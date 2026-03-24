2026.4.1【新店オープン】他にはない割烹ビュッフェレストラン『くちかほう　幕張ベイパーク』が海浜幕張にNEW OPEN！天麩羅や刺身の食べ放題から、キッズ専用ビュッフェコーナーまで！！

株式会社GORILLA COMPANY

株式会社GORILLA COMPANY（代表取締役 奥村雅人）が、2026年4月1日、割烹ビュッフェレストラン「くちかほう」を海浜幕張駅から徒歩15分に位置する幕張ベイパーク ライズガーデン1階にオープンいたします。

店内の様子ファミリーからおひとり様までゆっくりとくつろげる店内

◆待望の新店 割烹レストラン＆ビュッフェ［くちかほう］

相模大野店に続き２号店として、割烹ビュッフェ［くちかほう］幕張ベイパーク店が2026年4月1日にオープンします。

くちかほう(口果報)とは、「ご馳走に巡り合う」「うまい食べ物に恵まれる」そんな意味がある言葉です。

カラダに優しく、手作りにこだわる。

料亭や割烹で経験を積んだ料理人たちが腕を振るい、無農薬のお野菜や季節の食材を調理し提供します。

名物は揚げたての天婦羅や麦とろ飯、他にも、ご飯に合うおばんざいを、選りすぐりの食材で用意しています。

人気の天麩羅食べ放題毎日食べ放題の野菜ビュッフェ土日祝はお子様限定ビュッフェコーナーを設置（5歳まで無料）

施設内には、お腹いっぱい和食を楽しめるビュッフェレストランや、【大人立ち入り禁止】のお子様が自分で盛り付けを楽しめる「子ども専用ビュッフェコーナー」（乳幼児5歳まで無料）をはじめ、日常使いしやすいリーズナブルな価格帯の蕎麦と喫茶のお店を併設。地域の方々に何度も足を運んでいただける場を目指しています。さらに、ジェラートやお惣菜を楽しめるコーナーのほか、食器やこだわりの逸品を取り揃えた物販スペース、定期的なイベント、ワークショップも展開予定です。

訪れるたびに新たな発見があり、思わず足を運びたくなるような“食の場”を提供してまいります。

土日祝の料金プラン

土日祝は、上記コースから選んでいただく

フルビュッフェプラン（3300円～）

平日は、もっとリーズナブルに使える、主菜＋ハーフビュッフェプランをご用意（1848円～）

くちかほうでは、「美味しいものに出逢える」場所になれるよう

着々と準備をすすめております。

４月１日のOPENをぜひご期待ください。

ご予約はこちらから(https://www.tsunagu-ba.com/%E3%81%8F%E3%81%A1%E3%81%8B%E3%81%BB%E3%81%86%E5%B9%95%E5%BC%B5%E3%83%99%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF)



◆店舗概要

OPEN日時：2026年４月１日10時30分OPEN

店舗名 ：割烹ビュッフェレストラン『くちかほう 幕張ベイパーク』

所在地 ：千葉県千葉市美浜区若葉3-1-42 幕張ベイパーク ライズガーデン１F

電話 ： 043-307-3733

営業時間：【ランチ】 10:30～15:00 【ディナー】 15:00～22:00

駐車場：80台以上完備