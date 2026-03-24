GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」、AIで最適人材を瞬時に抽出

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、Founder 代表取締役CEO：西和田浩平、以下「アスエネ」）は、GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER（アスエネキャリア）」において、「候補者検索AI」「AI候補者サマリー」「AIスカウト作成」の3つの機能を追加しました。

これにより「ASUENE CAREER」の導入企業は、AIによる候補者の検索から、要約されたレジュメ情報の確認、スカウト文面の作成までをシームレスに行うことができます。要約により、候補者への理解に要する工数を最大70％削減することができます。採用業務全体を大幅に効率化し、精度の高い人材マッチングを実現します。

AI機能追加の背景

政府が掲げる「戦略17分野」の一つ「資源・エネルギー安全保障・GX」に基づき、企業は次世代エネルギー技術の社会実装を加速させています。これに伴い、企業によるGX・ESG人材の採用意欲は高まっています。しかし、GXは広範かつ新しい領域であるため、共通指標の策定が追いついておらず、実務経験の解釈が企業と候補者の間で不一致が起きやすい点が課題となっています。

こうした現状が、適合する人材の特定を難しくし、選考プロセスの長期化を招く要因となっています。具体的には、蓄電池と太陽光パネルなど関連性の高いGX用語の文脈を一致させて理解できず、従来のキーワード検索では優秀な層を取りこぼす要因となっていました。また、候補者の膨大なレジュメの情報を読み込み、自社の募集要項との適合性を見極める作業には多大な時間を要しています。さらに、返信率の向上に欠かせない、候補者の経歴に合わせたスカウト文面の作成も、採用担当者の大きな実務負担となっていました。こうした実務上の障壁を解消するため、「ASUENE CAREER」はAI技術を活用し、候補者の選定からアプローチまでの各工程を効率化する「候補者検索AI」「AI候補者サマリー」「AIスカウト作成」の3つの機能を追加しました。

AI機能の詳細

・候補者検索AI

求人票の募集要件に合わせて、AIが候補者のレジュメからマッチ度を判断し、高い順から提案します。



・AI候補者サマリー

AIが候補者のレジュメを解析し要約することで、定量的な実績や環境領域での貢献を短い文章にまとめ、自社が求める人材かを早く判断できるため、候補者の確認にかかる工数を最大約70%削減します。



・AIスカウト作成

AIがレジュメの情報や求人情報、事業状況をを読み込み、自社の募集要件や事業状況を照らし合わせ、個別最適化されたスカウト文面をワンクリックで生成します。一人ひとりの強みに触れた文面により、作成時間を短縮しながら返信率の向上に貢献します。



「ASUENE CAREER」について

「ASUENE CAREER」は、GX・ESG人材特化型転職プラットフォームです。脱炭素ビジネスで実績No.1企業が運営し、GX・ESG領域において国内最大級の求人数を誇ります。生成AIなどテクノロジーを活用し、登録条件にマッチした企業から直接スカウトがあるほか、自ら応募することも可能です。

ASUENE CAREER：https://asuene.com/career/biz

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントプラットフォーム「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/