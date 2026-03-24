＜ナノケア累計80冠＞高浸透ナノイー搭載ドライヤー『ナノケア』シリーズがベストコスメ他で累計80冠（※1）を受賞

パナソニック株式会社 コミュニケーションデザインセンター

パナソニック株式会社が発売する『ヘアードライヤー ナノケア』。中でも、高浸透ナノイー搭載商品は、多くのご支持と高い評価をいただいた結果、「VOCE」「美的」「MAQUIA」をはじめとする美容誌やファッション誌のベストコスメ、GetNavi×家電Watchによる年に1度の総合家電アワード「家電大賞」やメイクアップアーティスト主催のアワードなどで各賞を受賞。2021年9月発売の『ヘアードライヤー ナノケア（EH-NA0G）』で計19冠、2022年9月発売の『ヘアードライヤー ナノケア（EH-NA0J）』と2024年9月発売の『ヘアードライヤー ナノケア nanocare ULTIMATE（EH-NC80）』で計44冠、2025年9月発売の『ヘアードライヤー ナノケア（EH-NA0K）』で計17冠、高浸透ナノイー搭載ドライヤー ナノケアシリーズでベストコスメ他累計80冠受賞（※1）となりました。

高浸透ナノイー搭載ドライヤー『ナノケア』シリーズがベストコスメ他で累計80冠（※1）を受賞

- ヘアードライヤー ナノケアについて

当社は、2005年に初めて水から生まれた微粒子イオン ナノイーを搭載した「ヘアードライヤー ナノケア」を発売しました。2019年以降は、水分発生量を従来のナノイーと比べて18倍（※2）に増加させた高浸透ナノイーを搭載した商品を発売。髪へのうるおいが1.9倍（※3）となりました。2022年に発売した「EH-NA0J」は、17年ぶりにデザインを一新すると同時にナノケア史上最大風量（※4）を実現。2024年には水分発生量が最大10倍（※5）（MOIST使用時・パナソニック比）の高浸透ナノイー（第2世代）を新開発し、ナノケア史上最高（※6）のうるおい（MOIST使用時）と悩みに合わせてなりたい髪へ導くパーソナルメニューを搭載したヘアードライヤー ナノケアの新ライン「nanocare ULTIMATE」（※7）EH-NC80／EH-NC50を発売。2025年に20周年(※8)を迎え、高浸透ナノイーによるうるおいケアに加え、新搭載の「ナイトキャップノズル」を用いた夜のケアで翌朝の寝ぐせを抑え、スタイリングをしやすくする（※9）「EH-NA0K」を発売。

「ナノケア」は髪を乾かすだけでなく髪ケアできるドライヤーとして、速乾とうるおいを追求し続けています。



■2025年9月発売の受賞製品（EH-NA0K）について

製品ページ：https://panasonic.jp/hair/products/EH-NA0K.html

■2024年9月発売の受賞製品（EH-NC80/EH-NC50）について

製品ページ：https://panasonic.jp/hair/products/EH-NC80.html



※１：高浸透ナノイー搭載のドライヤー「ナノケアシリーズ」が受賞した、雑誌・オンライン媒体およびメイクアップアーティスト他が主催のアワード（大賞・1～3位・受賞）の累計数（2021/9～2026/3）（パナソニック調べ）

※２：ナノイーと高浸透ナノイーとの比較（パナソニック調べ）

※３：当社2021年発売EH-NA9Gとの比較（パナソニック調べ）

※４：国内販売商品において

※５：高浸透ナノイーと高浸透ナノイー（第2世代）との比較（パナソニック調べ）

※６：パナソニックドライヤーにおいて。パナソニック2022年発売EH-NA0Jとの比較（パナソニック調べ）

※７：nanocare ULTIMATEとは、パナソニックドライヤーにおいて最も高い髪ケア効果を保有するナノイーを搭載したシリーズです

※８：2005年6月に初代ナノケア EH5421を発売以来、2025年6月で20周年

※９：ナイトキャップノズル装着時と未装着時の翌朝の「指通りの良さ」「まとまりやすさ」「寝ぐせのつきにくさ」「朝のスタイリングのしやすさ」の比較（パナソニック調べ）