【BUZZ福岡西新】福岡エリア6店舗目！全3スタジオ・西新駅徒歩2分！30分100円～で24時間使えるレンタルダンススタジオが西新に登場！
全国84店舗以上を展開するレンタルスタジオ「BUZZ（バズ）」を運営する株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）は、新店舗として「BUZZ福岡西新」を2026年3月23日(月)にオープンいたしました。総会員数40万人突破・月間利用者数25万人以上を誇るBUZZが、福岡エリア6店舗目として西新に初進出します。
BUZZ福岡西新オープン
BUZZ福岡西新 公式サイト :
https://buzz-st.com/fukuokanishijin
✦ BUZZ福岡西新の特徴
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・ 福岡エリア6店舗目！西新に待望の上陸！
福岡エリアでの展開をさらに拡大し、ついに西新エリアへ初進出！
西新駅から徒歩2分という抜群のアクセスで、学校帰り・仕事終わりにも気軽に立ち寄れます。
・ 全3スタジオ！個性豊かな空間が揃う！
ソロ練習からグループ練習・SNS撮影まで、目的や人数に合わせて選べる3室を完備！白×ラインLED、青のデザインLEDなど、それぞれ異なるコンセプトの空間が揃っています。
・ 全スタジオ詳細一覧
[表: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/360_1_980a1ffdc19aabe847049a345f08f320.jpg?v=202603241151 ]
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※詳細は公式サイトをご確認ください。
BUZZ福岡西新のスタジオ詳細 :
https://buzz-st.com/fukuokanishijin
✦ オープン記念特価！全部屋30分100円～【2026/3/23～4/30】
※料金は変動する場合がございます。最新情報は公式サイトをご確認ください。
最新料金はこちら :
https://buzz-st.com/fukuokanishijin
✦ 予約から利用まで受付不要のスマート運営
ステップ1：オンライン予約
公式サイトまたはLINEから24時間いつでも予約可能(2ヶ月前から予約受付)
「BUZZ」でLINE検索 → トークルームに「西新」と送信！
【今すぐ予約】 公式サイト：https://buzz-st.com/fukuokanishijin
ステップ2：お支払い方法選択
オンライン決済(クレジットカード・PayPay)
当日スタジオで現金払い
ステップ3:予約日に直接スタジオへ
受付手続き不要！入口前で靴を脱いで、電気をつけてすぐにご利用開始できます。
✦ 施設概要
店舗名： BUZZ福岡西新
住所： 福岡県福岡市早良区西新5丁目2-1 西新山本ビル2階
オープン日： 2026年3月23日(月)
営業時間： 24時間営業（年中無休）
スタジオ数： 全3スタジオ
料金： 100円～／30分（オープン記念特価）
アクセス： 西新駅より徒歩2分
設備・備品： 音響(Type-C/イヤホンジャック対応ケーブルあり)・調光/LEDライト・スマホスタンド・丸椅子・更衣室・トイレ・禁煙
公式サイト： https://buzz-st.com/fukuokanishijin
✦ BUZZについて
BUZZ
月間利用者数25万人以上、会員数は約40万人を突破！
「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に84店舗以上を展開している、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオ。
24時間365日利用可能な施設と、最新の音響・照明設備を完備。
SNS映えするような内装へのこだわり、リーズナブルな価格設定、簡単な予約システムが大変ご好評を頂いております。
初心者から上級者まで、あらゆるダンサーが練習や撮影、コラボレーションの場として利用できる、ダンスカルチャーの拠点となっています。
BUZZのHP：https://buzz-st.com/
BUZZの公式LINE：https://lin.ee/qHq8BQ7
【BUZZの公式SNS】
Instagram @buzz_rental https://www.instagram.com/buzz_rental/
X(旧Twitter) @buzz_rental https://x.com/buzz_rental
Tiktok @studio_buzz https://www.tiktok.com/@studio_buzz
BUZZでは、今後も夢に向かって頑張っている皆さんのサポートやエンタメ界を盛り上げる企画などを開催しております。ぜひフォローとチェックをお願いいたします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】
株式会社BUZZ GROUP 広報部
お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/