しめます。

2．長時間でも耳が痛くなりにくい、軽量＆人間工学設計

片耳約7.5gの超軽量設計に加え、人間工学に基づいた耳掛け型デザインを採用。



内部にはニッケルチタン製の形状記憶合金を使用し、耳にしっかりフィットしながらも、圧迫感を抑えた着け心地に仕上げました。

また、肌にやさしい柔らかなシリコン素材を採用しており、長時間使用しても不快感が少なく、仕事や勉強、移動中など幅広いシーンで快適に使えます。

3．開放型でありながら、音漏れに配慮した高音質設計

オープンイヤータイプでありながら、指向性の高い音響技術により音漏れを最小限に抑制。

公共交通機関やオフィスなど、周囲への配慮が求められる場面でも使いやすい設計です。

さらに、クリアで広がりのある高音質サウンドにより、音楽や動画、音声コンテンツも心地よく楽しめます。

4．外の音を取り込みやすく、通勤・通学や運動時にも安心

耳を塞がない構造のため、音楽を聴きながら周囲の環境音も把握しやすいのが特長です。

ランニング、ウォーキング、通勤・通学など、屋外での使用時にも周囲の状況を確認しやすく、安心感のあるリスニングスタイルをサポートします。

5．ノイズ低減マイクで、通話もクリア

「Life-Tunes」はノイズ低減マイクを搭載。

通話中の周囲の雑音を抑え、相手にクリアな声を届けます。外出先での通話はもちろん、リモート会議やオンラインミーティングなど、仕事のシーンでも活躍します。

6．IPX5防水仕様で、汗や小雨にも対応

IPX5防水仕様のため、汗や小雨にも強く、スポーツシーンでも安心して使用できます。



春のジョギングやウォーキング、通勤中の急な天候変化にも対応しやすい、実用性の高い仕様です。

7．どんなスタイルにもなじむ、シンプルで洗練されたデザイン

カラーは、定番で使いやすいブラックと、上品でやわらかな印象のアイボリーの2色展開。

シンプルかつ洗練されたデザインで、ビジネスにもカジュアルにも自然になじみます。

8.ギフトボックスでお届け、大切な人へのプレゼントにも！

上質なパッケージに込めたのは、ちょっとした特別感。自分へのご褒美にはもちろん、大事な人への想いを届ける贈り物にも最適です。

タブレット学習の機会が多いお子様へ、ヨガやゴルフを楽しむご両親へ、どの世代の方にもご使用いただけます。

開発背景

イヤホンは今や、音楽を聴くためだけでなく、通勤・通学、リモートワーク、オンライン会議、運動など、日常生活に欠かせない存在となっています。

一方で、長時間使用による耳の蒸れや圧迫感、閉塞感、屋外使用時の安全面への配慮など、従来型イヤホンには快適性や使い勝手の面で課題もありました。

「Life-Tunes」は、そうした現代のライフスタイルに寄り添うために開発された、耳を塞がないオープンイヤーイヤホンです

“耳元をもっと自由に、もっと快適に”という発想のもと、開放感・快適性・高音質・通話性能をバランスよく備えたモデルとして展開します。

オープンイヤーイヤホンがおすすめの方

・通勤・通学中に音楽を楽しみたい方

周囲の音を取り込めるので音楽や通話をしながらでも安全に通勤・通学を行えます。

・スポーツやフィットネスを楽しむ方

防水仕様と耳に馴染む装着感でアクティブに動いてもしなやかにフィットします。

・オフィスワーク・テレワークをする方

動画を見ながら職場の人と交流したり、付け外しせずオンライン会議に参加したりできます。

・耳を塞ぐイヤホンが苦手な方

開放感があるので従来のイヤホン独特の圧迫感が苦手な方でもお楽しみいただけます。

・子育て中の方・ペットを飼っている方

お子様やペットの声が聞こえるので、お気に入りの音楽を聞きながら作業が可能です。

キャンペーン概要

期間限定で「Life-Tunes」を45％OFFでご購入いただけるキャンペーンを開始しました。

春の新生活や外出シーズンに向けて、快適なイヤホンをお得に導入できる特別な機会となっています。

キャンペーン内容

「Life-Tunes」期間限定45％OFFで販売

実施期間

2026年3月23日9：00～4月5日23：59まで

※詳細は販売ページまたはキャンペーンページをご確認ください。

販売ページ

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNCH1R9D

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/mobiful/cz0015/

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/haishall/cz0015.html

モビフルEC：https://mobiful-ec.jp/products/life-tunes(https://mobiful-ec.jp/products/life-tunes?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=spring)

商品概要

商品名：CARZEL Life-Tunes

価格：11,880円 (→キャンペーン期間中：6,534円)

商品タイプ：オープンイヤーイヤホン／耳掛け型／開放型

主な用途：ながら聴き（ながら聴き・ビジネス・学校・フィットネス・睡眠）・通話

担当者コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30950/table/59_1_a6814c891dae43a565de9a8caabddc3b.jpg?v=202603240151 ]商品の特徴：- 耳を塞がないオープンイヤー設計- 蒸れにくく快適な装着感- 長時間でも耳が痛くなりにくい軽量仕様- 音漏れに配慮した高指向性音響設計- 高音質サウンド- ノイズ低減マイク搭載- IPX5防水対応で汗も安心

春は通勤や通学、外出、運動など、イヤホンを使う場面がより増える季節です。一方で、暖かくなることで蒸れやすさや耳への負担が気になる方も少なくありません。『Life-Tunes』は、耳を塞がないオープンイヤー設計により、そうした悩みに応えながら、音楽も通話も快適に楽しんでいただける製品です。

この機会に、より自然で軽やかな新しい音体験を多くの方にお試しいただきたいと考えています。

自分用にも、ご家族や大事な人へのプレゼントにもぜひご検討ください。

会社概要

会社名：ユニオンエタニティ株式会社

所在地：大阪市西区南堀江1-1-14 四ツ橋中埜ビル4階

代表者：安部哲史

事業内容：廃車買取・陸送サービス・カー用品の販売

URL：https://union-eternity.co.jp/

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

会社名：ユニオンエタニティ株式会社

担当部署：マーケティング部

TEL：06-6484-6518

E-mail：marketing@union-eternity.co.jp

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