【1,000円割引】猫カフェMOCHAが「U25ペア割」を4月1日より開始！友人との新生活を応援

リポット株式会社

「猫と過ごす、豊かなひととき」をコンセプトとし、全国に猫カフェを展開するリポット株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：守永圭治）は、新生活シーズンに合わせたキャンペーン「U25ペア割」を2026年4月1日（水）より実施いたします。

本キャンペーンは、若年層のお客様および複数人での来店を促進し、初めての方にも気軽に猫カフェ体験を楽しんでいただくことを目的としています。

■キャンペーン概要

名称： 新生活応援キャンペーン「U25ペア割」

期間： 2026年4月1日（水）～4月26日（日）

内容：

15歳以上25歳以下の方を対象に、2名以上でご来店いただき30分以上ご利用の場合、合計金額より1,000円割引いたします。

■ご利用方法

入店時にスタッフへ「U25ペア割使用」とお伝えください 年齢の分かる身分証または学生証をご提示ください 退店時に滞在時間を確認後、割引を適用いたします

■注意事項

・キャンペーン利用日時点で15歳以上25歳以下の方が対象です

・対象外店舗：宮崎橘通店、福津店、天神大名店

・お会計を分けての割引適用はできません

・30分以上のご滞在で割引適用となります

・お会計後の割引適用はできません

・他クーポンとの併用はできません

・本キャンペーンは予告なく変更・終了となる場合がございます

春限定「にゃんにゃんセット」も同時展開

キャンペーン期間に合わせて、春限定仕様の特別メニュー「春のにゃんにゃんセット」を販売いたします。

■販売概要

販売期間： 2026年4月1日（水）～4月15日（水）

価格： 1,100円（税込）

内容：

・お花を身につけた猫との記念撮影

・春限定の桜おやつ付き

■注意事項

・猫の体調や性格により、抱っこや撮影のご希望に添えない場合がございます

■企画背景

新生活シーズンは、新たな出会いや環境の変化が多い時期です。

本キャンペーンでは、友人や仲間と気軽に楽しめる機会を提供することで、猫カフェMOCHAへの来店ハードルを下げるとともに、継続的な利用につながるきっかけづくりを目指しています。

また、春限定の「にゃんにゃんセット」を通じて、季節感のある体験価値を提供し、来店動機の創出を図ります。

「猫カフェMOCHA」の特徴

私たちは日頃より、お客様が猫ちゃんに癒されリラックスしていただき、日常から解放されるきっかけになればと思っております。その想いを込めて、「猫カフェMOCHA」ではカップルやご家族、ご友人同士でリラックスした時間を猫ちゃんと共に過ごしていただくための工夫をしています。店内設備も充実していて、PC作業にも対応できるようにWi-Fi・電源も完備しており、マンガも読み放題です。猫ちゃんたちとのふれ合いはもちろんですが、仕事やおしゃべり、ゆったりとしたリラックスタイムなどお客様の思い思いの時間を猫ちゃんたちと一緒に過ごせることがMOCHAの最大の特徴です。

さまざまな種類の猫ちゃんがいるので、ぜひ触れ合ってみながら相性を確かめてみてはいかがでしょうか。より多くのお客様がのんびりと楽しんでいただける一助になれればと願っております。

「リポット株式会社」とは

多くの人にユニークな体験空間を提供したい想いで会社を設立し、2015 年に「猫カフェ MOCHA」第 1 号店として池袋本店（旧池袋西口店）をオープンしました。すべてのお客様に、心から満たされるひとときを味わってもらいたいという想いと共に、家族団らんでゆったりと過ごしたり、久しぶりに会う友人と会話に花を咲かせたりなど、お客様の大切な人との時間が、少しでも特別で充実したものになることが、私たちの一番の願いです。また、猫カフェは日本で独自に発展したユニークな文化として、今や世界中から注目を集めています。実際に「猫カフェ MOCHA」は外国人観光客からも人気の観光スポットとなっており、日本のインバウンド消費の取り込みに貢献しています。このような背景を踏まえ、当社は今後、日本国内だけでなく海外へ積極的に展開をしていきます。猫を愛し、日本文化に興味を持つ世界中の人々に対して、日本独自の猫カフェ文化を広めることで、グローバルな成長を目指します。

会社概要

会社名 ：リポット株式会社

代表取締役社長：守永圭治

本社所在地 ：東京都新宿区新宿3-31-5

事業内容 ：猫カフェの運営、他

公式URL ：https://www.re-pot.com/ https://catmocha.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/catcafemocha/

TikTok ：https://www.tiktok.com/@catcafemocha

YouTube ：https://www.youtube.com/@catcafemocha