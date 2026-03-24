３年連続　「健康経営優良法人」に認定

株式会社エネット

株式会社エネット（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷口 裕昭、以下、エネット）は、健康経営に対する取組みが評価され、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人認定制度」において、3年連続で「健康経営優良法人（中小規模法人部門）」に認定されました。

更に、中小企業法人部門において、上位501～1500の法人に与えられる「ネクストブライト1000」の認定を受けましたことをお知らせいたします。

■健康経営優良法人制度とは

特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境を整備することを目的に、経済産業省が創設した制度です。

<経済産業省HPニュースリリース：「健康経営優良法人2026」認定法人決定＞

https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309002/20260309002.html

■当社の主な取組み

・健康診断結果を踏まえた健康指導

・健康に関する情報の定期発信（月1回以上）および教育プログラムの提供

・フィットネスクラブの利用補助

・ワークライフバランスを考慮した柔軟な働き方の導入

・健康課題等の相談に対応する窓口を設置

・インフルエンザ予防接種の費用補助

・運動機会の促進（朝会ストレッチ実施、健康器具の設置、ウォーキングイベント開催）

今後もエネットは社員の健康と福祉を最優先に考え、持続可能な成長に向けてさらなる努力を続けるとともに、働きやすく生産性の高い職場環境の実現に向けて継続的に施策を推進してまいります。