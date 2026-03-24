【株式会社温故知新】FT「High-Growth Companies Asia-Pacific 2026」に3年連続選出

株式会社温故知新

旅の目的地となる宿（＝デスティネーションホテル）をプロデュースする株式会社温故知新（本社：東京都新宿区新宿、代表取締役：松山 知樹）は、英・Financial Times社と独・Statista社が共同で実施した「High-Growth Companies Asia-Pacific 2026（アジア太平洋地域における急成長企業ランキング2026）」において、3年連続で選出されました。

参考：https://www.ft.com/content/c5a3ba72-0333-4830-8280-6bd1592e1f85

｜ 「High-Growth Companies Asia-Pacific 2026（アジア太平洋地域における急成長企業ランキング2026）」について

FT ranking「High-Growth Companies Asia-Pacific 2026（アジア太平洋地域における急成長企業ランキング2026）」は、英国の有名経済紙「Financial Times」と、世界最大級の統計調査データプラットフォームを提供するドイツの「Statista」社が共同で調査を実施し、アジア太平洋の13カ国・地域（オーストラリア、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ、ベトナム）に本社がある企業、数万社を調査対象とし、2021年から2024年の収益成長率をもとに上位500社をランキング化したものです。

当社は、日本企業82社中8位、Hospitality & Travelカテゴリーでは23社中5位にランクインしました。IT企業が多数を占める本ランキングにおいて、観光領域から継続的に選出されている点が特徴です。

｜ 2025年の取り組み：事業基盤の強化と拡張

2025年は、宿泊施設の運営開始およびリブランド、資本業務提携、会員基盤の構築を通じて、事業基盤の強化と成長の加速を進めました。

■宿泊施設の運営開始・リブランド- 7月 小樽旅亭 藏群 運営開始

※2026年2月に「小樽リトリート 蔵群」としてリブランドオープン

- 11月 伊豆リトリート 熱川粋光 リブランドオープン

※2024年5月より前身施設「伊豆・熱川温泉 粋光」の運営を開始

- 12月 イル・アズーリ 運営開始小樽リトリート 蔵群伊豆リトリート 熱川粋光イル・アズーリ■資本業務提携- 10月 野村不動産株式会社(https://by-onko-chishin.com/corporate/26250)

不動産開発領域との連携を通じて、宿泊施設の開発機会の創出および事業拡張を図ります。

- 11月 株式会社BP(https://by-onko-chishin.com/corporate/27604)

ブライダル領域との連携により、顧客接点の拡張および新たな事業機会の創出を進めます。

■会員基盤の構築- 11月 温故知新デスティネーションクラブ(https://by-onko-chishin.com/destination-club) 開始

複数施設を横断した利用促進を通じて、顧客との継続的な関係構築を図り、LTV（顧客生涯価値）の向上を目指します。

｜ 今後の展望

当社は2026年以降も、複数地域における宿泊施設の展開を進めるとともに、事業基盤の強化および顧客接点の拡張を通じて、観光領域における持続的な成長を推進してまいります。

また、資本業務提携や会員基盤の拡張を通じて、持続可能かつ再現性のある成長モデルの確立を目指します。





■株式会社温故知新について

温故知新は、「地域の光の、小さな伝道者」という理念を掲げ、宿泊施設の概念を超えた「旅の目的地」を創造する企業です。リトリート、クラフト、ゲートウェイの3つのブランドカテゴリ―を軸に、複数の「ミシュランキー」選出施設をはじめ、国内外の権威あるアワードを数多く獲得。さらに、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社」では2023年より2年連続で選出されるなど、次世代の観光市場を牽引するイノベーターとして高い評価を得ています。

その土地にしかない魅力を、滞在・食・文化といった体験を通して磨き上げ、唯一無二の価値として国内外へ発信し続けています。今後もホテル運営の枠に捉われず、日本の観光の未来を切り拓く新たな価値の創出に邁進してまいります。



＜会社概要＞

社名：株式会社温故知新

代表取締役：松山 知樹

本社所在地：東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年：2011年2月1日

資本金：3億2,500万円

事業内容：ホテル・旅館の運営及びプロデュース

公式サイト：https://by-onko-chishin.com/

企業情報：https://by-onko-chishin.com/company

X(Twitter)：https://twitter.com/okcs_official

Instagram：https://www.instagram.com/okcs.official/