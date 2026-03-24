強炭酸水メーカー「ドリンクメイト」から「ハイボール専用ボトル」を2026年3月1日新発売！

株式会社シナジートレーディング

株式会社シナジートレーディング（代表取締役：原中 俊広、所在地：大阪市中央区）は、家庭用強炭酸水メーカー「drinkmate（以下ドリンクメイト）」より、「ハイボール専用ボトル」を、2026年3月1日より全国の百貨店・専門店・量販店・オンラインにて販売を開始されました。

「ドリンクメイト」は、I-Drink Products社（本社：米国）にて企画開発された家庭用炭酸メーカーです。これまでの炭酸メーカーではできなかった水以外の飲料（ジュースやワイン、日本酒や気の抜けたビールなど）への炭酸注入が可能になり、ご家庭で手軽に炭酸ドリンクを楽しめるようになりました。

この度、ハイボールやチューハイを作ることに特化した「ハイボール専用ボトル」が発売されました。これまで楽しまれていた強炭酸を、いつも飲まれているお酒に手軽に注入できます。晩酌の時にも、友人をお家に招いた時にも、割合を測る手間なく簡単にお好みの濃さのお酒を強炭酸のハイボールにできます。



●商品名 drinkmate ハイボール専用ボトル

●サイズ Sサイズ(0.5L)

Lサイズ(1L)

●発売日 2026年3月15日

●価格 1,280円（税込）(Sサイズ)

1,480円（税込）(Lサイズ)

●品番 DRM0085(Sサイズ)

DRM0086(Lサイズ)

●サイズ W72×D72×H210ｍm(Sサイズ)

W72×D72×H280mm(Lサイズ)

●重量 117g(Sサイズ)

165g(Lサイズ)

●材質 PET

3段階のメモリ付き



【製品の特長】

■ハイボール・チューハイを飲む方にピッタリ!!

■自分で割合を測らなくても、3段階のメモリでラクラクお好みの濃さにできる。

ほろ酔い・晩酌・酒豪の3段階でその日の気分に合わせて飲料の濃さを調節可能

■先割の水割りを作っておけばそのまま直接炭酸注入!!

■バチバチの強炭酸ハイボールが楽しめる。

■飲み残しても、翌日に炭酸を再注入すると、”復活ハイボール”!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------



---------------------------------------------------------------------------------------------------------



【ドリンクメイトのウェブCMにお笑いコンビ さらば青春の光さん出演！】

さらば青春の光さんが出演するウェブCMがドリンクメイト公式HPにて公開中。

真剣な目つきでグラスを眺める森田さん。その姿はまさしく「ドリンク名人」そのもの。

しかし、森田さんはドリンク名人ではなく「ドリンクメイト」であると主張し、ドリンクメイトの魅力を熱弁します。

「ハイボールにこだわる男」東ブクロさんが、強炭酸ハイボールをゴクッと飲んだあとの一言から、出来立ての強炭酸の爽快感が伝わります。強炭酸水に溺れるお二人の表情にもご注目ください。





【「ドリンクメイト」I-Drink Products社（本社：米国）について】



「ドリンクメイト」は、I-Drink Products社（本社：米国）にて企画開発された家庭用炭酸ソーダ生成機です。

これまでの炭酸水メーカーでは、お水しか炭酸水にできませんでした。

しかし、お客様から「お水以外の飲料も炭酸にできないのか？」とのリクエストを頂き続け、ついに、世界で初めて*「お水以外のジュースやお酒も直接炭酸注入ができる」家庭用炭酸ソーダ生成機を開発致しました。(*当社調べ)

100％果汁のジュースやお好きなワイン、日本酒だって、炭酸を直接注入するだけで、炭酸ドリンクに早変わり！6段階から炭酸濃度を調整できるので、強炭酸でハイボールを作ることも可能です。

米国では、2015年に発売し、日本には2016年12月に上陸致しました。

2016年12月に発売してからこれまでに、累計140万台※を販売いたしました。 ※2026年3月現在

公式サイト：http://drinkmate.jp



＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【会社概要】



会社名株式会社シナジートレーディング（Synergy Trading Corporation）

設立2000年9月25日

代表者代表取締役 原中 俊広

事業所〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-3-11 淀屋橋フレックスタワー4F

Tel:06-6233-3066／Fax:06-6233-3068

事業内容・海外メーカー商品の日本輸入元事業(KitchenAid、InstantPot、drinkmate、CORAVIN 等)

・欧米からのファッショングッズ(バッグ、小物、アクセサリー、靴、ファッション衣料等)の輸入販売 事業、ライセンス商品の企画開発および製造販売

・世界各国から、家庭用品、住居関連商品、日用消耗品、日用雑貨、食品の輸入販売

・ベビー用品の輸入販売および企画製造

・家庭用品および家庭用電化製品などの企画開発およびその製造販売



＜お問い合わせ先＞

株式会社シナジートレーディング



〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-3-11 淀屋橋フレックスタワー4F

TEL ：06-6233-3066

URL：http://www.synergytrading.co.jp/

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿