「花屋日本一」を決定する、国内最大規模の競技会。2026年4月22日～23日、石川県金沢市にて開催。「JFTD花キューピット2026 フラワーデザインコンテスト in いしかわ」【入場無料】

一般社団法人JFTD

一般社団法人 JFTD（所在地：東京都品川区、会長：堀切 実）は、2026年4月22日（水）～23日（木）の2日間、石川県産業展示館 4号館（石川県金沢市）において「JFTD花キューピット2026フラワーデザインコンテスト in いしかわ」を開催いたします。

国内最大規模のフラワーデザイン競技会「2026ジャパンカップ」をはじめ、過去のジャパンカップで優秀な成績を収めた上位10名が出場する「グランドチャンピオン選手権」、そして花キューピット加盟店がデザイン性豊かな商品を競い合うコンテスト「花キューピットグランプリ」を開催します。

このほか会場では、小学生による「花キューピット ジュニアカップ」の作品展示や、高校生が5分間で即興の花いけを競う「高校生花いけバトル」を実施します。さらに、生け花の展示、北陸の魅力を発信する物産展やワークショップも同時開催。花と北陸の魅力が融合した、特別な2日間です。

詳細：https://www.hanacupid.or.jp/flowerdesign/2026ishikawa/

国内最大規模のフラワーデザイン競技会「2026ジャパンカップ」

「2025ジャパンカップ」優勝者原健吾さん

全国のブロック代表選考会と前年のジャパンカップ上位10名、および花き関連団体からの推薦を加え、約100名による展示競技を行います。その中から、当日選出され10名によって「ザ・ファイナル」が行われ、最終的にその年のジャパンカップの優勝者が決定します。「ザ・ファイナル」は、ステージ上で行う公開競技です。ディスプレイを制限時間内に制作し、順位を決定します。2009年の第28回より参加者をJFTD花キューピットの会員に限らず門戸を広げております。”花屋日本一”を決するこの舞台には、全国のトッププロが集結し、技を競い合います。熱き直接対決にご注目ください。

「JFTD花キューピット2026 フラワーデザインコンテスト in いしかわ」について

「JFTD花キューピット2026 フラワーデザインコンテスト in いしかわ」は、フラワーデザイン競技会を主体としたイベントです。昨年は福岡県、一昨年は愛知県にて開催し、2026年は4月22日（水）～23日（木）に石川県産業展示館 4号館（金沢市）にて開催いたします。

同イベントでは、日本一のフローリストを決定するフラワーデザイン競技会「2026ジャパンカップ」、過去のジャパンカップで優秀な成績を収めた上位10名が出場する「グランドチャンピオン選手権」、全国約4,000店の花キューピット加盟店がテーマに沿ったデザイン性豊かな商品を競い合うコンテスト「花キューピットグランプリ」、そして小学生が作品を出品する「花キューピット ジュニアカップ」を開催します。会場では生け花の展示に加え、北陸の魅力を発信する物産展やワークショップも同時に開催します。花と北陸の魅力が融合した、特別な2日間です。

スケジュール(予定)

4/22(水)

15:30～16:45グランドチャンピオン選手権（第二種目 ステージ競技）

4/23(木)

9:30～10:45ジャパンカップ ファイナル競技

11:50～13:00高校生花いけバトル

13:45～15:15グランドチャンピオン選手権（第三種目 ステージ競技）

17:00～17:30ジャパンカップ表彰式

17:45～18:15グランドチャンピオン選手権表彰式

開催概要

【主催】一般社団法人 JFTD

【協賛】花キューピット株式会社

【後援】農林水産省／国土交通省／石川県／金沢市／一般社団法人日本花き生産協会／一般社団法人日本花き卸売市場協会／一般社団法人日本生花商協会／一般社団法人日本インドア・グリーン協会／一般社団法全国花卸協会／公益社団法人日本フラワーデザイナー協会／公益社団法人日本家庭園芸普及協会／株式会社大田花き／株式会社JF鶴見花き／株式会社JF兵庫県生花／株式会社世田谷花き／株式会社第一花き／東京フラワーポート株式会社／株式会社なにわ花いちば／株式会社東日本板橋花き／株式会社フラワーオークションジャパン／株式会社南関東花き園芸卸売市場／金沢総合花き株式会社／株式会社金沢花市場／株式会社北國新聞社／北陸放送株式会社／株式会社テレビ金沢

【会場】石川県産業展示館 4号館 〒920-0361 石川県金沢市袋畠町南193

【会期】2026年4月22日（水）15：00～17：30、23日（木）9：00～18：30

【入場料】無料

プレゼント

4月23日（木）限定で、来場されたお客様先着2,000名様に石川県オリジナルフリージア品種「エアリーフローラ」と「花のみどりのeギフト」500円分をプレゼントいたします。

また、4月23日（木）は「金沢駅西口 金沢西広場 団体バス乗降場」と「産業展示館4号館前」を運行する無料シャトルバスをご用意しております。たくさんのお客様の来場をお待ちしております。

※12:00～13:00を除く8:30～19:00（30分間隔で運行）

詳細：https://www.hanacupid.or.jp/flowerdesign/2026ishikawa/

■一般社団法人JFTD（花キューピット）

代表者 ：会長 堀切 実

所在地 ：東京都品川区北品川4丁目11番9号日本フラワー会館

事業内容 ：花贈り・花文化の普及（花育活動含む）／花贈り・花文化に関する研究調査／花贈り・花文化の国際交流／花き産業の活性化を促進するための人材育成／花キューピット取引関連（生花通信配達取引事業）／花とみどりのギフト券発行／会員のための共同事業（共同受注事業、共同購買事業、共同宣伝事業）

公式サイト ：https://www.hanacupid.or.jp/(https://www.hanacupid.or.jp/flowerdesign/2026ishikawa/)