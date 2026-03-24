AI活用率は９割、シャーペンは「高級志向」　受験生3,000人に調査「受験トレンド白書2026 」を発表

スタディプラス株式会社

スタディプラス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：廣瀬高志、以下スタディプラス）のStudyplusトレンド研究所は、2026年2月10日（火）から2026年3月10日（火）にかけて学習管理アプリ「Studyplus」上で、2025年度に大学受験をしたユーザー3,000名を対象に「大学受験期のトレンドに関する調査」を実施、結果を「受験トレンド白書2026」としてまとめましたので、ご報告いたします。

「受験トレンド白書」は、受験生の間でのさまざまなトレンドを定点観測して発表する取り組みとして、2023年よりスタートしました。若年層・Z世代向けのマーケティングや広報を行っている大学や企業をはじめ、高校生を日常的に支えていらっしゃる教育関係者の方々などに対して、今年の受験生のトレンド事情をご提供することを狙いとしております。

◆本調査の概要

- 調査対象 ： 2025年度に大学受験をした全国の「Studyplus」ユーザー- 回答者 ： 3,000名- 調査方法 ： 学習管理アプリ「Studyplus」の「達成報告」機能で大学合格を報告したユーザーを対象にアンケート回答を依頼し、オンラインで回答を回収。- 調査時期 ： 2026年2月10日～2026年3月10日

トピックス １.受験勉強へのAI活用が一般化、利用率は88.7パーセントに

受験勉強にAIを「活用した」と回答したユーザーは88.7%になりました。

英作文や小論文の「添削」や、「解説」の深掘り、悩み相談などの「メンタルケア」に使っている人が多い中、予想問題の作成をしたり、模試の結果から学習計画を作成したり、高度に使いこなす受験生もいたようです。

AI活用法についての自由記述をご覧になりたい方はこちらからご覧いただけます。

https://www.trend-lab.studyplus.jp/post/20260324

トピックス２.一番愛用した文房具 ロングセラー「クルトガ」に迫る 高級シャーペン需要

文房具部門では、三菱鉛筆の「クルトガ」が4年連続の1位。2位の「Dr.Grip（ドクターグリップ）」とともに、受験生の必須アイテムとなりました。また今年は、「S20」「オレンズネロ」「スマッシュ」「グラフギア1000」「ステッドラー」など2000円前後のシャーペンの人気が高まっていて、「高級シャーペン」がトレンドと言えそうです。

順位

1位 クルトガ/三菱鉛筆 499票

2位 Dr.Grip/PILOT 167票

3位 ジェットストリーム/三菱鉛筆 124票

4位 MONO消しゴム/トンボ鉛筆 109票

5位 S20/PILOT 108票

6位 オレンズネロ/ぺんてる 55票

7位 スマッシュ/ぺんてる 44票

8位 グラフギア1000/ぺんてる 33票

9位 モノグラフ/トンボ鉛筆 32票

10位 ステッドラー/ ステッドラー日本 31票

トピックス３.励まされた有名人「Mrs.GREEN APPLE」が1位に

「一番励まされた有名人」部門では、Mrs. GREEN APPLEが1位になりました。楽曲だけでなく存在そのものが受験生の心の支えとなっているようです。2位には教育系YouTuberの河野玄斗、3位にはボーカルダンスユニットのM!LKがランクインしました。昨年、日本レコード大賞優秀作品賞を受賞し、紅白に初出場したM!LKは初のランクインです。（※敬称略）

順位

1位 Mrs. GREEN APPLE 134票

2位 河野玄斗 70票

3位 M!LK 51票

4位 SnowMan 32票

5位 HANA 30票

6位 SixTONES 28票

7位 back number 28票

8位 Official髭男dism 26票

9位 米津玄師 22票

10位 QuizKnock 21票

10位 TWICE 21票

トピックス４.YouTubeチャンネル部門「wakatte.TV」が１位 上位3つは昨年と同じ顔ぶれに

「wakatte.tv」が1位となりました。受験情報の収集だけでなく、受験生のモチベーション維持にも貢献しています。2位には昨年1位の「武田塾チャンネル」、3位には河野玄斗さんの「Stardy-河野玄斗の神授業」が続きました。上位の顔ぶれは定番化していますが、4位の「雷獣」は今年初めてのランクインとなりました。

順位

1位「wakatte.TV」 368票

2位「武田塾チャンネル｜参考書のやり方・大学受験情報」 171票

3位「Stardy -河野玄斗の神授業」 139票

4位「雷獣」 114票

5位「いだちゃんねる」 94票

6位「QuizKnock」 87票

7位「積分サークル」 46票

8位「カサニマロ」 39票

9位「東海オンエア」 38票

10位「YouTube高校」 30票

その他、「間食・夜食」「お菓子」「飲み物」「応援ソング」「励まされた言葉」などをまとめております。詳しくはStudyplusトレンド研究所HPをご覧ください。

https://www.trend-lab.studyplus.jp/post/20260324

※各項目上位10位までを集計したデータをご希望の方はこちらにお問い合わせください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5X3GXkIqLrE8IU-UtmGFoOWwOc0UwuvpehSS-NIeELyediw/viewform?usp=sharing&ouid=114154408424702976711(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5X3GXkIqLrE8IU-UtmGFoOWwOc0UwuvpehSS-NIeELyediw/viewform?usp=sharing&ouid=114154408424702976711)

■ Studyplusトレンド研究所 まとめ

Studyplusトレンド研究所 所長 島田 豊

2023年にスタートした「受験トレンド白書」、今回で4回目を迎えました。2026年の調査結果を象徴するのは、「受験勉強へのAI活用率９割」と「受験生応援ブランドへの定着」という2つのトピックスです。

1. 受験勉強へのAI活用率は９割

今回の調査で最も衝撃的だったのは、受験生のAI利用率が約9割（88.7%）に達したことです。この1年、急速な進化をとげたAIに対して、受験生は柔軟に対応し、「使いこなして」いたようです。主な活用シーンとしては、英作文の添削や解答解説の深掘りなどがあげられます。デジタルとアナログを賢く組み合わせた学習スタイルが定着する

中で、今後は「AI時代にいかに思考を広げ、よりよく生きていくか」が問われることになりそうです。

2. 「受験生応援」ブランドの定着

ランキング編では、多くの項目で顔ぶれが定着してきました。三菱鉛筆の「クルトガ」やアサヒ飲料の「モンスターエナジー」が4年連続で1位を獲得しているほか、大塚製薬や森永製菓、ネスレ日本といった企業が「応援してくれている企業」として認知を確立しています。 長年にわたる各社の真摯な応援姿勢が、受験生の心にしっかりと届いていることを示す結果となりました。

受験生へのメッセージ

激動のAI時代において「なぜ私たちは学ぶのか」受験勉強中に何度も考えたテーマかもしれません。ただ、問題と向き合い答えを導き出す過程にふとした楽しさや発見があったはずです。受験を通して得た「考える力」は、皆さんのこれからの人生を支える財産となります。これからもぜひ、一緒に良い未来を作っていきましょう。

■学習管理アプリ「Studyplus」 概要

「Studyplus」は、日々の勉強を記録・可視化し、ユーザー同士でシェアして励まし合うことができる学習管理アプリです。

ユーザーの自己調整学習、学習モチベーションの維持・向上をサポートします。

累計会員数1000万人以上、大学受験生の2人に1人以上が利用しています。

https://www.studyplus.jp/

※アプリダウンロードURL

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/apple-store/id505410049

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.studyplus.android.app

■「Studyplusトレンド研究所」 概要

「Studyplusトレンド研究所」は、日本最大級の学習管理アプリ「Studyplus」のユーザーを通じて、次代を担う若者の「いま」を見つめるための研究所です。

若者の学校生活や学習・受験といった側面から、好きなアーティストや消費行動といった生活者の側面まで、これからの新しい時代の「トレンド」を研究していきます。

https://www.trend-lab.studyplus.jp/

■スタディプラス株式会社 概要

所在地：東京都千代田区神田駿河台２丁目５－１２ NMF駿河台ビル4階

代表取締役：廣瀬高志

事業内容：学習管理アプリ「Studyplus」、若年層向けマーケティングソリューション「Studyplus Ads」、教育機関向けコミュニケーションプラットフォーム「Studyplus for School」の提供

設立：2010年5月20日

※App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Google Play は、Google LLCの商標です。

※記載されている会社名および製品名は、各社の商号または商標です。