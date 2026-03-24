やさしい紫の世界が広がるティータイム。「LOUANGE TOKYO Le Musee」より、上品なパープルに彩られたアフタヌーンティーが登場

株式会社スイーツプラス

株式会社スイーツプラス （本社：渋谷区恵比寿/代表取締役 有馬隼人）が運営する「LOUANGE TOKYO Le Musee」では、2026年3月19日（木）から6月2日（火）まで、パープルをテーマにした上品な期間限定スイーツをご提供いたします。

カラーアフタヌーンティーシリーズの中でも特に人気の高いパープルカラーが、装いを新たにリニューアルして登場いたします。可愛らしさと洗練された雰囲気を併せ持つ紫の世界観を基調に、春の訪れを感じさせる華やかなラインナップに仕上げました。

アフタヌーンティー“パープル 2026”では、パープルのバタフライキャンディをあしらったスイーツや、A5黒毛和牛を使用したセイボリーなど、見た目の美しさと味わいの奥行きを兼ね備えたメニューをご用意しています。

さらに、紫のグラデーションを美しく表現したデザートプレート“ヴィオレ パール”も同時に登場。特製チーズクリームをベースに、ベリーやソルベ、ジュレを重ねたアートのような一皿をお楽しみいただけます。

「LOUANGE TOKYO」で人気のテディベア“ヌーミー”もパープルの装いで登場し、優雅で心弾むティータイムを演出します。やさしい紫の世界観に包まれながら、銀座の洗練された空間で心躍るひとときをお過ごしください。

〈アフタヌーンティー “パープル 2026”〉

可愛らしさの中に上品さを感じるパープルカラーをテーマに仕立てたアフタヌーンティー。ウェルカムドリンクには、爽やかな酸味と優しい甘さが広がるパープル レモネードソーダをご用意しました。

スイーツには、パープルのバタフライキャンディをあしらい、軽やかでロマンティックな春の装いを表現。カシスやフランボワーズ、バタフライピーなど紫のニュアンスを持つ素材を取り入れ、華やかな見た目と奥行きのある味わいを両立しました。

セイボリーには、A5黒毛和牛の自家製ローストビーフや紫芋のヴィシソワーズなど、季節の食材と紫の彩りを取り入れたメニューを揃え、甘味と塩味のバランスを楽しめる贅沢な構成となっています。

平日・・・\9,890（税サ込）

土日祝日・・・\10, 580（税サ込）

※曜日によって価格が異なるダイナミックプライシングとなります。

※銀座店にてご提供

※提供期間：2026/3/19～2026/6/2

※毎週水曜日は提供しておりません。

★オプション（テディベア2体追加）プラン ＋\2,530（税サ込）

●WELCOME DRINK

パープル レモネードソーダ（ノンアルコール）

●SWEETS : 上段

米粉のドーナッツ ホワイトチョコ 紫蝶々のキャンディ / バニラバタークリームとカシスのコンフィチュールのマカロン / 苺のコンフィチュールとバニラクリームのラミントン

●SWEETS : 中段

アプリコット風味のカスタードシュー / ハートのヨーグルトムース フランボワーズのソース / アールグレイのムース フレッシュベリーとサブレ / バタフライピーのジュレとプルフェタムールのシロップの杏仁豆腐

●SAVORY : 下段

シーフードと紫の花々の生春巻き アメリケーヌソース / A5黒毛和牛の自家製ローストビーフ 飴色玉葱のソース / 紫キャベツ、スモークサーモン、生ハムのチョップドサラダ / 厚切り国産ベーコンのBLTバーガー / 紫芋のヴィシソワーズ ミルクの泡 / 紫芋のモンブラン風キッシュタルト

＜ヴィオレ パール＞

人気のパープルカラーをテーマに仕立てた、華やかで洗練されたデザートプレート。特製のチーズクリームをベースに、爽やかなソルベやソース、フレッシュベリーを重ね、紫のグラデーションが美しく広がる一皿に仕上げました。

クリームチーズとフロマージュブランを合わせたコクのある特製チーズクリームに、口当たりなめらかなレモンクリームを重ね、軽やかな酸味とミルキーな余韻が広がる味わいに。サクサクとしたメレンゲを崩しながら、クリームとともに食感の変化もお楽しみいただけます。

ライチとミルクのソルベ、酸味のあるフレッシュベリー、バタフライピーの鮮やかなジュレ、パルフェタムールの華やかなソースがアクセントとなり、見た目の美しさと味わいの奥行きを兼ね備えた、アートのようなデザートプレートです。

\ 4,600（税サ込）

※銀座店にてご提供

※提供期間：2026/3/19～2026/6/2

【 店舗情報 】

◆LOUANGE TOKYO Le Musee

〒104-0061 東京都中央区銀座1-9-5

03-5579-9801

11：00～21：00（20：00 LO)

www.louange-tokyo.com/lemusee

【LOUANGE TOKYO Le Museeシェフの経歴】

■GRAND CHEF 藤田 浩司（ふじた こうじ）

2006年 クープ・ドゥ・モンド国内予選出場（チョコレート ピエス部門）

2007年 WPTC 国内予選優勝（チョコレート ピエス部門）

2008年 WPTC本戦出場 チーム総合準優勝 部門優勝（チョコレート ピエス担当）

2010年 ヌーベルパティスリーデュジャポン 理事就任

2012年 内海会 理事就任

2012年 WPTC本戦出場 チーム総合優勝（味覚担当）

About LOUANGE TOKYO ～愛する人に賛辞の気持ちを込めて～

LOUANGE TOKYOは現代のスイーツ業界に新たな息吹を吹き込むために次の独自性を打ち出しています。それは「厳選素材」へのこだわりであり、よりアート性・ファッション性を高めた商品開発であり、そしてすべての商品にメッセージを吹き込むということ。“LOUANGE”の由来はフランス語で賛辞という意味ですが、弊店の商品を贈って頂き少しでもお客様の演出にお力添えできればという想いを込めてLOUANGE～賛辞～と名付けました。我々は単にお客様にケーキという商品を提供するのではなく「時間」「空間」を提供するというコンセプトをもとにモノづくりをしております。そしてお客様に少しでも喜んで頂けるように日々研鑽を重ねて参りました。今後も、満足度の高い商品を常に創造していくことを心掛けていきたいと思っております。