「これ、盗聴器？」不審物の写真をLINEで送るだけ、無料で盗聴器発見のPROが鑑定

株式会社赤井事務所

盗聴器の発見PRO（運営：株式会社赤井事務所）は、室内や電子機器の内部、コンセント裏などで見つかった「正体不明の基板や物体」について、LINEで送られた写真をもとに、盗聴器または盗撮カメラの可能性を無料で鑑定するサービスを、2026年3月24日より開始します。

「家電の中に見慣れない基板が入っていた」

「コンセントの裏に、用途の分からない電子部品があった」

「これが盗聴器なのか、ただの部品なのか分からず不安」

そのような相談に対し、まずはLINEで写真を送るだけで、専門家が無料で確認します。

鑑定対象は1件につき1物体まで、写真は3枚まで。

「調査を依頼するほどか分からない」「まずは盗聴器や盗撮カメラかどうかだけ知りたい」という方でも利用しやすい、一次判定サービスです。

■サービス開始の背景

春は引っ越しや新生活が増える時期であり、賃貸住宅や新しい生活環境における盗聴・盗撮への不安が高まりやすい季節でもあります。警察庁の「令和6年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果」では、撮影罪（ひそかに撮影）の認知件数は7,773件、迷惑防止条例等違反に係る盗撮の検挙件数は2,013件で、そのうち住宅等での発生は156件でした。

住まいの中で違和感のある物を見つけても、「気のせいかもしれない」「ただの部品かもしれない」と判断できず、不安を抱えたままになってしまうケースは少なくありません。そこで同社では、まずは写真を送るだけで専門家に確認できる、相談の入口として本サービスを開始します。

また、賃貸住宅では、コンセントボックス、火災報知器、備え付け家電、家具、エアコン周辺などが、盗聴器・盗撮カメラの設置場所として注意されることがあります。だからこそ、見慣れない部品や不審物を見つけたときに、すぐ相談できる窓口が必要だと考えています。

■サービス概要

開始日：2026年3月24日

本サービスでは、利用者がLINEで不審物の写真を送ると、盗聴器発見の専門家が内容を確認し、盗聴器・盗撮カメラの可能性があるかどうかを無料で鑑定します。

対象となる主なケース

- 電子機器の中に、用途不明の基板が入っていた- コンセントの裏に、見慣れない電子部品があった- 室内に置かれていた不審物が、盗聴器や盗撮カメラかもしれない- 退去後、入居直後、別居前後、オフィス移転時などに不安な物が見つかった

「依頼するほどのものか分からない」

「まずは本物かどうかだけ知りたい」

そうした段階でも利用しやすい内容となっています。

■利用方法

公式サイトから公式LINEを選択し、友だち追加のうえ、トーク画面から「無料鑑定希望」と記載して、不審物の写真を送信してください。

公式サイト：盗聴器の発見PRO

https://www.hakken.pro/

※鑑定対象は1件につき1物体まで、写真は3枚までです。

※本サービスは写真による一次判定であり、写真のみで断定できない場合があります。

※状況によっては、現地調査や追加確認が必要となる場合があります。

■盗聴器の発見PROについて

盗聴器の発見PROは、2000年創業、2001年2月法人設立、全国対応・365日24時間受付の、盗聴器発見・盗撮カメラ発見・サイバー盗聴対策の専門サービスです。官公庁、上場企業、各種法人から個人宅まで、幅広い案件に対応し、調査・対策・再発防止まで一貫して提供しています。

同社は、自社内に盗聴・盗撮・ハッキング対策ラボを保有し、シールドボックスや実機検証環境、100種類以上の盗聴器・盗撮カメラを用いた研究・検証を実施。アナログ型、デジタル型、ネットワーク型に加え、スマートフォンやIoT機器を悪用したサイバー盗聴まで視野に入れた調査体制を整えています。

また、代理店や下請けに依存しない一貫自社対応、分かりやすい料金体系、各プランの品質基準の公開を特長としており、盗聴器・盗撮カメラ・サイバー盗聴の発見調査、対策コンサルティング、技術講習、関連機器の開発・製造・販売まで展開しています。

■会社概要

商号：株式会社赤井事務所

サービス名：盗聴器の発見PRO

代表者：継野 勇一

設立：2001年2月

TEL：0120-994-158（全国24時間受付）

会社概要：盗聴器の発見PRO-会社概要

https://www.hakken.pro/company.html

公式ガイド：盗聴器の発見PRO-公式ガイド

https://www.hakken.pro/guide.html

スマホ盗聴対策：スマホ盗聴の発見PRO

https://www.hakken.pro/cel/

YouTube：盗聴・盗撮・ハッキング対策ラボ

https://www.youtube.com/@PRO-zn3hf/featured