【株式会社CeeGlass】フジテレビ「ホンマでっか!?TV」にて、岡山大学特定教授・笹埜健斗氏と共同研究中の生成AI「探究ボット」が紹介されました

株式会社CeeGlass

総合型・学校推薦型選抜対策用AIツール「シーグラス スイート（CeeGlass Suite）」の開発および総合型選抜専門塾「ココミット」を運営する株式会社CeeGlassは、岡山大学特定教授・慶應義塾大学SFC研究所上席所員・一般社団法人日本教育DX推進協会 理事長の笹埜健斗氏 と共同で実証研究を進める「探究ボット」が、2026年2月4日放送のフジテレビ「ホンマでっか!?TV」にて紹介されたことをお知らせいたします。

■ 「ホンマでっか!?TV」でも注目！「探究ボット」とは何の研究か？

- 「答えを教えない」次世代のAI： 現在の教育現場では、生徒一人ひとりの「探究学習」を深めるための個別サポートが教員の大きな負担となっています。そこで私たちが研究開発（※）しているのが、あえてすぐに正解を出さず、生徒の思考に合わせて「なぜ？」「どうして？」と適切な問いかけを行う「探究ボット」です。- AIが「思考の深さ」をリアルタイムで測る： 生徒とのチャットを通じて、AIが自ら「今の生徒の思考の深さ」を測定し、最適なサポートに自動で切り替えるという、世界でも類を見ない高度な教育AIの研究を行っています。

※本実証研究は、教育現場における実際の課題解決と学術的な理論構築を同時並行で進める「デザイン社会実装研究（DBIR：Design-Based Implementation Research）」のアプローチを採用しています。

■ トップアカデミア（笹埜健斗氏）× CeeGlassの強力なタッグ

■ 最先端研究と自社サービスが連動する「双方向のシナジー」

■ 共同研究代表 笹埜健斗氏（岡山大学 特定教授）からのコメント

探究ボット活用イメージ1探究ボット活用イメージ2- 大学研究レベルのプロジェクト： 本研究は、京都大学・東京大学大学院での学際的研鑽を経て、慶應義塾大学SFC研究所上席所員、一般社団法人日本教育DX推進協会理事長など学術界・産業界の要職を兼務しながら、生成AIを基軸とした教育AI研究を牽引する岡山大学特定教授・笹埜健斗氏との共同研究です。- 「誰もが質の高い教育を受けられる未来」という笹埜氏のビジョンに共鳴し、CeeGlassが持つ高度な教育AI開発力を提供することで、単なるシステム開発の枠を超えた「学術研究×社会実装」のパートナーシップを実現しています。- 全国の教育現場と自社塾の知見が「研究の基盤」に： 本共同研究（探究ボット）の基盤には、株式会社ワオ・コーポレーション様、桐光学園中学校・高等学校様、北海道江別高等学校様など、すでに全国の大手塾や高校に導入されている当社の「総合型・学校推薦型選抜対策用AIツール シーグラス スイート（CeeGlass Suite）」の高度なAI技術がフル活用されています。さらに、自社で運営する「総合型選抜専門塾ココミット」で培われた“現場のリアルな指導ノウハウ”が掛け合わされることで、机上の空論ではない実用的な研究の土台を構築しています。- 大学レベルの研究成果を「両サービスへダイレクトに還元」： 同時に、笹埜氏との実証研究で得られた「探究を深めるAI技術」や最新の学術的知見は、研究室に留まることはありません。これらの成果は、全国の教育機関が利用する「シーグラス スイート」の機能継続アップデートや、自社塾「ココミット」における生徒指導へ還元されています。- 他社には真似できない圧倒的な品質向上ループ： 「自社の技術と現場ノウハウを研究に活かし、そこで得られた最先端の成果を再び自社サービスへ還元する」。このCeeGlass独自の強力なエコシステムが、他社には真似できない圧倒的なサービス品質を生み出しています。

「CeeGlass社との共同研究は、単なるAI開発にとどまらず、教育現場における『人間とAIの最適な協働』を模索する重要な一歩です。同社の『シーグラス スイート（CeeGlass Suite）』が体現しているように、AIは教員を代替するものではなく、教員がより生徒と深く向き合うための『頼れる参謀』となるべきです。本実証研究を通じて、生徒の探究心を科学的に可視化し、誰もが質の高い教育を受けられる新しい学びのインフラを共に創り上げていくことを大いに期待しています。」

■ 総合型・学校推薦型選抜対策用AIツール「シーグラス スイート」1ヶ月無料トライアルのご案内

探究ボットの基盤技術を活用した「シーグラス スイート（CeeGlass Suite）」は、自己分析から志望理由書、小論文、面接対策まで、進路指導の全プロセスをAIがサポートする教育機関向けSaaSです。教員の業務負荷を大幅に削減し、指導品質の標準化を実現します。

現在、全機能を1ヶ月間無料でお試しいただけるトライアルを実施中です。

AIによる添削精度や、指導業務の効率化をぜひ教育現場でご体感ください。

対象： 全国の高等学校、中高一貫校、学習塾・予備校の教職員・ご担当者様

費用： 無料

お申し込み（オンライン面談予約）： https://app.spirinc.com/t/qmORCHvSxspqa2vet543Q/as/PFnT8Yb3CgymrfbxtwlQZ/confirm

■ 関連情報・お問い合わせ

- 実証研究代表（PI）プロフィール：笹埜健斗（岡山大学 特定教授 / 慶應義塾大学SFC研究所 上席所員 / 一般社団法人日本教育DX推進協会 理事長）- 総合型・学校推薦型選抜対策用AIツール「シーグラス スイート（CeeGlass Suite）」URL- - https://hp01.ceeglass.com/CGS- 総合型選抜専門塾ココミット 公式サイトURL- - https://lp02.ceeglass.com/- 株式会社CeeGlassお問い合わせ先- - 担当：川原 駿- - mail：info@ceeglass.com- - TEL：070-8529-3468