TESSグループ、「佐賀伊万里バイオマス発電所」にて佐賀県立有田工業高等学校 機械科２年生向けに発電所の見学会を実施

テスホールディングス株式会社

テスホールディングス株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：山本 一樹、以下「当社」）は、連結子会社である株式会社伊万里グリーンパワー（本社：佐賀県伊万里市、代表取締役社長：平倉 正章）において、2026年３月23日（月）に佐賀県立有田工業高等学校（佐賀県西松浦郡有田町）機械科の２年生36名が来場され、「佐賀伊万里バイオマス発電所」（以下「本発電所」）の見学会を実施いたしましたことをお知らせいたします。

発電所見学の様子

本見学会は、佐賀県立有田工業高等学校の社会見学として実施したものであり、本発電所の概要やバイオマス発電の仕組み、発電所の運転に必要な資格等について説明後、本発電所の見学会を行いました。現場見学では、「燃料ヤード」や「蒸気タービン発電機」、「中央操作室」等をご覧いただきました。生徒からは「PKSはインドネシア以外の国でも調達できるのか？」や「環境面で気を付けていることは何か？」等の質問が寄せられ、本見学会を通じて本発電所の概要とバイオマス発電について理解を深めていただくことができたと考えております。

今後も当社グループは、バイオマス発電事業を通じて地域社会に貢献してまいります。

■本件に関するお問い合わせ先

テスホールディングス株式会社 広報・IRチーム

https://www.tess-hd.co.jp/contact/

※当社グループは、テレワーク・時差出勤を取り入れております。

そのため、お電話での対応ができない場合がございますので、ホームページよりお問い合わせください。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。