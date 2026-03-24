カカクコム 食べログカンパニー、amptalkの商談解析ツール導入で商談後のSFA入力時間がほぼゼロに。データ蓄積量は従来の4倍へ

amptalk株式会社

企業の営業変革およびセールスイネーブルメントの実現を支援するamptalk株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：猪瀬 竜馬、以下「amptalk」）が提供する電話・商談解析ツール「amptalk analysis（アンプトーク アナリシス）」が、株式会社カカクコム（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村上 敦浩）以下「カカクコム」）食べログカンパニー内に導入されました。

営業部門での「amptalk analysis」活用により、営業担当の工数を大幅に削減し、商談後のSalesforceへの入力時間をほぼゼロにしました。 また、これまで推進してきた対面商談やオンライン商談のデータ化・SFA連携に加え、今後は、携帯通話（SoftBank／NTTドコモ／au）連携の導入により、外出先での通話を含むあらゆる顧客接点の可視化とデータ活用をさらに加速していきます。

導入背景

カカクコム 食べログカンパニーでは、“商談記録の業務効率化”と“商談データの蓄積・活用”の両立による、営業組織の強化を推進されています。その一環として、営業担当者の大きな負担となっていたSalesforceへの入力工数を削減し、顧客との対話に一層集中できる環境の構築を目指してきました。

amptalkは、こうした戦略的なデータ活用を支援するため、まず「amptalk analysis」によるオンラインおよび対面商談の自動解析・SFA連携を先行して実施。その結果、入力工数の大幅な削減と、組織的なナレッジ共有基盤の構築を支援しました。

この成果を受け、さらなる可視化範囲の拡大に向けて、2025年に新たに提供を開始した新機能「携帯通話連携」（※）の導入も決定されました。これにより、あらゆる顧客接点を資産化し、より精緻な営業戦略の立案とセールスイネーブルメントの実現をともに目指してまいります。

（※）2025年8月19日「amptalkが携帯キャリア（SoftBank／NTTドコモ／au）と連携し、通話内容をSalesforceに自動入力」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000084890.html)

「amptalk analysis」活用例と導入効果

1. 入力時間を「ほぼゼロ」に削減し、SFAの活動ログ量は従来の4倍に増加

AIが提案した商談の要約や更新内容を確認するだけでSalesforceへの入力が完結する機能を活用することにより、従来発生していた作業はほぼゼロになっています。一方で、SFAに登録される活動ログの情報量は従来の4倍増加し、店舗様の「集客課題」「経営課題」などの重要情報が、AIによって観点ごとに構造化して記録されるようになり、データ量の増加と品質の標準化が同時に達成されています。

2. 商談データの可視化により、組織的なナレッジ共有を加速

対面商談のデータ化を推進したことで、商談内容の可視化率は約90%という高い水準に達し、多くの商談が可視化される組織的なデータ蓄積の基盤が確立されました。これにより、ハイパフォーマーの優れた商談スキルやナレッジを瞬時に抽出・共有することが可能となり、営業組織全体のボトムアップに繋がっています。

株式会社カカクコム 執行役員 食べログカンパニー 営業本部長 荻野氏 コメント

私たち食べログカンパニーは現在、営業組織の在り方を従来の「集客サービスの提案」にとどまらず、店舗様の売上拡大や経営課題を深く理解し解決を支援する「飲食店コンサルタント」へと変革させることを目指しています。

この変革の実現には、個々の営業担当者が持つ知見を組織全体の『集積知』へと昇華させることが不可欠です。しかし、これまでは商談記録の入力負荷が壁となり、重要な顧客の声が十分に資産化されていませんでした。

「amptalk analysis」の導入は、この課題を打破するものでした。入力工数をほぼゼロに削減しながら、Salesforce上の情報量は約4倍に増加し、店舗様が抱える真の課題が詳細に蓄積されるようになりました。

今後は、蓄積されたこの「集積知」をAIで分析・活用することで、全ての営業担当者が高いレベルで店舗様の経営を支援できる体制を構築し、外食産業のさらなる活性化に貢献してまいります。

株式会社カカクコム 概要

カカクコムは、「ユーザーファーストで、新しい常識を作る」をミッションとし、購買支援サイト「価格.com」やレストラン検索・予約サービス「食べログ」、求人情報の一括検索サービス「求人ボックス」など、日々の生活が豊かになるようなインターネットサービスを幅広い分野で運営しています。

会社名 ：株式会社カカクコム

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3丁目5番7号 デジタルゲートビル

代表者 ：代表取締役社長 村上 敦浩

事業内容： サイト・アプリの企画運営、各種プラットフォームの提供

運営サイト一覧：https://corporate.kakaku.com/company/service

電話・商談解析ツール「amptalk analysis」概要

「amptalk analysis」は、携帯電話やテレビ会議システムなどあらゆるコミュニケーションツールと連携し、オンライン・オフライン関係なく商談や通話を自動で書き起こし・要約・解析し、Salesforce / HubSpot / Slack / MicrosoftTeamsチャットに自動出力することで、商談に関わる業務を自動化・可視化します。「amptalk analysis」を用いることで、あらゆる企業のセールスイネーブルメントを実現し、インサイドセールスからフィールドセールス、カスタマーサクセスまで営業組織全体の生産性向上を支援します。

・「amptalk analysis」詳細：https://amptalk.co.jp/product/analysis(https://amptalk.co.jp/product/analysis)

【「携帯通話連携」について】

国内大手3社（SoftBank / NTTドコモ / au）の回線に対応し、営業担当が日常的に使用する社用携帯での発着信をAIが解析し、自動で議事録を生成・SFAへ連携します。これにより、外出先での通話も時系列で一貫した履歴として蓄積されるため、案件進捗や受注確度の予測精度が向上します。

また、通話メモの手入力作業を排除することで月間平均10時間以上の工数削減（※自社による調査）を可能にするほか、全ての顧客対応履歴を背景とした迅速かつパーソナライズされた提案を支援し、顧客体験の向上に寄与します。

・「携帯通話連携」詳細：https://amptalk.co.jp/product/analysis/mobilecarrier-top(https://amptalk.co.jp/product/analysis/mobilecarrier-top)

amptalk株式会社 概要

amptalkは、「人と人が向き合う時間を最大化する」をミッションとし、「 昨日まで世界になかったチャンスを」作り出すことを目指しています。“人”だけではできなかったことを成しとげることで、“人”がより効率的に働ける世の中を作る会社です。

amptalkは、日々の商談データを資産に変え、営業組織のレベルアップを実現します。電話・商談解析ツール「amptalk analysis」、営業人材を即戦力化するAIロープレツール「amptalk coach」を通じて、日々の顧客接点から得られるデータをもとにセールスイネーブルメントを実現します。

商号 ：amptalk株式会社（アンプトーク株式会社）

代表者 ：猪瀬 竜馬

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2－20－11 渋谷協和ビル8階

設立日 ：2020年5月

HP ：https://amptalk.co.jp/



