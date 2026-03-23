アクリルキーホルダーが100万回再生で注目拡大　人気の理由・デザイン事例・作り方をまとめた特設ページをME-Qが公開（2026/03/23）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構える株式会社MAW（以下、MAW）が運営するオリジナルグッズ作成サービス「ME-Q（メーク）」は、アクリルキーホルダーに関する動画が100万回再生を突破したことをきっかけに、人気の理由や使い方、デザイン事例、作り方の流れをまとめた特設ページ(https://www.me-q.jp/topic/acrylic-keyholder-100man)を公開しました。

▽特設ページ

https://www.me-q.jp/topic/acrylic-keyholder-100man

近年、アクリルキーホルダーは、推し活グッズや同人グッズ、ノベルティ、記念品、プレゼント用途など、幅広いシーンで選ばれるアイテムとして注目を集めています。特にSNSや動画を通じて「かわいい」「自分でも作ってみたい」「1個から気軽に作れるのがうれしい」といった反応が広がり、若年層を中心に人気が拡大しています。

今回ME-Qが公開した特設ページでは、なぜアクリルキーホルダーがここまで人気を集めているのかを、単なる話題性だけでなく、実際の使われ方やユーザー心理の視点からわかりやすく整理しています。動画を見て興味を持った方はもちろん、「これから作ってみたい」「どんなデザインが人気なのか知りたい」「初心者でも作れるのか不安」といった方にも参考になる内容です。

アクリルキーホルダーは、好きな写真やイラストを使って“自分だけのグッズ”を形にしやすいことが特長です。バッグやポーチにつけて日常的に持ち歩けるサイズ感、透明感のある見た目、写真映えする軽やかな印象などが、推し活との相性の良さにつながっています。また、スマートフォンから簡単に制作できることや、1個から注文できる手軽さも人気の背景にあります。

さらに、活用シーンの広さもアクリルキーホルダーならではの魅力です。ライブやイベントに持っていく推し活グッズとしてはもちろん、オリジナルイラストを使った同人・販売用グッズ、ペットや家族の思い出を残す記念アイテム、誕生日や記念日のプレゼントなど、多様なニーズに対応できる点が、幅広い層から支持される理由になっています。

ME-Qでは、こうした広がりを受けて、アクリルキーホルダーに関する情報をよりわかりやすく届けるため、今回の特設ページを公開しました。ページ内では、人気の理由、実際の使い方、初心者でも取り入れやすい作り方の考え方、関連情報への導線などを整理し、「なぜ人気なのか」「どう楽しめるのか」が1ページで把握できる構成になっています。

動画の再生回数という事実だけでなく、その背景にある“選ばれる理由”を言語化したことで、これからアクリルキーホルダーを作ってみたい方にとって、より具体的なイメージを持ちやすい内容となっています。

【アクリルキーホルダー特設ページ公開の背景】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HhSGSwaXHd4 ]

▲100万回再生されたアクリルキーホルダー動画

アクリルキーホルダーは以前から人気のある定番グッズのひとつですが、近年は「自分の好きなものを自分らしく楽しみたい」という価値観の広がりとともに、さらに存在感を増しています。特に、スマートフォンの普及により写真や画像が日常的に保存・共有されるようになったことで、「お気に入りの1枚をそのままグッズにしたい」というニーズが高まりました。

また、既製品では満足できず、自分だけの仕様やデザインにこだわりたいという方が増えていることも、人気の背景にあります。ME-Qでは、こうした流れの中でアクリルキーホルダーの関心がさらに高まっていることを受け、100万回再生をきっかけとした特設コンテンツ(https://www.me-q.jp/topic/acrylic-keyholder-100man)を公開するに至りました。

【商品の特徴】

◆ 1個から注文可能！初めてでも試しやすい手軽さ

ME-Qのアクリルキーホルダーは1個から制作可能です。まずは1つだけ作って仕上がりを確認したい方や、少量で試したい方にも利用しやすく、推し活グッズ・プレゼント・イベント用など幅広い用途に対応します。

◆ スマホから簡単に作成できる

専用ソフトや専門知識がなくても、スマートフォンから画像をアップロードして制作を進められるため、初心者でも取り組みやすいのが特徴です。操作のハードルが低く、「オリジナルグッズ作りは難しそう」と感じていた方にもおすすめです。

◆ 高品質フルカラープリントで写真やイラストを美しく再現

アクリル素材の透明感を活かしながら、フルカラーで鮮やかにプリントできるため、写真・イラスト・ロゴなど幅広いデザイン表現に対応可能です。細かなディテールまで表現しやすく、見た目にも満足度の高い仕上がりを目指せます。

◆ デザインに合わせた自由な形状でオリジナル感を演出

四角や丸だけでなく、デザインに合わせた形状表現ができるため、“既製品にはない自分だけのグッズ”を作りやすいのも特長です。キャラクターやモチーフの魅力をより引き立てたい方にも適しています。

◆ 推し活・同人・ペット・プレゼントなど用途が広い

ライブやイベントに持っていく推し活グッズ、同人イベントや通販向けの販売アイテム、ペットの写真を使った記念品、誕生日・記念日のプレゼントなど、幅広いシーンで活用されています。使い方の自由度が高いため、目的に合わせて楽しみやすいグッズです。

◆ 人気の理由・事例・作り方をまとめた特設ページで理解しやすい

今回公開した特設ページでは、「なぜ人気なのか」「実際にどんな使い方がされているのか」「これから作る人がどこを押さえると良いのか」をまとめて紹介しています。動画をきっかけに興味を持った方が、次に知りたい情報へ進みやすい導線設計も特徴です。

▽アクリルキーホルダー特設ページ

https://www.me-q.jp/topic/acrylic-keyholder-100man

▽アクリルキーホルダー制作ページ

https://www.me-q.jp/topic/acrylickey-ring

ME-Qでは、今回の特設ページ公開を通じて、アクリルキーホルダーの魅力をより多くの方に届けるとともに、「自分だけのグッズを作る楽しさ」を体験できる機会を広げてまいります。今後も、トレンドやユーザーニーズに合わせた情報発信とサービス改善を続け、オリジナルグッズ作成をより身近に感じていただけるよう取り組んでまいります。

【おうち時間に役立つ】在庫リスクもなく副業にも役立つハンドメイドグッズ販売

・スマホでもオリジナルグッズが簡単に作れる手軽さ

インターネットが繋がる環境であれば、お持ちのスマートフォンからでも簡単にグッズが作れます。もちろん画像制作や編集ソフトも必要なくスマホ・タブレット・パソコン一つで簡単に作成可能。ウェブサイト上に専用の知識やソフトなど必要なくグッズ作成ができるデザイン作成シミュレーターをご用意。

・約1万点のオリジナルグッズをご用意！見るだけでも楽しい豊富な商品数

人気のスマホケースやTシャツ・バッグまたウイルス対策グッズ・季節商材・アウトドアグッズ・食器・国内随時の特殊印刷で360度デザインできるコップ類などなど他にはない商材が充実。

・1個から作れるから在庫リスク０（ゼロ）で副業をスタート出来る。

ME-Qでは1つからグッズが作成でき、受注生産というスタイルでグッズ販売するのであれば在庫リスクゼロ。ハンドメイド作家・アーティストや副業でグッズ販売したい方にはぜひおすすめ。

・グッズ作りだけでなく販売も出来る。ハンドメイド作家・アーティストに人気

ME-Qではオリジナルグッズを作るのも簡単ですが、作ったお気に入りのグッズを、そのまま簡単にBASEへの販売も可能。副業や個人的にオリジナルグッズを販売されたい作家様にも人気の機能です。

▼詳細はこちら

https://www.me-q.jp/topic/original-goods-side-business

ショップ情報

ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！今までにないウェアビジネスの生産性を高め、コストパフォーマンスに優れたご提案が可能です。

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225