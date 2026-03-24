物価高でも““飲む野菜習慣”を手軽に”ヒューロム、ジュース素材専門店「ピカイチ野菜くん(R)」と業務提携

HUROM株式会社

世界88の国や地域で展開するコールドプレスジューサーのパイオニア、HUROM株式会社（本社：東京都港区、以下ヒューロム）は、ジュース習慣をより手軽に始められる環境づくりを目的に、ジュース素材専門店「ピカイチ野菜くん(R)」を運営する株式会社一粒万倍と業務提携することで合意いたしました。

本提携により、ヒューロム製品をご購入いただいたお客様に向けて、ジュースづくりに適した野菜や果物を組み合わせたオリジナル食材セットの提供を予定しています。また、将来的には食材セット単体での販売も検討しています。本取り組みは、コールドプレスジューサー購入者がより手軽に“飲む野菜習慣”を始め、継続しやすい環境づくりを目的としています。

▶ヒューロム公式ホームページ(https://huromjapan.com/)

■業務提携の背景 健康志向の高まりと“野菜不足”

近年、健康意識の高まりにより、野菜や果物を積極的に摂取したいと考える人が増えています。

一方で、食材価格の高騰や生活スタイルの変化などにより、「野菜を十分に摂れていない」と感じる人も少なくありません。

また、ジューサーを購入されたお客様からは、

・ジュースに適した食材が分からない

・毎回材料を買い揃えるのが手間

・継続する仕組みが欲しい

といった声も寄せられていました。

こうした背景を受け、ヒューロムではジュース習慣を始めやすく、続けやすい環境を整える取り組みを検討してまいりました。

ご参考データ：日本人は野菜不足？

日本人の野菜摂取量は、厚生労働省が推奨する350gに対して平均256.0gと、約100g不足しています。この10年間で摂取量は減少傾向にあり、

特に若い世代の野菜不足が深刻です。

出典：厚生労働省 令和5年国民健康・栄養調査 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45540.html

■業務提携の概要

今回の提携により、ヒューロムのコールドプレスジューサーをご購入いただいたお客様に向けて、ジュースづくりに適した野菜・果物を組み合わせた食材セットの提供を予定しています。

主な内容は以下の通りです。

＜提供予定サービス＞

・ジューサー購入者向け食材セット

・ジュースづくりに適した野菜・果物の詰め合わせ

・ヒューロム公式サイトなど一部販路での提供

これにより、ヒューロムのジューサーを購入したその日から、手軽に“飲む野菜習慣”を始められる環境づくりを目指します。

■ジュース素材専門店「ピカイチ野菜くん(R)」について

ピカイチ野菜くん(R)は、株式会社一粒万倍が運営するジュース素材の専門店です。

28年以上にわたり、健康を意識する方に向けて、高品質な野菜や果物を提供してきました。

主に取り扱う食材は、農薬・化学肥料を使用せずに栽培された国産にんじんをはじめ、国産りんごやレモンなどの柑橘類です。無農薬栽培のにんじんについては、土壌バランスや天候の影響にも生産者とともに丁寧に向き合いながら、より良い栽培環境づくりに取り組んでいます。

ジュース用の食材として、見た目に多少のキズやサイズのばらつきがある場合もありますが、味や品質には問題ありません。ジュースづくりに適した食材を専門に扱ってきた経験とノウハウにより、多くの利用者から支持を集めています。

■今後の展開

今後、ヒューロム公式オンラインストア（https://hurom.jp/）など一部販路において、コールドプレスジューサー購入者向けの特典として食材セットの提供を開始する予定です。

また将来的には、食材セット単体販売や定期配送サービスなども視野に入れ、ジュースを日常生活に取り入れやすいサービスの展開を検討してまいります。

具体的なサービス内容および提供開始時期については、決定次第改めてお知らせいたします。

■ヒューロムの取り組み

コールドプレスジュースは、生の野菜や果物を低速で圧搾して抽出するジュースです。熱を発生させない「コールドプレスジューサー（スロージューサー）」を使用することで、熱に弱いビタミンなどの栄養素を損なわず、食材本来の風味を活かしたジュースを作ることができます。

2010年代にアメリカ・ニューヨークやカリフォルニアで「ヘルシーでクリーンな飲み物」として注目を集め、現在では健康志向の高まりとともに世界的に広がっています。

ヒューロムはこれまでコールドプレスジューサーを通じて、食材本来の味や栄養を活かしたジュースづくりを提案してきました。今後も製品だけでなく、食材やサービスを含めた取り組みを通じて、健康的なライフスタイルをサポートしてまいります。

HUROM株式会社

HUROMは1974年に「１杯のジュースで人々を健康にしたい」という創業者の思いの元に創業いたしました。いちばんの栄養である野菜・果物が持つ自然の恵みを最も効率的に摂取するためのコールドプレスジューサーの研究開発を行っており、2005年に世界初の低速搾汁方式（SST）ジューサーを発表しました。HUROMは今もなお、健康的なジュース習慣をサポートするため、コールドプレスジューサーの機能性・利便性を追求しつづけ、手軽に始められるジューサーを開発・生産し続けていています。2023年には累計販売台数は1,200万台を突し、世界88の国や地域で愛用されています（※1）

※1. 販売台数、展開国数は2023年6月時点。

公式ホームページ(https://huromjapan.com/)

公式オンラインショップ(https://hurom.jp/)

公式インスタグラム(https://www.instagram.com/huromjapan/)