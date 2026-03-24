エックスワン「インナップEX クレンジングクリーム MD」が『ELLE』中国版3月号「ビューティースター賞」を受賞！

株式会社エックスワン

化粧品・健康商品の開発・製造・販売を行う株式会社 エックスワン（東京都港区、代表取締役社長：菅 則子）は、発売以来35年以上のロングセラー商品である「インナップEX クレンジングクリーム MD」が、ファッションと美容分野で世界的に高い影響力を持つ雑誌『ELLE』の中国版3月号において、「ビューティースター賞」の月間プロ審査員大賞を受賞したことをお知らせいたします。

本賞は、美容分野の専門家による厳正な審査を経て選出されるもので、処方設計や使用感などが総合的に評価されます。今回の受賞は、中国においても当社製品の品質および開発力が評価されたものと認識しております。

■ 製品特長

本製品は、メイクや肌の汚れ、古い角質などをやさしく、すっきり落としてくすみのない明るい肌へ、肌の力を引き出し、育て上げるなめらかなクレンジングクリームです。「インナップEX」は、1990年の発売以来お客様から根強い信頼を頂いているロングセラー スキンケアシリーズで、海外からのお客様にも好評頂いております。

当社は、1987年の創業以来、長年にわたり品質を重視した製品づくりを行っております。今後も、研究開発力と品質へのこだわりを基盤に、高品質な製品の提供に努めてまいります。

商品概要

インナップEX クレンジングクリーム MD

内容量/価格：110g/\4,950（税込価格）

肌に負担をかけにくいクレンジングクリーム。

柔らかいテクスチャーなので、マッサージにも適しています。＜弱酸性＞

商品ページ

https://x-oneonline.jp/product/detail/189

■お客様からのお問い合わせ先： お客様相談室 0120-039-198(#)

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＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社 エックスワン 広報部 e-mail：press@x-one.co.jp