「孤独なダイエット」にもう挫折しない。仲間とゆるく繋がり、記録が自然と続く「タイムライン」機能、3月14日提供開始

株式会社 Welsup

2026年3月14日、株式会社Welsupは、AI食事記録アプリ「カロサポ」に 新機能「タイムライン」を追加し、App Storeにてアップデート配信を開始しました。「ダイエットは孤独で辛い」という最大の挫折要因に対し、「仲間と食事を共有し、励まし合う」ゆるいつながりでモチベーション維持をサポートします。新機能リリースを記念し、プレミアムプランが約40%OFFになるキャンペーンも同時開催いたします。

【アプリダウンロードURL】

https://apps.apple.com/jp/app/id6753960287

■ 撮るだけで記録完了。AI食事管理アプリ「カロサポ」とは

「カロサポ」は、食事の写真を撮るだけでAIが自動的にカロリーや栄養素を解析・記録するヘルスケアアプリです。「入力が面倒」「正確なカロリーがわからない」という挫折要因を徹底的に排除し、誰でも3秒で記録が完了する手軽さが特徴です。従来の「管理・指導」型アプリとは異なり、評価や厳しいアドバイスを行わず、ユーザー自身が「気づき」を得られることを重視。煩わしさの削減をコンセプトに、2026年1月のリリース以来、多くのユーザーの「これなら続く」という声に支えられています。

■ 背景：「孤独」がダイエットを阻む。仲間がいれば続く。

ダイエットや健康管理において、最も高いハードルは「継続」です。食事制限や運動を一人で黙々と続けることは精神的な負担が大きく、多くの人が途中で挫折してしまうという現状があります。私たちは、ユーザーが目標を達成するためには、機能的な管理ツールだけでなく、「誰かと一緒に頑張っている」という実感（ピアサポート）が必要だと考えました。

■ 解決策：誰かの記録が、私の励みになる。「共有」が生む継続力

新機能「タイムライン」では、ユーザーの食事記録や達成バッジがリアルタイムで共有されます。「今の時間にみんなも頑張っている」「同じような食事をしている人がいる」--アプリを開くたびに感じる仲間の存在が、ダイエットの孤独感を解消します。特別な会話をしなくても、ただ記録が流れてくるだけで、「明日も続けよう」という静かなモチベーションが生まれます。

■ 新機能「タイムライン」3つの特徴

1. 気を使わず、ただ見守り合う

「ハートのみのリアクション」

「みんなの投稿（全体公開）」では、あえてテキストコメント機能を排し、「ハート」のみを送れる設計にしました。これにより、言葉を選ぶ手間や、「返信しなきゃ」というプレッシャーから解放されます。知らない人からの評価を気にすることなく、気軽にスタンプ感覚で励まし合える、心地よい距離感を保てます。

※相互に承認した「フレンド間」ではコメント機能も利用可能です。

2. 達成感を自動でシェア「バッジ」

「3日連続記録」などのバッジを獲得すると、システムが自動的にタイムラインへ投稿します。「自分で自慢するのは恥ずかしい」という心理的ハードルを下げ、周囲からの自然な祝福（ハート）を集めることで、自己効力感を静かに高めます。

3. 仲間と励まし合える「フレンド機能」

「フレンドタブ」と「みんなの投稿タブ」を用意しました。家族やパートナーと「ダイエット部」のようにコメントで励まし合いたい時はフレンド限定で、同じ目標を持つ誰かとゆるくつながりたい時は全体公開で。目的に応じて使い分けることができます。

■ 期間限定イベント「White Day Collection」を同時開催

タイムライン機能の公開に合わせ、2026年3月14日より期間限定イベント「White Day Collection」を開催しています。期間中に3日連続で食事を記録したユーザーには、本イベント限定の「White Dayバッジ」を付与します。獲得したバッジはタイムラインへ自動投稿され、他のユーザーから「ハート」を受け取ることができます。タイムラインの「バッジ共有」機能を活用した初の季節イベントとして、記録の継続とユーザー間の交流促進を図ります。

■ 新機能リリース記念キャンペーン

- 期間: 2026年3月14日（土）～ 4月13日（木）- 獲得条件: 期間中に3日連続・各日3回以上の食事記録- 内容: 限定「White Dayバッジ」の付与- イベントリンク：White Day Collection：純白の限定バッジ(https://apps.apple.com/us/app/id6753960287?eventid=6760587186)

新機能「タイムライン」の公開に合わせて、プレミアムプランがお得に始められるキャンペーンを実施しています。

■ 開発ストーリー：「ひとりじゃない」と思えることが、一番のエネルギー」

- 期間: 2026年3月14日～- 内容: プレミアムプランが約40%OFF- 条件: 期間中にアプリ内から課金登録を行った方

「なぜ、ダイエットは続かないのか？」その問いに対する私たちの一つの答えが「孤独」でした。食事制限や運動を、誰にも知られずに一人だけで続けるのは強い意志力が必要です。私たちは、この孤独感を解消し、「みんなも頑張っているから、私も今日だけ頑張ろう」と思えるような、温かいつながりを作りたいと考えました。従来のSNSのような「評価」や「映え」を気にすることなく、ただ純粋に「継続」を応援し合える場所。それがカロサポのタイムラインです。

■ 今後の展開

今後はタイムラインで共有できるコンテンツを順次拡大し、「運動の記録」や 「健康に関するブログ」 なども流れるようにする予定です。食事だけでなく、ライフスタイル全体を仲間とゆるく共有し合うことで、より自然に、楽しく健康習慣が続くプラットフォームを目指します。

■ アプリ概要

■ 株式会社Welsupについて

- アプリ名：カロサポ - ダイエット・食事記録・カロリー管理アプリ- 対応OS：iOS 17.6以降（iPhone） ※Android版は順次開発予定- 価格：基本無料（アプリ内課金あり）- カテゴリー：ヘルスケア / フィットネス- ダウンロード：https://apps.apple.com/jp/app/id6753960287

株式会社Welsupは、食事・睡眠・運動を通じて人々の健康と幸せをテクノロジーで支えることを目的としています。その第一歩として、入力の手間を最小化した食事管理アプリ「カロサポ」を提供開始。「頑張らなくても健康になれる」新しい体験を通じ、生涯にわたるパートナーとしてユーザーの人生をサポートします。

【会社概要】- 社名：株式会社Welsup- 代表者：中谷 浩崇- 設立：2025年12月25日- 事業内容：ヘルスケアアプリの開発・運営- URL：https://welsup.com/【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社 Welsup

広報担当メールアドレス：contact@welsup.com

※本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。