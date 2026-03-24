【自社の知名度不足を“物理シミュレーション”で解決！？】香川県のIT企業がブラウザゲーム「アド・セイル知名度積み上げタワー」を無料公開

アド・セイル株式会社

香川県高松市を拠点にマーケティング事業を展開するアド・セイル株式会社（本社：香川県高松市、代表取締役：川添 泰史）は、「仕事は高評価なのに、世間には名前や実績が知られていない」という当社の切実な課題を打破するため、社長や社員、そして企業理念をブロックに見立てて高く積み上げるブラウザゲーム『アド・セイル知名度積み上げタワー』を自社開発し、無料公開いたしました。

ゲームプレイURL： https://game.ad-sail.jp/build-adsail/(https://game.ad-sail.jp/build-adsail/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=build-adsail_launch)

（特設LP： https://game.ad-sail.jp/build-adsail/lp/(https://game.ad-sail.jp/build-adsail/lp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=build-adsail_launch) ）

※PC・スマートフォンブラウザ対応 / インストール不要

開発の背景：「仕事は高評価なのに、うちの会社知られてなさすぎる…」

ゲーム画面

私たちアド・セイルは、香川県を中心に全国のクライアント様に

マーケティング支援やEC事支援、データ活用支援などのサービスを提供しています。

ありがたいことにクライアント様からは仕事に対して高い評価をいただいているものの

残念ながら「世間一般での知名度が低すぎる」という

地方B2B企業ならではの切実なジレンマを抱えていました。

「どうすれば私たちの社風や技術力をもっと知ってもらえるだろうか？」

真剣な会議の末に辿り着いた結論は

「ゲームでなら皆さんが当社に興味を持ってもらえるのでは？！」

という斜め上の発想でした。

かくして、日々の業務支援や開発で培ったプログラミング技術を無駄にフル活用し

企業PRとしては前代未聞の知名度積み上げゲームが誕生しました。

地方企業のPR不足への1つの回答

「仕事については高評価をいただいているのに、世間には知られていない…。

そんな地方企業のPRの壁に直面し、なんとかできないのかと念じていたら

気がついた時には社長を積み上げていました。」（開発担当者）

この切実なコメントが示すように、本施策は単なるジョークではなく

地方B2B企業が共通して抱える「認知獲得の壁」に対する私たちなりの一つの回答です。

技術力や実績をストレートに語るだけでは届かない層に対し

あえてちょっと自虐的なユーモアとエンターテイメント性を交えることで

心のハードルを下げてアド・セイルという会社に触れてもらうことを目的としています。

『アド・セイル知名度積み上げタワー』の狂気とこだわり

本ゲームは、上空から降ってくる「アド・セイルを構成する要素」を

崩れないようにひたすら高く積み上げていくバランスパズルゲームです。

1. 降ってくるのは「信頼」「実績」、そして「社長」と「社員」

ブロックとして降ってくるのは、「信頼」や「実績」といった

アド・セイルの知名度を上げるためのブロックだけでなく

弊社の代表取締役社長や一部の社員をモチーフにしたキャラクターも含まれます。

バランス維持のためのリアルな物理シミュレーションにより、必死に会社を持ち上げようとする社長の上に社員が乗り、時に無惨に転げ落ちていくスリリングな社内ヒエラルキー崩壊をお楽しみいただけます。

落下時には彼らの悲痛な叫び声が響き渡ります。

2. 攻略の鍵にして最大の壁、企業理念「愛とテクノロジー」

ゲーム中、長大な棒状のブロックとして降ってくるのが

弊社の企業理念である「愛とテクノロジー」です。

非常に幅を取るためバランスを崩す原因になりがちですが

うまく使えば強固な土台となる、深いメッセージ性が込められています。

3. 香川県民ならピンとくる？「知名度ランク」システム

積み上げた高さ（知名度）に応じて

「ご近所では知られてる」レベルからスタートし、

「高松城 月見櫓 到達！」「国の重要文化財 香川県庁舎 突破！」「瀬戸大橋 制覇！」と

香川県を代表するランドマークを基準にしたマイルストーンが表示されます。

ゲーム公開に伴う多角的なプロモーション展開

本ゲームは「公開して終わり」ではありません。

B2Bマーケティング会社ならではの視点で

多角的なビジネス・プロモーションツールとして機能するように設計されています。

ただの「おふざけ」ではありません。

「愛とテクノロジー」の体現です

- SNSでのバイラル拡散とUGC創出ゲームオーバー画面にはX（旧Twitter）への結果シェア機能を実装しています。ユーザー自身に「理不尽な挙動」や「シュールな崩壊スコア」をシェアしてもらうことでユーザー参加型の認知拡大ループを狙います。- 商談時の強力なアイスブレイクとしてB2Bの営業活動や商談の冒頭で「実は弊社、こんなゲームを作っておりまして…」と実機をお見せすることで、初対面の緊張をほぐしつつ弊社の「高いデジタル実装力」と「柔軟な企画力・遊び心」を自然かつ強烈に印象づけます。

一見ふざけたゲームに見えますが、ここには

「抱える課題を、デジタルの力でどう面白く・効果的に解決するか」という

私たちが普段の業務で大切にしているアプローチが詰まっています。

物理シミュレーションやブラウザ上でのスムーズな描画など

それを形にする技術力はあくまで手段です。

私たちは「愛とテクノロジー」企業理念に掲げ

お客様の課題解決に真摯に向き合う伴走パートナーです。

このゲームを通じて、「アド・セイルという会社は

確かな技術をベースにしながらも、こんなに遊び心のある柔軟な提案ができるチームなんだ」と知っていただくきっかけになれば幸いです。

皆様の挑戦（積み上げ）を、心よりお待ちしております。

【ゲーム概要】- タイトル：アド・セイル知名度積み上げタワー- 公開日：2026年3月16日- プレイ料金：無料- 対応端末：PC / スマートフォン（ブラウザ動作）- 特設LP：https://game.ad-sail.jp/build-adsail/lp/(https://game.ad-sail.jp/build-adsail/lp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=build-adsail_launch)- ゲームURL：https://game.ad-sail.jp/build-adsail/(https://game.ad-sail.jp/build-adsail/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=build-adsail_launch)【会社概要】

会社名：アド・セイル株式会社

所在地：〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町3 香川三友ビル5F

代表者：代表取締役 川添 泰史

事業内容：デジタル及びリアルでのマーケティング業務支援、EC事業支援、データ活用支援、デジタル技術を活用した業務効率化支援（それに伴うシステム開発等）

コーポレートサイト：https://www.ad-sail.jp/(https://www.ad-sail.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=build-adsail_launch)

【本件に関するお問い合わせ先】

アド・セイル株式会社 担当：宮崎

お問い合わせ：https://www.ad-sail.jp/(https://www.ad-sail.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=build-adsail_launch)

（※弊社コーポレートサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください）

TEL：087-816-0261