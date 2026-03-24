【高知県】回答者の81.1%が「自治体の子育て支援への満足度向上」を実感。『小児科オンライン』提供による反響調査結果を公開

株式会社Kids Public

株式会社Kids Public（東京都千代田区 代表取締役：橋本直也）は、高知県（知事：濱田省司）に提供している『小児科オンライン』の住民反響調査の結果を報告いたします。

2025年7月の本格導入から約5ヶ月が経過し、この度、反響調査を実施した結果、サービスの継続を希望する回答者が97.7%に上ることが判明しました。

また、回答者の81.1%が「『小児科オンライン』が利用できるようになったことで、高知県の子育て支援に対する満足度が向上した」と回答しました。さらに、本サービスは利用者に対し、『疑問や不安の軽減・解消（85.9%）』という課題解決だけでなく、『いつでも相談できる安心感（73.9%）』という心理的ケアの両面で貢献していることがわかりました。

今回の調査により、オンライン健康医療相談が地域医療の補完と保護者の心理的孤立を防ぐインフラとして機能していることが示唆されました。

今後もご家庭のスマートフォンから小児科医に気軽に相談できるサービスを高知県にご提供することで、県における一層の子育て支援の充実、安心して子育てできる体制づくりに貢献してまいります。

■高知県における『小児科オンライン』導入の背景

子育て支援の充実、安心して子育てできる体制づくりに力を入れていらっしゃる高知県では、小児医療体制の補完と医療現場の負荷軽減を目的として、『小児科オンライン』を2025年7月より導入いただきました。これにより、県民の皆様は、ご自宅からスマートフォンなどで専用サイトやSNS、電話を利用し、子どもの健康に関する疑問や不安について小児科医に気軽に相談できる環境を活用いただいております。

本サービスは、夜間や休日にも利用できるオンライン相談窓口として、県内の小児医療機関や、こども家庭センターなどの施設における子育ての悩みや心配事の相談体制などを補完するものです。子育て世代の方が慣れ親しんだツールを通じて、気軽に小児科医へ相談できる機会を提供することにより、保護者の不安解消のみならず、地域医療の適正化や現場の負担軽減にも貢献いたします。

■高知県『小児科オンライン』住民反響調査の実施概要

【アンケートの目的】

「小児科オンライン」の導入効果・利用状況を確認する

【実施期間】

2025年11月15日（土）～2025年11月24日（月）

【アンケート配信対象】

高知県内にお住まいの方のうち、小児科オンラインに登録されている方：1,139名（2025年11月15日時点）

【アンケート依頼送信日】

2025年11月15日および22日 上記登録者にメール送付（1,139名）

2025年11月18日および24日 上記登録者のうちLINE連携済みの方にLINE送付（661名）

【アンケート回答数】

217件（回答率19%）

■今回の反響調査結果の概要

【行政施策への貢献】

- 81.1%が「導入により自治体の子育て支援への満足度が向上した」と回答しました。

『小児科オンライン』提供により、自治体の子育て支援への満足度向上にも寄与できているようです。

【受診の適正化】

- 相談利用者の66.3%が「医療機関を受診せずに済んだ」と回答しました。- 一方で、15.2%の方は「相談の結果、受診を勧められたため医療機関を受診した」と回答しました。

不要不急の受診の回避や、必要な受診へ繋がっていることから、受診の適正化や、本事業の目的である「県内の小児医療体制を補完」に繋がっていると考えられます。

【安心感の向上】

- 未利用者であっても78.4%が「何かあった時には小児科医に相談できるという安心感が生まれた」と回答しました。- 相談利用者のうち、「疑問や不安が軽減・解消した」方が85.9%に上ったほか、73.9%が「いつでも小児科医に相談できるという安心感が得られた」と回答しています。

本サービスを利用できる環境があること、また実際に利用することで、疑問や不安を抱える保護者に対し、心理的な安心感や課題解決に向けた前向きな影響をもたらしていることが示されました。

【高い継続要望】

- 97.7%の回答者が、今後も本サービスの継続を希望しています。

■『小児科オンライン』住民反響調査に寄せられた利用者の方の声（抜粋）

【受診の必要性や目安を相談できる・受診の負担が軽減される】

- これまで受診すべきか悩んだ時に相談できる場がなく、不安なまま過ごすことがありました。『小児科オンライン』で相談させていただくことで、安心して対応することができました。- 家にいながら気軽に相談できるのはとてもありがたく助かります。子どもを連れて病院に行くのは大変なのでこれからも利用させていただくつもりです。- 病院に行くかどうか微妙な時の判断材料として、母親として安心もできるし、病院の負担も減ると思うし、すごく良いサービスだと思います。ぜひ続けてほしいです- 小児科が少ない地域なので受診するべきか判断に迷っている時すごく助かります。

【夜間・休日でも相談できる】

- 直接話せる夜間相談がとても助かります！- 夜間町内に小児科がないので相談できてよかったです。- 時間に関係なく、いつでも相談できるのでありがたいです。また、質問等に関係なく子育てをする私に対して労いの言葉等が付けられており、毎回嬉しい気持ちにもさせてくれます。これからも継続して使っていきたいです。

【小さな不安や対面だと相談しづらい内容も相談できる】

- 『小児科オンライン』は、ちょっとした不安でも気軽に専門家に相談できる点がとてもありがたいです。夜間や受診が難しい時にも利用でき、育児中の心強い存在だと感じています。今後も継続して利用したいと思います。- 病院に行くほどでは無いかなぁ、という症状の時には他の風邪を貰うリスクもある中行くのは躊躇うので、こういうオンラインは助かります。- 子供のことは些細なことでも不安になってしまうので、家にいて気軽に相談できるこのようなサービスがあってとても心強いです。- 相談は時間も問わないのでとても便利で使いやすいです。解答もわりと早く、親身に寄り添ってくれる感じがあり、安心させてくれる解答でした。今後も使わせていただきます。- 夜間や休診日に頼れる場所があるのは安心です。また、この程度のことで受診して良いものか悩むことでも気軽に聞けるのは精神的に助かります。

【いつでも相談できる安心感がある】

- 上の子たちの幼少期は相談窓口もあまり知らなかったため孤独だったように思います。今回、『小児科オンライン』のポスターを医療機関で見かけたり下の子の保育園から案内を受けたりしたことで登録してみましたが「いつでも誰かに相談できる」という状況は、かなり自分の中で安心感や心の余裕に繋がったなと感じています。- 何かあったときのお守り的存在として心の支えになっています。- 何か不安があった時に相談出来る場所がある安心感が心強いです。

*ご回答くださった個人が特定できないよう、言い回しなどを若干修正させていただいている場合がございます

■高知県 ご担当者様 コメント

本サービスは2025年7月の導入以降、多くの県民の皆さまにご利用いただき、子育て支援への満足度向上、疑問や不安の軽減・解消、安心感の獲得といったポジティブな変化を感じていただいているようです。

今後も県民の皆さまの子育て支援の充実に向けて、積極的に取り組んでまいります。

■Kids Public代表 小児科医 橋本直也 コメント

2025年7月の『小児科オンライン』ご提供開始より、多大なるご尽力を賜りました高知県の皆様、ならびに関係各位に深く御礼申し上げます。県という広域自治体が主導してくださったことで、都市部から中山間地域を含む県内全域の皆様へ、等しく支援をお届けできる機会をいただけたことに深く感謝申し上げます。

今回の調査結果を拝読し、何よりも県民の皆様から寄せられた温かなお声が、私たちにとって大きな励みとなりました。サービスを提供する事業者として、皆様の安心に少しでも寄与できたのであれば、これほど光栄なことはございません。いただいた評価を真摯に受け止め、今後も精緻な事業検証を重ねることで、高知県様が掲げる子育て支援の充実に誠実に貢献してまいる所存です。

今後は、県および各市区町村の皆様ともより密に連携させていただき、県民お一人おひとりの生活に寄り添った丁寧な支援が届くよう、尽力してまいります。

子どもたちの健康を取り巻く環境が刻々と変化する中、いかにして健やかな成長を守り続ける「持続可能な仕組み」を構築していくかが課題です。私たちは、自治体の皆様と共に歩み、現場で培った知見を社会に還元することで、誰もが安心して子育てができる社会の実現に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社Kids Public

所在地：東京都千代田区神田美土代町11－8 SK美土代町ビル5階

代表者：橋本直也

設立：2015年

従業員数：35名(2025年12月現在)

所属医療者数：267名(2025年12月現在)

URL：https://kids-public.co.jp/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社Kids Public 広報担当 春山

TEL：050-1732-0536

Email：pr@kids-public.co.jp