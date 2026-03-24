「AI社長」のTHA、老舗企業向けAI活用戦略セミナー開催決定～50年の強みを100年先へ。AI時代に選ばれ続ける企業の条件とは～

株式会社THA

株式会社THA(https://tha-inc.com/)（本社：東京都新宿区、代表取締役：西山朝子、以下THA）は、2026年4月20日（月）に老舗企業経営者・後継者向けオンラインセミナー「50年の強みを100年先へ ～老舗企業が選ばれ続けるためのAI活用戦略～」を開催することをお知らせいたします。代表取締役の西山朝子とTHAのAI戦略顧問であるおざけん（小澤 健祐）氏が登壇し、中小企業50社以上への「AI社長」(https://ai-syacho.com/)導入実績を基に老舗企業ならではのAI活用戦略について語ります。

■セミナー概要

タイトル：50年の強みを100年先へ ～老舗企業が選ばれ続けるためのAI活用戦略～

開催日時：2026年4月20日（月）14:00～16:00

開催形式：オンライン開催（無料）

主催：株式会社THA

対象：創業50年以上の企業経営者・後継者様、または100年企業を目指す経営者様

登壇者：西山朝子（株式会社THA 代表取締役）× おざけん（小澤 健祐）（株式会社THA AI戦略顧問、AICX協会代表理事）

申し込み：https://tha-ozaken.peatix.com/

■開催背景

「AIは必要だと思うけど、うちに合うものがわからない」「効率化したいけど、会社らしさは失いたくない」--そんな想いを抱く老舗企業の経営者・後継者の皆様に向けたセミナーです。

テクノロジーが進化し、社会の前提が大きく揺らぐ今、多くの企業がAI導入を進める中で、同じAIツールを使用することによる「没個性化」という新たな課題が浮上しています。しかし実は、AI時代だからこそ老舗企業に大きなチャンスが到来しています。効率化が進むほど「人間らしさ」「会社らしさ」の価値が際立つからです。

■セミナー内容

本セミナーでは、ただAIを導入する方法を学ぶのではなく、変化の時代において「会社らしさ」を武器にしながら、AIとどう共存し、どんな価値を社会に発信していけるのかを探求します。

50年培った信頼関係、職人の技術、地域との絆、創業者から受け継がれた価値観--これらの無形資産が、なぜAI時代の最強の差別化要素になるのか。そして、それをどう活かして次の50年も選ばれ続ける企業になれるのか。その答えと具体的な道筋をお伝えします。

◆ コンテンツ概要

・なぜ老舗企業にAI時代の大きなチャンスが訪れているのか

・50年の無形資産を次の競争優位に変える方法

・企業理念・組織文化がAI時代の差別化要素になる理由

・「伝統を守る」と「革新を起こす」を両立させる経営視点

中小企業50社以上に『AI社長』を導入してきた実績と、AI分野で1,000本以上の記事を執筆してきた知見を基に、老舗企業ならではのAI活用戦略を具体的に提示します。

■登壇者紹介

西山朝子（株式会社THA 代表取締役）

DeNA出身。AI社長サービスを通じて「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」をビジョンに掲げ、50社以上の企業にAI社長を導入。企業理念を核とした独自のAI活用法で、多くの老舗企業の「会社らしさ」を強化してきた実績を持つ。

おざけん（小澤 健祐）（株式会社THA AI戦略顧問、AICX協会代表理事）

「人間とAIが共存する社会をつくる」がビジョン。AI分野で1,000本以上の記事を執筆し、講演やメディア出演も多数。「日本の企業は遅れているのではなく、先を行きすぎていた」という独自の視点で、日本企業の潜在的価値を発信し続ける第一人者。

■西山朝子 代表取締役からのコメント

形式的なAI・DXではなく、『自社の哲学・文化』を未来の競争力にしたい老舗企業の皆様にこそ、今回のセミナーに参加していただきたいです。50社以上への導入経験から確信していることは、長年築いてきた信頼関係や独自の価値観こそが、AI時代の最強の武器になるということです。おざけんさんと一緒に、老舗企業ならではの『変わらないものの価値』と『新しいものへの適応』を両立させる道筋を、具体的にお伝えいたします。

■THAについて

株式会社THAは「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」をビジョンに掲げ、AI・ITソリューションを通じて中小企業の成長を支援しています。主力サービス「AI社長」は、企業の理念や社長の思いを深く理解した会社専用のAIキャラクターを構築するサービスで、50社以上の企業に導入されています。

■お問い合わせ先

株式会社THA 広報部

Email: info@tha-inc.com

URL: https://tha-inc.com/

サービスの詳細や利用を検討されている企業は、上記の連絡先までお問い合わせください。