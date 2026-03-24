「伝統の景色を、次世代の技術で守る。」直方市、スズキ、PicoCELAら5者が 「即設型スマートインフラ」で地方都市の宿命、イベント渋滞の解消へ挑む

PicoCELA株式会社

福岡県直方市（市長：大塚 進弘 ）、スズキ株式会社（以下「スズキ」）、株式会社アシストユウ（以下「アシストユウ」）、KiQ Robotics株式会社（以下「KiQ Robotics」）、PicoCELA株式会社（以下「PicoCELA」）は、2026年4月5日に開催される「のおがたチューリップフェア2026」において、屋外駐車場での入場待ち渋滞を解消するための新たな決済・管理ソリューションの実証実験を実施いたします。

本プロジェクトは、2025年7月に締結された包括連携協定 、および2026年2月の災害備蓄用広域無線LAN「Sona-L(TM)」寄贈を経て、直方市とPicoCELAが深化させてきた地域課題解決の一環です。大手自動車メーカーとスタートアップ、自治体が手を取り合い、一時的なイベント会場に「即設型のスマートインフラ」を構築する、全国でも類を見ない社会実装への挑戦となります。

【実証実験の背景：直方の風景と、市民の日常を守るために】

今年で30回目を迎える直方市の春の風物詩「のおがたチューリップフェア」

直方市の春の風物詩である「のおがたチューリップフェア」は、例年多くの観光客で賑わいます。しかし、期間限定の屋外臨時駐車場では、入り口での現金回収に伴う車両停車が原因となり、周辺道路で大規模な渋滞が発生することが長年の課題となっていました。これは来場者の体験価値を損なうだけでなく、地域住民の移動阻害や環境負荷の増大という、地方観光が抱える「光と影」でもあります。

本実証では、2025年に包括連携協定を締結した直方市とPicoCELAの信頼関係を基盤に、周辺住民の生活環境を守りつつ、快適な観光体験を提供できる「次世代の駐車場モデル」の確立を目指します。

【本実証実験の3つの革新性】

「動く基地局」による死角のない通信エリアの構築

スズキの多目的電動台車『MITRA』にPicoCELAの無線メッシュ基地局を搭載。さらにKiQ Roboticsの電動昇降ポール技術を組み合わせることで、遮蔽物の多い駐車場エリアでも最適な高さ・場所へ基地局を自在に配置し、通信の不感地帯をゼロにします。

「入り口での停車」を不要にするリアルタイム映像伝送

構築した広域Wi-Fi網を活用し、カメラ映像を料金回収所へリアルタイムに配信。入り口での料金収受プロセスを物理的に切り離すことで、渋滞の主因である「1台あたりの停車時間」を最小化し、スムーズな入庫を実現します。

エッジAIカメラによる高度な車両管理

屋外型エッジAIカメラの知見を持つアシストユウと共に、車両情報の記録・管理システムを検証。支払い状況と車両情報をデジタルで紐づけることで、出口での照合を円滑化し、現場スタッフの負担軽減と運営の効率化を両立します。

【実施概要】

日程： 2026年4月5日（日）

場所： 福岡県直方市河川敷エリア（ハローワーク下駐車場）

各社の役割

直方市： 実証フィールドの提供、地域課題の抽出

スズキ： 多目的電動台車『MITRA』の提供、移動体運用の検証

アシストユウ： エッジAIカメラを活用した車両認識・管理ソリューションの提供

KiQ Robotics： 電動ポールによる基地局昇降技術およびシステム統合

PicoCELA： 独自の無線メッシュ技術による広域Wi-Fi環境の構築

【今後の展望：イベントから、防災、そして未来の都市へ】

本実証実験の結果をもとに、4社および直方市は、観光イベントのみならず、防災や大規模工事現場、インフラ未整備地における「即設型スマートインフラ」のパッケージ化を検討してまいります。テクノロジーの力で、場所や時間の制約を超えて「安心と快適」を即座に届けられる、レジリエントな社会の実現に貢献します。

PicoCELA株式会社について

PicoCELAは、世界最高レベルの無線メッシュ技術で、有線LANの設置が困難な場所や一時的な利用など、様々な環境で安定した大規模Wi-Fi空間を構築するソリューションを提供しています。エッジコンピュータと無線メッシュネットワークを融合させたユニークな技術で、国内外の工場、倉庫、プラント、建設現場、商業施設、公共インフラなど、幅広い分野で活用されています。PicoCELAは、無線技術を通じて、より自由で、より安全なコミュニケーション基盤を創造し、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

法人名称: PicoCELA株式会社

住所: 東京都中央区日本橋人形町2-34-5 SANOS日本橋4階

代表取締役: 古川 浩

上場市場: 米国Nasdaq Capital Market（2025年1月16日 新規上場）

主な事業内容: 無線通信に関する特許技術を活用した無線通信製品の販売・ソリューション・ライセンスの提供、及びクラウド監視システムの販売

URL: https://picocela.com/（コーポレートサイト）

＜主な受賞歴＞

2025年:WiFi NOW Awards 2025「Best Wi-Fi Startup Award」ファイナリスト選出

2022年: 令和4年度 知財功労賞「特許庁長官表彰（知的財産権制度活用優良企業）」受賞

2021年: High-Growth Companies Asia-Pacific 2021（アジア太平洋地域の急成長企業ランキング 2021）433位にランクイン

2020年: 第6回知的財産活用表彰において、知的財産活用奨励賞 知的財産情報部門受賞 / 第5回JEITAベンチャー賞 受賞 / Orange Fab Asia 5G Challenge Final Pitch Competition 第1位

2019年: Viva Technologyにて、Orange Fab Asiaに採択 / 内閣府主催のスーパーシティフォーラム2019において、出展企業28社の1社に選定

2018年: JR東日本スタートアップ大賞受賞 / Google Launchpad Accelerator Tokyoにて、第1期生7社の中の1社に採択