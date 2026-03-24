TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』声優登壇イベント「幼ラブフェス」が2026年8月23日 新木場ガーデンファクトリーにて開催決定！

株式会社CyberZ

株式会社CyberZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山内隆裕）の子会社である、エンターテインメントイベント制作・運営の株式会社CyberEは、TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』の声優登壇イベントを、2026年8月23日（日）、新木場ガーデンファクトリーにて開催いたします。

TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』は、2026年3月23日（月）に最終話である12話の放送を終え、今期シーズンの放送に幕を閉じます。その記念として最後まで放送を楽しんで頂いたファンの方々への感謝を込めて、2026年8月23日（日）に新木場ガーデンファクトリーでの「幼ラブフェス」の開催が決定いたしました。

本イベントでは、メインキャストである浦尾岳大（界世之介 役）、久住琳（水萌汐 役）、芹澤優（火威灯 役）、平塚紗依（月見るな 役)、山本悠有希（日向春 役）、計5名の出演が決定しており、様々なステージコンテンツを披露する予定となっております。ステージコンテンツについては後日詳細をご案内いたします。

【開催情報】

イベント名：幼ラブフェス

会場：新木場ガーデンファクトリー（〒136-0082 東京都江東区新木場2-8-2）

日時：2026年8月23日(日)

※開催時間は後日ご案内いたします。

出演キャスト：

浦尾岳大（界世之介 役）

久住琳（水萌汐 役）

芹澤優（火威灯 役）

平塚紗依（月見るな 役)

山本悠有希（日向春 役）

※チケット・ステージ内容等は後日ご案内いたします。

■TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』作品情報

【イントロダクション】

「えーゆー」こと界 世之介、高校１年生。彼女なし。

ラブコメ、特に「幼馴染とのラブコメ」にドはまり中。

そんなえーゆーの、目下の悩みは幼馴染の「しお」と「あかり」が可愛すぎること！

しかし、えーゆーは知っている…「現実の幼馴染とはラブコメにならない」ということを。

が！当の「しお」と「あかり」の気持ちはえーゆーに向いていて…！

ヒロイン全員、幼馴染！じれったくて、もどかしい！でも胸が熱くなる！

「最旬幼馴染ラブコメ」、開幕！

●公式サイト ：https://anime-osalove.com/

●公式X ：＠love_Osnnjm_wm（https://x.com/love_Osnnjm_wm）

【スタッフ】

原作 ：三簾真也『幼馴染とはラブコメにならない』（講談社「マガジンポケット」連載）

監督 ：桑原 智

シリーズ構成 ：広田光毅

脚本 ：広田光毅 森田眞由美

キャラクターデザイン・総作画監督 ：岩崎令奈

美術監督 ：斉藤雅己

色彩設計 ：油谷ゆみ

撮影監督 ：木村俊也（T2スタジオ）

編集 ：内田 渉（コンクエスト）

音響監督 ：本山 哲

音響制作 ：ビットグルーヴプロモーション

音楽 ： 伊藤 翼 ZENTA やしきん

音楽制作 ：サイバーエージェント

アニメーション制作 ：手塚プロダクション

オープニングテーマ ：「あいらびゅ(ハート)」HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）

エンディングテーマ ：「あまのじゃく」小玉ひかり

著作権表記： (C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会

※画像素材を掲載・使用される際は、必ずクレジット表記をお願いいたします。

■原作情報

出版社 ：講談社

作者 ：三簾真也

既刊 ：1～19巻（講談社「マガジンポケット」連載）

▼試し読みはこちら

https://pocket.shonenmagazine.com/title/01648/episode/340426

■ 株式会社CyberEについて

サイバーエージェントグループにおいて、エンターテインメントイベントの企画・制作・運営を担う専門企業です。広告代理業を担うCyberZとの連携により、イベントを通じた新しい体験価値の創出に取り組んでいます。

・社名 ： 株式会社 CyberE

・東京本社 ：東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア 23階

・代表者 ：代表取締役社長 大友 真吾