自動車内装の林テレンプが統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」を導入し、人的資本経営とAIネイティブ採用を加速

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「当社」）は、統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」内のAIネイティブ採用CRM「MyTalent CRM」、リファラル採用プラットフォーム「MyTalent Refer（MyRefer）」が林テレンプ株式会社（以下「林テレンプ」）に導入されたことをお知らせいたします。

■導入背景：人的資本経営実現のため、採用の内製化と自律型人材の育成

創業100年を超え、自動車内装の総合企業である林テレンプは、事業成長の源泉である「人材」の価値を最大化させるための人的資本経営を推進しています。「MyTalent Platform」内の「MyTalent CRM」と「MyTalent Refer（MyRefer）」を導入することで、候補者とのつながりを資産化し、社員のエンゲージメントを高め紹介を促進する「採用の内製化」が可能に。

一人ひとりの「組織は自分たちでつくる」という強い当事者意識のもと、多様な人材を集め、事業戦略の実現をより強く推進していける組織づくりを目指しています。

■今後の展望

同社は、「採用」を事業戦略を実現する人と組織づくりのための重要なプロセスと捉えています。その中で、マッチ度の高い人材を「MyTalent CRM」でタレントプール構築し、自社の採用力を上げていくとともに、エンゲージメントを高め「MyTalent Refer（MyRefer）」を活用して社員の口コミを通した多くの転職潜在層への魅力づけと人的資本価値の最大化を目指していきます。

取材対象者：常務理事 人事総括 両角 隆太郎 氏

人材開発部 リソースマネジメント課 白山 陸哉 氏

取材記事 ：https://mytalent.jp/lab/case_hayashi-telempu/

■AIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」について

「MyTalent Platform」は、企業の持続的な優秀人材の獲得をオールインワンで実現する、日本初のAIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォームです。従来の外部サービスや採用管理システム（ATS）に依存した「掛け捨て・狩猟型」の採用から脱却するため、候補者データを経営資産へと転換する採用CRMを基盤に、タレントプール、ブランディング、リファラルといった全機能を統合。「AIはつながりを駆動し、人間はエンゲージメントを」をコンセプトに、AIを単なる効率化ツールではなく候補者体験（CX）を設計する中核エンジンとして機能することで、集客から獲得、関係構築、選考、採用、そして入社後の活躍までを一気通貫でつなぎ、企業のタレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）を支援します。

公式サイト：https://mytalent.jp

■株式会社TalentXについて

株式会社TalentXは、AIネイティブ採用を実現する統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」を展開しています。国内初の採用CRMをはじめ、採用ブランディング、リファラル採用、アルムナイ採用などを通じて、企業のタレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）をオールインワンで支援しています。また、テクノロジーのみに留まらず、採用戦略の設計と伴走支援をする戦略RPOサービス、プロフリーランス人事サービス「すごい人事」など、戦略人事の実行支援サービスを提供しています。テクノロジーと戦略、実行支援を掛け合わせることで、人と組織のポテンシャルを最大限に引き出す社会の実現を目指しています。

【 会社概要 】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP： https://talentx.co.jp

「MyTalent Platform」サービスページ：https://mytalent.jp/