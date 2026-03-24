Citadel AI の AI ガバナンスツールを東京海上ホールディングスが金融業界として初めて本格導入

株式会社Citadel AI

生成AI時代の経営力を強化するAIガバナンスツールを提供する株式会社Citadel AI（代表取締役：小林 裕宜、以下「Citadel AI」）は、東京海上ホールディングス株式会社（取締役社長：小池 昌洋、以下、「東京海上ホールディングス」）が、AIガバナンス体制のさらなる高度化を目的に、Citadel AIのAIガバナンスツール「Citadel Lens」を本格導入したことを発表します。

東京海上ホールディングスは、AIガバナンス協会（AIGA）などを通じて安全で責任あるAI活用の普及を推進してきた企業です。今回の本格導入は、Citadel Lensを国内グループ会社全体で採用する、金融業界初の取り組みとなります。

Citadel Lensは、AIモデルの企画・学習・運用プロセスにおけるリスクを可視化し、透明性・公平性・信頼性といった品質項目を自動的に検証・監視するツールです。東京海上グループでは、AI活用を拡大する中で、各事業会社におけるモデルの品質・ガバナンスを統一的に管理する仕組みの整備を進めており、今回の採用により、国内グループ企業への展開を予定しています。

本導入にあたっては、東京海上ホールディングスとともに、システム開発・運用を担う東京海上日動システムズ株式会社が、Citadel Lensの運用支援を行います。Citadel AIはグループ横断的なAI品質管理の実践を通じて、より安全で信頼性の高いAI活用を実現し、社会におけるAIの安心・安全な普及に貢献していきます。

【東京海上ホールディングスの概要】

会社名：東京海上ホールディングス株式会社

所在地：東京都千代田区大手町二丁目6番4号

代表者：取締役社長 小池 昌洋

設立：2002年（平成14年）4月2日

主な事業内容：保険持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。

1.損害保険会社、生命保険会社、証券専門会社、保険業を営む外国の会社、その他の保険業法の規定により子会社とした会社の経営管理

2.前号の業務に附帯する業務

3.前2号の業務のほか、保険業法の規定により保険持株会社が営むことのできる業務

URL：https://www.tokiomarinehd.com/

【Citadel AIの概要】

会社名：株式会社Citadel AI(https://citadel-ai.com/ja/)

所在地：東京都文京区向丘 2-3-10 東大前HiRAKU GATE 3-1

代表者：代表取締役 小林 裕宜

設立： 2020年12月10日

主な業務内容：開発～運用に至る全ステージにおいて、AIの脆弱性に起因するリスクを瞬時に自動検知・防御するAIガバナンスツールを提供