Databricks・SupabaseなどAI時代を牽引する企業が集結！昨年は2,800名が参加、「AI Engineering Summit Tokyo 2026」スポンサー募集開始！

ファインディ株式会社

エンジニアプラットフォームを提供するファインディ株式会社（東京都品川区、代表取締役：山田 裕一朗、以下「当社」）は、「AI Engineering Summit Tokyo 2026」のスポンサー募集を開始したことを発表いたします。



本カンファレンスは、スタートアップからエンタープライズまで幅広い業種のエンジニア、EM・テックリード・CTOなどの意思決定層が集い、AI時代の開発に関する最新の知見が集まる場として開催するものです。2026年6月8日（月）・9日（火）の2日間にわたり、オンライン・オフラインのハイブリッド形式で実施いたします。前回の開催時には2,800名を超えるお申し込みがあり、大きな反響をいただきました。本年も、AI時代の開発に挑む企業・エンジニアによるベストプラクティスや最新事例を2日間にわたり共有し、「AIが変えるプロダクト開発の未来」をテーマに、開発に関わる皆様へ価値のある知見を提供するカンファレンスを目指します。

◆ 概要

スポンサーに関するお問い合わせはこちら :https://forms.gle/JjyjYWxxVtREK6ow6

ソフトウェア開発の最前線では、AIが開発プロセスに深く組み込まれ、従来のワークフローから「AIを前提とした開発フロー」へと急速に変化しています。

これまでの「人がAIを使って開発する」時代から、「AIがAIを開発する（AI Building AI）」時代へ。私たちは今、その大きな転換点に立っています。

AIが実装を担うようになった今、エンジニアにはこれまで以上に本質的な価値創出や意思決定が求められています。

「AI Engineering Summit Tokyo 2026」では、「AIが変えるプロダクト開発の未来」をテーマに、AIの活用・開発における最先端の事例や取り組みをご紹介します。

最先端の活用事例を通じて、参加者の皆様が「自社の開発をどう変えるか」という具体的なヒントを持ち帰り、翌日からの開発に活かしていただける場を提供します。

◆協賛のメリット

◆過去の実績

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/45379/table/219_1_b4933db13ac402ddf641c24e4c4f2d66.jpg?v=202603241151 ]- AI時代の最前線にいるエンジニアとの接点創出最前線でAI時代のプロダクトづくりに向き合う熱量の高いエンジニアの方々と、オフラインで直接交流いただけます。- AI時代を牽引する企業とのネットワーク構築AI時代を牽引する企業の方々とオフラインで直接交流いただけます。グローバル企業の参加も予定しております。- 技術発信によるブランディングブース出展やセッション登壇を通じて、「自社のユニークな技術構成」や「自社が抱えている技術課題」を発信し、共感や挑戦意欲の醸成につなげることができます。- ファインディのユーザーへのリーチメールマガジンを通じて、当社サービスをご利用いただいているファインディのユーザーに向け、自社のサービスや取り組みを訴求することができます。

2025年12月に開催した「AI Engineering Summit Tokyo 2025」では、申込者2,828名を記録し、盛況のうちに閉幕しました。来場者の属性を見ると、経営者・役員、部長クラス、シニアマネージャー、EM、テックリード、チームリーダーなどの意思決定層が全体の50％以上を占めました。その結果、AI時代を牽引する企業やエンジニアとの有意義な接点創出の場として、高い評価をいただきました。

また、2025年6月に開催した「AI Engineering Summit」では、Siri創業者で元VPoE、現Airbnb VP, AI ExperienceのAdam Cheyer氏、株式会社LayerX 代表取締役CTOの松本 勇気氏を基調講演に迎え、大きな反響を呼びました。

◆スポンサープラン

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/45379/table/219_2_e433b29156e80a36644ae40ee2e9a18f.jpg?v=202603241151 ]AI Engineering Summit Tokyo 2025 申込者数

プラン内容は、「Diamond/Platinum/Gold/Silver/Exhibition」の5種類をご用意しております。各プランに応じて、お渡しできるリード数・セッション時間帯・ブース展開内容などが異なります。各企業様のご要望に合わせて柔軟に対応いたしますので、詳細については以下よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://forms.gle/JjyjYWxxVtREK6ow6

上記のフォームからお問い合わせいただいた企業様には、協賛プランの詳細資料をお送りするとともに、担当者よりご説明のためのご面談をご案内いたします。なお、スポンサーの募集枠には限りがございます。お申し込みが予定数に達し次第、受付を締め切らせていただく場合がございますので、お早めにお問い合わせください。フォームをご利用いただけない場合は、下記までご連絡いただけますと幸いです。

【スポンサーご応募・お問い合わせ先】

ファインディ株式会社（東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階）

担当者：西川（findy_tools@findy.co.jp）

◆ファインディ株式会社について

2016年に創業した当社は「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」というビジョンを掲げ、ITエンジニア領域における個人・組織それぞれの課題解決に取り組んでいます。

現在は、IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」、ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス「Findy Freelance」、経営と開発現場をつなぐAI戦略支援SaaS「Findy Team+（チームプラス）」、開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」、及びテックカンファレンスのプラットフォーム「Findy Conference」の5つのサービスを提供しています。

また「技術立国日本を取り戻す」という設立趣意に基づき、2024年のインド進出を皮切りに、現在、韓国・台湾でも「Findy Team+」を展開。企業成長の源泉であるソフトウェア開発において日本発のイノベーションを増やし、世界市場で競争力を持つ日本のIT企業を1社でも多く生み出すことを目指し、まずは当社がグローバルマーケットで通用する企業になることを企図しています。

- 会社名：ファインディ株式会社 / Findy Inc.- 所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階- 代表者：代表取締役 山田 裕一朗- コーポレートサイト：https://findy.co.jp/- IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」キャンペーンサイト：https://findy-code.io/db-lp03(https://findy-code.io/db-lp03?fr=press-20250703)