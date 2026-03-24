「免疫ケア推進園」に賛同する大谷翔平選手とともに新年度を迎える園児を応援！全国4,320園へ啓発ポスターや当社商品を順次提供

キリンホールディングス株式会社

キリンホールディングス株式会社（社長 COO 南方健志、以下キリン）は、「免疫ケア※1」を通じて子どもの健康啓発を行う幼稚園・保育園「免疫ケア推進園※2」を全国で展開しています。このたび、本取り組みに賛同している大谷翔平選手が、新年度を迎える園児たちの健康を思うメッセージを発信します。またキリンは、全国の「免疫ケア推進園」に対し、当社商品や、免疫ケアを啓発するポスターなどを順次提供します。

※1 規則正しい生活・バランスの良い食事・十分な睡眠・適度な運動など免疫を意識した健康的な生活習慣を行うこと

※2 キリンキッズケアの取り組み | 「よろこびがつなぐ世界」への取り組み 健康を守るアクション | KIRIN - キリンホールディングス株式会社(https://www.kirinholdings.com/jp/company/slogan/yorokobi/kids/)

施策背景・概要

キリンは、幼少期から正しい健康習慣を身につけることで、子どもの毎日と未来を支える「キリンキッズケア」プロジェクト※2のもと、自発的な免疫ケア習慣の定着を推進する「免疫ケア推進園」を展開しています。子どもたちが園と家庭の双方で免疫ケアを自然に習慣化できるよう支援するとともに、先生自身も免疫ケアに取り組むことで、園全体での習慣化を目指す取り組みです。本取り組みは、2025年6月の開始時から現在までに累計で6,431園※3に達しました。

キリンは大谷翔平選手の「免疫ケア推進園」への賛同を受け、子どもたちの健やかな毎日を応援する施策を実施します。本施策では、一児の父でもある大谷選手から園児たちに向けたメッセージを発信するとともに、この春の免疫ケアのアクションに参加している全国の免疫ケア推進園（4,320園の幼稚園・保育園）にポスター、リーフレットなどを順次提供します。

※3 2025年6月～2026年2月末時点

大谷翔平選手メッセージ

父になって子どもの健康について考えることが増えました。“子どもの未来のために今できることをしたい。”免疫ケアも、そのひとつ。ひとりの父として、免疫ケア推進園の取り組みを応援しています。

免疫ケア推進園特設ページ

https://www.kirinholdings.com/jp/company/slogan/yorokobi/recruiting/

「免疫ケア推進園」への提供品

当社商品（保護者向け：キリン おいしい免疫ケア 100ml ペットボトルなど）、ポスター、リーフレット

免疫ケア推進園とは

免疫ケア推進園では、子どもたちが園と家庭で免疫ケアを自然に習慣化できるようにサポートし、先生自身の免疫ケアも行うことで、園全体で「免疫ケアの習慣化」を推進しています。

紙芝居を通じた啓発授業の定期実施や、先生へ「キリン iMUSE免疫ケアサプリメント」、保護者へは「おいしい免疫ケア 100ml ペットボトル」の提供、園内外にステッカー・啓発ポスターを掲出などの活動を行っています。

大谷翔平プロフィール

大谷翔平（おおたに しょうへい）

・1994年7月5日生まれ (年齢 31歳) 岩手県奥州市出身

・花巻東高校から2013年ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズに入団

・2017年よりメジャーリーグ ロサンゼルス・エンゼルスに入団

・2023年よりロサンゼルス・ドジャースに移籍

・2024年には「50本塁打50盗塁」で“50-50”を達成

・2025年にはメジャーリーグ シーズン最優秀選手（MVP）に3年連続4度目の選出