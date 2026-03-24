【オーダー装飾建材の菊川工業】工業高校生と卒業制作でコラボ

菊川工業株式会社

建築物の金属製内外装工事などを手がける菊川工業株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：宇津野隆元、以下菊川）は、千葉県立市川工業高等学校（以下市川工業高校）インテリア科の課題研究の授業に協力企業として参画しました。

2026年3月5日に市川工業高校にて報告会が行われ、生徒が1年間の研究・制作の成果を発表するとともに、菊川を題材にした課題研究に取り組んでくれた生徒に菊川から感謝状を贈呈しました。

■課題研究について

報告会の様子

市川工業高校インテリア科3年生のカリキュラムには、1年間かけて卒業制作に取り組む課題研究の授業があります。今回は情報コースの生徒4名が、菊川の仕事や技術を楽しみながら学べることを目的とした作品の制作に取り組みました。菊川は、情報提供や制作過程でのフィードバックを通じて制作に協力しています。

2026年2月7日には千葉県立現代産業科学館にて卒業制作展が開催され、1年間の取組の成果として制作物の展示や体験が行われました。本来そこで行われる予定だった公開プレゼンテーションが悪天候により中止となったため、後日発表の場を設けられないかと菊川から高校に打診し、今回の報告会の実施となりました。

■ 菊川とコラボした卒業制作4点

施工事例等が描かれたカード例施工事例カードゲーム

菊川の施工事例と技術をもとに考案されたオリジナルカードゲーム。内定者や新入社員を対象とする研修等で、楽しみながら自社の施工事例を学ぶのに役立つ。

ビジネスマナー診断ゲーム 画面一例ビジネスマナー診断ゲーム

ビジネスマナーをクイズ形式で学べるオンラインゲーム。電話応対や敬語の使い方といった新社会人向けの基本的なビジネスマナーを習得できる。

営業職の一日体験ゲーム 画面一例営業職の一日体験ゲーム

菊川の営業職社員となり、会議や資料作成といった仕事の流れをストーリー形式で進めていくオンラインゲーム。就活生が営業職の仕事をイメ―ジするのに役立つ。

レーザー溶接機VR体験 画面一例レーザー溶接機VR体験

ロボット型レーザー溶接機の動きをVRで再現したもの。通常の機械は安全上近づくことができないが、VRでは近距離で様々な方向から機械の動きを知ることができる。

■コラボ企画実施の背景

菊川では、特に採用活動や新人教育において、オーダーメイド建材製作の仕事のイメージがしづらく興味を持ってもらうのが難しいという課題を抱えていました。そのような中、以前より交流のあった市川工業高校インテリア科にて、ゲームやアプリといったデジタルコンテンツを通じて課題解決を図る卒業制作の事例を知り、当社の抱える課題に対しても有効なのではないかとお話したことから、今回のコラボ企画が実現しました。

作品の制作にあたっては、菊川Webサイトの掲載内容のほか、菊川社員へのアンケート調査や工場・ショールームの見学などを通じて生徒に情報収集をしてもらいました。また、複数回の打合せで進捗や課題を確認し合ったり、試作段階のゲームをプレイした社員から意見を集めたりと、生徒が意欲的に研究を進め作品を完成させています。成果物を見た菊川社員からは、「本格的で驚いた」「楽しめるし勉強になる」などの感想が集まりました。

試作品のカードゲームを体験する菊川社員の様子

今回生徒に制作してもらったゲーム等は実際に採用活動や社内研修に取り入れ、就職希望者や新入社員の当社理解度の向上に役立ててまいります。また、今後も引き続き工業高校生との交流をはじめ、ものづくり人材の育成を様々な形で支援してまいります。

PDF版のダウンロードはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d68471-4-ad81bba7882077104987a8a7d0dcc806.pdf菊川工業株式会社

菊川工業は1933年創業のオーダーメイド建材メーカーです。創業以来、時代をリードする国内外の建築物に果敢に挑戦してきました。

〈施工例〉東京スカイツリー、麻布台ヒルズ 他多数



[社名] 菊川工業 株式会社

[所在地] 本社：東京都墨田区菊川2-18-12

工場：千葉県白井市中98-15

[代表者] 宇津野 隆元（うつの ながまさ）

[従業員数] 181名（2025年12月21日現在）

[URL] https://www.kikukawa.com/