2026.4.1【新店オープン】他にはない割烹ビュッフェレストラン『くちかほう 幕張ベイパーク』が海浜幕張にNEW OPEN！天麩羅や刺身の食べ放題から、キッズ専用ビュッフェコーナーまで！！
株式会社GORILLA COMPANY（代表取締役 奥村雅人）が、2026年4月1日、割烹ビュッフェレストラン「くちかほう」を海浜幕張駅から徒歩15分に位置する幕張ベイパーク ライズガーデン1階にオープンいたします。
店内の様子
ファミリーからおひとり様までゆっくりとくつろげる店内
◆待望の新店 割烹レストラン＆ビュッフェ［くちかほう］
相模大野店に続き２号店として、割烹ビュッフェ［くちかほう］幕張ベイパーク店が2026年4月1日にオープンします。
くちかほう(口果報)とは、「ご馳走に巡り合う」「うまい食べ物に恵まれる」そんな意味がある言葉です。
カラダに優しく、手作りにこだわる。
料亭や割烹で経験を積んだ料理人たちが腕を振るい、無農薬のお野菜や季節の食材を調理し提供します。
名物は揚げたての天婦羅や麦とろ飯、他にも、ご飯に合うおばんざいを、選りすぐりの食材で用意しています。
人気の天麩羅食べ放題
毎日食べ放題の野菜ビュッフェ
土日祝はお子様限定ビュッフェコーナーを設置（5歳まで無料）
施設内には、お腹いっぱい和食を楽しめるビュッフェレストランや、【大人立ち入り禁止】のお子様が自分で盛り付けを楽しめる「子ども専用ビュッフェコーナー」（乳幼児5歳まで無料）をはじめ、日常使いしやすいリーズナブルな価格帯の蕎麦と喫茶のお店を併設。地域の方々に何度も足を運んでいただける場を目指しています。さらに、ジェラートやお惣菜を楽しめるコーナーのほか、食器やこだわりの逸品を取り揃えた物販スペース、定期的なイベント、ワークショップも展開予定です。
訪れるたびに新たな発見があり、思わず足を運びたくなるような“食の場”を提供してまいります。
土日祝の料金プラン
土日祝は、上記コースから選んでいただく
フルビュッフェプラン（3300円～）
平日は、もっとリーズナブルに使える、主菜＋ハーフビュッフェプランをご用意（1848円～）
くちかほうでは、「美味しいものに出逢える」場所になれるよう
着々と準備をすすめております。
４月１日のOPENをぜひご期待ください。
ご予約はこちらから(https://www.tsunagu-ba.com/%E3%81%8F%E3%81%A1%E3%81%8B%E3%81%BB%E3%81%86%E5%B9%95%E5%BC%B5%E3%83%99%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF)
◆店舗概要
OPEN日時：2026年４月１日10時30分OPEN
店舗名 ：割烹ビュッフェレストラン『くちかほう 幕張ベイパーク』
所在地 ：千葉県千葉市美浜区若葉3-1-42 幕張ベイパーク ライズガーデン１F
電話 ： 043-307-3733
営業時間：【ランチ】 10:30～15:00 【ディナー】 15:00～22:00
駐車場：80台以上完備