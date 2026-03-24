【BUZZ福岡西新】福岡エリア6店舗目！全3スタジオ・西新駅徒歩2分！30分100円～で24時間使えるレンタルダンススタジオが西新に登場！

株式会社BUZZ GROUP

全国84店舗以上を展開するレンタルスタジオ「BUZZ（バズ）」を運営する株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）は、新店舗として「BUZZ福岡西新」を2026年3月23日(月)にオープンいたしました。総会員数40万人突破・月間利用者数25万人以上を誇るBUZZが、福岡エリア6店舗目として西新に初進出します。

BUZZ福岡西新オープン

BUZZ福岡西新 公式サイト :https://buzz-st.com/fukuokanishijin

✦ BUZZ福岡西新の特徴

1st・ 福岡エリア6店舗目！西新に待望の上陸！

福岡エリアでの展開をさらに拡大し、ついに西新エリアへ初進出！

西新駅から徒歩2分という抜群のアクセスで、学校帰り・仕事終わりにも気軽に立ち寄れます。

・ 全3スタジオ！個性豊かな空間が揃う！

ソロ練習からグループ練習・SNS撮影まで、目的や人数に合わせて選べる3室を完備！白×ラインLED、青のデザインLEDなど、それぞれ異なるコンセプトの空間が揃っています。

・ 全スタジオ詳細一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/360_1_980a1ffdc19aabe847049a345f08f320.jpg?v=202603241151 ]1st2st3st

※詳細は公式サイトをご確認ください。

BUZZ福岡西新のスタジオ詳細 :https://buzz-st.com/fukuokanishijin

✦ オープン記念特価！全部屋30分100円～【2026/3/23～4/30】

※料金は変動する場合がございます。最新情報は公式サイトをご確認ください。

最新料金はこちら :https://buzz-st.com/fukuokanishijin

✦ 予約から利用まで受付不要のスマート運営

ステップ1：オンライン予約

公式サイトまたはLINEから24時間いつでも予約可能(2ヶ月前から予約受付)

「BUZZ」でLINE検索 → トークルームに「西新」と送信！

【今すぐ予約】 公式サイト：https://buzz-st.com/fukuokanishijin

ステップ2：お支払い方法選択

オンライン決済(クレジットカード・PayPay)

当日スタジオで現金払い

ステップ3:予約日に直接スタジオへ

受付手続き不要！入口前で靴を脱いで、電気をつけてすぐにご利用開始できます。

✦ 施設概要

店舗名： BUZZ福岡西新

住所： 福岡県福岡市早良区西新5丁目2-1 西新山本ビル2階

オープン日： 2026年3月23日(月)

営業時間： 24時間営業（年中無休）

スタジオ数： 全3スタジオ

料金： 100円～／30分（オープン記念特価）

アクセス： 西新駅より徒歩2分

設備・備品： 音響(Type-C/イヤホンジャック対応ケーブルあり)・調光/LEDライト・スマホスタンド・丸椅子・更衣室・トイレ・禁煙

公式サイト： https://buzz-st.com/fukuokanishijin

✦ BUZZについて

BUZZ

月間利用者数25万人以上、会員数は約40万人を突破！

「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に84店舗以上を展開している、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオ。

24時間365日利用可能な施設と、最新の音響・照明設備を完備。

SNS映えするような内装へのこだわり、リーズナブルな価格設定、簡単な予約システムが大変ご好評を頂いております。

初心者から上級者まで、あらゆるダンサーが練習や撮影、コラボレーションの場として利用できる、ダンスカルチャーの拠点となっています。



BUZZのHP：https://buzz-st.com/

BUZZの公式LINE：https://lin.ee/qHq8BQ7



【BUZZの公式SNS】

Instagram @buzz_rental https://www.instagram.com/buzz_rental/

X(旧Twitter) @buzz_rental https://x.com/buzz_rental

Tiktok @studio_buzz https://www.tiktok.com/@studio_buzz



BUZZでは、今後も夢に向かって頑張っている皆さんのサポートやエンタメ界を盛り上げる企画などを開催しております。ぜひフォローとチェックをお願いいたします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/