肌を温め、振動で洗顔・クレンジングをサポートする「温め機能付きフェイスクリーナー」を新発売！

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区、代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄、以下：ニトリ）は、2026年3月下旬から一部のニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した、「温め機能付き フェイスクリーナー」をご紹介いたします。

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400061996s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400061996s/)

毎日の洗顔やクレンジングで、こんなお悩みはありませんか。

「手洗いだけだと毛穴汚れが残る気がする」「忙しくても、自宅で手軽に洗顔の質を上げたい」

ニトリは、そんな声に応えるため、肌を温めながら振動で洗顔・クレンジングをサポートする「温め機能付き フェイスクリーナー」を新たに開発しました。

温熱プレートで肌を温め、振動するシリコンブラシで汚れを落としやすくすることで、毎日の洗顔・クレンジングをより手軽に、心地よくサポートします。

■商品特長

１. 温め機能で肌を温め、毛穴汚れにアプローチ

温熱プレート(約43℃(※))が肌を温め、汚れを落としやすくし、クレンジングしやすい状態へ導きます。

※使用環境により異なります。

２. 振動ブラシで、汚れをすっきり洗い上げる

振動するシリコンブラシにより毛穴汚れや肌表面の汚れを効率よくオフ。強度は5段階で調整でき、お好みに合わせてご使用いただけます。

３. お手入れしやすいシリコンブラシ＆防水設計

ブラシ部分は、化粧品などの汚れを拭き取りやすく乾かしやすいシリコン製なので、お手入れ簡単。また、本体は防水設計IPX5(※)なので、洗面台まわりでも使いやすく、日常使いにぴったりです。

※完全防水ではありません。水没させないでください。

「温め機能付き フェイスクリーナー」で、毎日の洗顔やクレンジングをより快適にしてみませんか。

ニトリは、日々の「ちょっと困った」「もっとこうだったら」という声に寄り添い、暮らしを便利に快適にする商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】温め機能付き フェイスクリーナー(KD307S モカ)

【価格】3,990円

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400061996s/

【カラー】モカ

【振動】5段階

【防水】IPX5

【内蔵電池】リチウムイオンポリマー電池 3.7V / 450mAh

【定格入力】DC5V 1A

【充電時間（約）】2.5時間（充電環境により異なります）

【連続使用時間（約）】70分（使用環境により異なります）

【外形寸法（約）】幅5.5×奥行5.2×高さ15cm

【ヒートプレート温度（約）】：43℃（使用環境により異なります）

【質量（約）】：140g

【付属品】充電用USBケーブル（約50cm）

※充電には別途USB対応ACアダプタが必要です。

5V1A以上のアダプタをご使用ください。

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。