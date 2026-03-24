令和9年 成人式典「はたちの集い」 実行委員募集
姫路市
- 平成18年（2006年）4月2日から平成19年（2007年）4月1日生まれで、姫路市内に住所のある人
- 当日は、はたち代表として登壇
- イベントやアトラクションの企画
- SNS掲載記事の作成
- その他、はたちの集いに関すること
募集期限
令和8年4月26日（日曜日）
応募方法
募集チラシの内容をご確認いただき、ぜひ、ご応募お願いします。
応募は実行委員の応募フォームから(https://lgpos.task-asp.net/cu/282014/ea/residents/procedures/apply/20df8b9f-1d18-4343-9515-e33f014c4a06/start)
(1)氏名、(2)生年月日、(3)住所、(4)メールアドレス、(5)電話番号、(6)実行委員への志望動機をご記入いただきます。
対象- 姫路市内在住、もしくは過去に市内の学校などに在籍していた方
- 平成18年（2006年）4月2日から平成19年（2007年）4月1日生まれで、姫路市内に住所のある人
活動内容- 式典で発表するはたちの誓いの文面検討
- 当日は、はたち代表として登壇
- イベントやアトラクションの企画
- SNS掲載記事の作成
- その他、はたちの集いに関すること