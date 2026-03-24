【アップデートのお知らせ】PR実績100万件超のtoridoriグループが提供する『Vooster』が新たにTikTok連携を開始～TikTok・Instagramでインフルエンサーと商品を拡散～

株式会社トリドリ

各種インフルエンス・プラットフォーム事業を展開する株式会社トリドリ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：中山貴之、東証グロース：9337、以下「toridori」）のグループ会社である株式会社Vooster（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三宮翔太、以下「Vooster」）が提供するAIによる自動運用型のインフルエンサー広告サービス『Vooster（ブースター）』が、新たにTikTok対応を開始したことをお知らせいたします。

アップデートの背景

2026年2月に提供を開始いたしましたAI自動運用型インフルエンサー広告サービス『Vooster』（https://toridori.co.jp/news/toridori-vooster-launch/）は、ローンチ直後より多くの企業様から高い関心をお寄せいただいております。その中で、多く寄せられたご要望がTikTokへの対応でした。

現在、インフルエンサーマーケティングにおけるTikTokの重要性はかつてないほど高まっており、ショート動画を活用したプロモーションは、認知拡大から購買転換までをつなぐ有効な施策です。特にTikTokはECとの親和性が極めて高く、トレンドの移り変わりが激しい一方で、圧倒的な拡散力を秘めています。

こうした市場環境の変化やユーザーの皆様の意見を受け、今回の実装を実現いたしました。既存のInstagramに加え、新たにTikTokが連携SNSに加わることで、より効果的なインフルエンサーマーケティングの提供が可能となります。

『Vooster』は今後も、技術革新とスピード感を持って、インフルエンサーマーケティング事業をさらに加速させてまいります。

『Vooster』の強み

『Vooster（ブースター）』は商材、ブランド情報、ご希望のPR施策を入力するだけで、AIが最適なインフルエンサーを自動で選定し、オファーまでを自動で行うサービスです。

従来のインフルエンサーマーケティングにおける「選定の難しさ」「リソース不足」「予算の不一致」という課題を解消するため、toridoriが保有する累計100万件を超える膨大なPR実績データと最新AIを融合。長年培ったノウハウをAIによって自動化し、高精度かつ効率的なマーケティング支援を実現いたしました。

本サービスの特徴は3つで、１.初期費用、固定費なしの柔軟な料金体系２.最適なインフルエンサーをAIが自動で選定し、オファー３.予測エンゲージメントに基づいた課金です。

『Vooster』は、予算規模や企業規模を問いません。AIによる自動最適化により、大企業から地方の中小企業、個人商店まで、それぞれの課題に合わせた最適なインフルエンサー活用を支援します。

『Vooster』お問い合わせフォーム

https://vooster.net/top/contact

メディアご取材に関するお問い合わせ先

https://toridori.co.jp/contact

※上記お問い合わせフォームより「toridoriへの取材などのご依頼・toridori madeに関するお問い合わせ」をお選びください。

本リリースに関するお問い合わせ先

toridori_pr@toridori.co.jp （株式会社トリドリ・広報担当）

株式会社トリドリ（toridori）について

toridoriは「『個の時代』の、担い手に。」をミッションに、インフルエンサーマーケティングに特化した各種サービス（インフルエンサーマーケティングプラットフォーム『toridori marketing』『toridori base』、Instagramアカウント運用代行サービス『toridori likes』、インフルエンサー成果報酬型広告『toridori ad』、ブランド立ち上げ支援『toridori made』）を提供するマーケティング企業です。

ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）のアカウントを誰もが持ち、個人の影響力が社会を動かす時代に、独自のネットワークを駆使し、インフルエンサーの個性を最大化して企業プロモーションに活用するサービスを提供しております。

【会社概要】

商号 ： 株式会社トリドリ（toridori inc.）

所在地 ： 東京都渋谷区円山町28-1

代表者 ： 中山 貴之

設立 ： 2016年6月1日

電話番号：03-6892-3591（代表）

事業内容 ： インフルエンス・プラットフォーム事業

▼企業サイト：https://toridori.co.jp/

▼インフルエンサーマーケティングプラットフォーム『toridori marketing』公式サイト：

https://top-marketing.toridori.me/

▼Instagramアカウント運用代行サービス『toridori likes』公式サイト：

https://top-marketing.toridori.me/likes/

▼インフルエンサー成果報酬型広告『toridori ad』公式サイト：https://toridori.co.jp/ad/

▼ブランド立ち上げ支援『toridori made』公式サイト：https://toridori.co.jp/made/