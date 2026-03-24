【事前登録300人突破】鉄よりラク、フッ素より長く美しく。燕三条職人仕上げ「深型フライパン」をMakuakeで先行販売開始

株式会社ジェネレーションパス

日々の調理に欠かせないフライパンですが、焦げつきや手入れの手間、買い替えの頻度に悩む方も少なくありません。

燕三条製キッチン用品の専門ECサイト「GraSUS（グレイサス）」を運営する株式会社ジェネレーションパス（東京都新宿区、代表取締役社長：岡本洋明、東証グロース3195）は、こうした課題を解決する新たな選択肢として企画・開発した本製品「アルミクラッド三層フライパン27cm深型」を、2026年4月8日（水）より応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始いたします。

本プロジェクトは開始前の事前登録で300人を突破。一般販売に先駆け、数量限定で特別価格にて提供する先行プロジェクトとして、最大15％OFFのプランをご用意しています。

実施期間は45日間を予定しており、支援者への商品発送は2026年7月より順次開始いたします。

プロジェクトページ :https://www.makuake.com/project/2j-gsfp-27/

■鉄よりラク、プロの火入れを誰でも再現

本製品は「手入れが簡単で、美味しく仕上がり、長く使える」ことを追求したフライパンです。

熱伝導に優れた「アルミクラッド3層鋼」を採用し、アルミをステンレスで挟んだ構造により、食材へ均一に熱を伝えます。ステーキもムラなく、ふっくらジューシーに焼き上がります。

鉄フライパンのようなシーズニングは不要。使用後は洗剤とスポンジで洗うだけの簡単なお手入れでお使いいただけます。

■コーティング不要、長く使える鏡面仕上げ

内面は熟練職人による鏡面仕上げ。食材がこびりつきにくく、汚れも落としやすい仕様です。

フッ素樹脂などの化学コーティングを使用していないため、剥がれによる性能劣化の心配がなく、長期間安心して使用できます。

■1台で完結する「深型設計」

内径27cmの深型設計により、焼き料理の油はねを防ぎつつ、煮物・揚げ物・麺調理まで幅広く対応。

「焼く・煮る・揚げる」を1台でこなせる、汎用性の高い設計です。

■蒸し料理にも対応（オプション）

専用の蒸しプレートを使用することで、フライパンが蒸し器としても使用可能。

ドーム型フタにより蒸気が対流し、食材へ均一に熱を伝えます。ステンレス製のため、せいろのようなカビの心配もありません。

■業界でも長期の「20年保証」

本製品には20年保証を付帯。長く使い続けられる品質を前提に設計されています。

■商品詳細（共通仕様）

●商品名：アルミクラッド三層フライパン27cm深型

●サイズ：全長（持ち手含む）46cm、全高（持ち手除く）7cm、内径27cm、接地底径19cm、底の厚さ2.0mm

●重量：約1.18kg

●材質：本体／アルミクラッド三層鋼（ステンレス（18-0）、アルミ、ステンレス（18-8））、取っ手／18-0ステンレス

●保証期間：20年

※通常使用における不具合は無償修理対応（本体のみ）。フタ・付属品は1年間保証

●販売チャネル：応援購入サービス「Makuake」

MakuakeプロジェクトURL

詳細・応援購入は下記プロジェクトページをご確認ください。

https://www.makuake.com/project/2j-gsfp-27/

■リターン一覧

【超早割15％OFF】

●フライパン27cm深型 単品

…13,500円（税込）

●フライパン27cm深型＋ガラス蓋 2点セット

…16,100円（税込）

●フライパン27cm深型＋ガラス蓋＋蒸しプレート 3点セット

…19,500円（税込）

【早割10％OFF】

●フライパン27cm深型 単品

…14,300円（税込）

●フライパン27cm深型＋ガラス蓋 2点セット

…17,000円（税込）

●フライパン27cm深型＋ガラス蓋＋蒸しプレート 3点セット

…20,600円（税込）

【Makuake割8％OFF】

●フライパン27cm深型 単品

…14,700円（税込）

●フライパン27cm深型＋ガラス蓋 2点セット

…17,400円（税込）

●フライパン27cm深型＋ガラス蓋＋蒸しプレート 3点セット

…21,100円（税込）

一般販売予定価格

単品：15,980円／2点セット：18,980円／3点セット：22,980円

■GraSUS（グレイサス）について

GraSUS（グレイサス）は燕三条製キッチン用品の専門ECサイトです。金属加工品の一大産地、新潟「燕三条」地域。世界に誇る加工技術を持った企業が集まり、機能とデザインにこだわったモノづくりを続けています。

“魅力ある燕三条製品を、より多くの方へ届けたい”という思いのもと、Grace（上品さ・美しさ・魅力）とSUS（ステンレス鋼）を組み合わせて名付けられました。

■会社概要

株式会社ジェネレーションパスは、ECサイトでの商品販売を行う「ECマーケティング事業」を展開しています。「優良な商材を創る企業の想いを、消費者へ届ける橋渡し役でありたい」という理念のもと、マーケティングデータの収集・分析とオペレーションのシステム化による販売戦略を推進しています。

●会社名：株式会社ジェネレーションパス

●代表取締役社長：岡本洋明

●所在地：東京都新宿区西新宿6-12-1 西新宿パークウエストビル

●証券コード：東証グロース3195

●コーポレートサイト：https://www.genepa.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジェネレーションパス 広報担当

お問い合わせ窓口はこちら(https://www.genepa.com/inquiry/other_contact/)