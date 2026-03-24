【チヨダ】新学期は上履きスパットで快適な学校生活を！手を使わずに立ったままスパッと履ける「上履き＋スパットシューズ」が新発売！

株式会社チヨダ

株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、プライベートブランド「bio fitter（バイオフィッター）」より、当社大ヒット商品「スパットシューズ」の機能を搭載した上履きを、全国のシュープラザ、東京靴流通センター他各店舗※、公式オンラインショップ「kutsu.com」などで発売いたしました。

本商品の開発にあたっては、お客様の声を取り入れて商品作りを行いました。当社は、2025年８月に日本国際博覧会（大阪・関西万博）に出展し、「未来を歩く、ちいさな足へ」をテーマに「スパットシューズ」のサンプル展示と体験会を実施しました。会場では、通学や普段履きに使えるスニーカー、上履きなど複数のサンプルを展示・体験していただき、実際にお子様や保護者の方からヒアリングを行いました。「ランドセルを背負っていると履くときにふらついてしまう」「急いでいるとかかとを踏んでしまう」といったお声に加え、特に上履きのサンプルに対する反応は高く、「ぜひ上履きのスパットシューズを商品化して欲しい」という要望が数多く寄せられました。学校内で履く上履きは、登下校時や、休み時間・放課後に運動場で活動する時など脱ぎ履きをする機会が多く、ついかかとを踏んで履いてしまうケースが多く見られます。上履きのかかとを踏んだまま履くことは、転倒リスクや不自然な歩き方による身体への影響なども考えられます。また、かかと部分が傷みやすくなり、靴の買い替え頻度が増えるなどの弊害もあります。こういった体験会でのヒアリングを通じて得られたお客様の声をもとに誕生したのが「bio fitter」の上履きスパットシューズです。

この度発売された上履きスパットシューズBF-005、BF-006は、特許を取得した靴ベラ状のかかと構造を持つ上履きで、かかとを踏むことなく手を使わずに立ったままスパッと履けます。また、通気性に優れたメッシュ素材のアッパーや、抗菌防臭効果のあるDEOSUNNY（デオサニー）を搭載、運動量・発汗量の多いお子様の足もとをいつも快適に保ちます。履き心地を高めるハニカムインソールや安定性・屈曲性に優れたアウトソールなど、お子様の快適な学校生活のための機能を多数搭載しております。新学期は上履きスパットシューズで楽しく快適な学校生活を送りましょう！

■商品詳細

（ブランド名、価格、サイズ、品番）

bio fitter 上履きスパットシューズ

\2,090（税込） 18.0～26.0cm

BF-005BF-006

■取り扱い業態

シュープラザ、東京靴流通センター、公式オンラインショップ「kutsu.com」他

※全国約700店舗で取り扱っております。店舗により在庫・取り扱い状況が異なりますので、詳しくはお近くの店舗までお問い合わせください。

■スパットシューズのご紹介

「スパットシューズ」は、『手を使わずに立ったままスパッと履ける』をコンセプトに、ハンズフリーシューズの先駆けとなる商品として株式会社チヨダが2022年３月に発売いたしました。特許を取得した、靴ベラ状のかかと構造により、手を使わずに「スパッと！」履くことができます。その新感覚の履き心地と便利さで消費者のニーズを捉えて大ヒット。シリーズ累計販売足数500万足※を達成しました。

靴ベラ状のかかと構造で、手を使わずに立ったまま履けます。

スパットシューズはメンズ・レディース・ジュニア向けにスニーカーやカジュアルシューズ、ビジネスシューズなど幅広いラインナップを展開しております。またセーフティーシューズ（軽作業靴）や、厨房シューズなどの業務用をはじめ、ご高齢者やお身体の不自由な方に向けたサポートシューズなど、お客様のニーズに合わせて、さまざまなタイプのスパットシューズを展開しております。

※2022年３月～2026年２月 販売実績

＜Chiyoda 会社概要＞

■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）

■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊

■設立：1948年（創業1936年）

■決算期：２月末

■従業員数：1,065名（単体）

■資本金：68億9,321万円

■売上：800億円（単体）

■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社

■店舗数：873店舗（単体）

（2025年２月末現在）

https://www.chiyodagrp.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d13170-478-45f174f5e2d2f3cbde68f562d1480beb.pdf