東京・丸の内から音楽教育の「品格」を再定義。株式会社SONOREミュージックアカデミーが本社移転とブランド刷新を実施

株式会社SONOREミュージックアカデミー

株式会社SONOREミュージックアカデミー（本社：東京都千代田区、代表取締役：稲葉 雅佳）は、2026年1月の新会社設立に伴い、本社を東京・丸の内パシフィックセンチュリープレイス内へと移転し、ブランドアイデンティティを一新いたしました。

「未来を形づくる感性を。その力を育む音楽教育へ」を理念に掲げ、一都三県の首都圏全域をカバーする出張音楽レッスン「SONORE（ソノール）」と、横浜・みなとみらいの拠点教室を軸に、次世代の音楽教育プラットフォームを展開してまいります。

■ 本社移転とブランドリニューアルの背景

現場での徹底した指導実績を積み上げ、多くの方々に選ばれ続けてきた出張音楽レッスン「SONORE」。その確固たる信頼を、より広くより深く届けるために。この度、さらなる事業拡大とサービス品質の向上を目指し、日本のビジネスの中心地である東京・丸の内へ本社を移転いたしました。

これに合わせ、従来の音楽教室の枠を超えた「教育ブランド」としての立ち位置を明確にするため、ブランドロゴおよび公式サイト（https://sonore-music.co.jp）をリニューアル。場所にとらわれず、本質的な音楽の愉しみと人間性を育む環境を、より多くの方々へお届けする体制を整えました。

■ 「出張音楽レッスン SONORE」が実現する、安心と品質の両立

昨今、共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化により、習い事の「送迎負担」が大きな課題となっています。当社の出張レッスンサービスは、以下の3つの柱で、ご自宅を最高峰の学び舎へと変貌させます。

1. 厳選された専門講師陣

音楽大学・芸術大学出身者を中心に、独自の採用基準を満たした講師のみが訪問。技術指導だけでなく、生徒の長期的な成長に寄り添うメンターとしての役割を担います。

2. 組織運営による圧倒的な信頼性

個人契約の多い出張レッスン業界において、当社は募集・契約・事務対応をすべて組織として一元管理。講師が指導に専念できる環境を構築し、持続可能な教育体制を実現しています。

3. 三菱UFJグループとの連携による決済システム

三菱UFJグループが提供するWEB口座振替サービスを導入。不透明になりがちな月謝管理をデジタル化し、安心・安全な取引環境を提供します。

■ 「出張音楽レッスン SONORE」サービス詳細

首都圏全域（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）を対象に、厳選された講師がご自宅や音楽スタジオを訪問し、一人ひとりの感性に寄り添うマンツーマン指導を提供いたします。お子様の情操教育から大人の本格的なレッスンまで、送迎の負担なく最高峰の学び舎をご自宅で実現します。

【サービス詳細・体験レッスンのお申し込みはこちら】

https://sonore-music.co.jp/home_lesson.html

■ 代表取締役 稲葉 雅佳（いなば まさよし）のコメント

「音楽は単なる技術習得の手段ではなく、自ら考え、感じ、表現する力を育む営みです。私自身、金融業界を経て音楽の道へ進んだ経験から、音楽を通じて育まれる『感性』が人生をいかに豊かにするかを痛感してきました。丸の内という新たな拠点から、目先の成果に捉われない、一生モノの『品格』を育む教育を届けてまいります。」

■ プロフェッショナルな講師陣の募集を強化

事業の加速度的な成長と首都圏全域へのエリア拡大に伴い、株式会社SONOREミュージックアカデミーでは、志を共にする音楽講師（ピアノ・ヴァイオリン・フルート・クラリネット・声楽等）の採用を強化しております。

当アカデミーでは、講師が「教えること」に心ゆくまで専念できるよう、三菱UFJグループの決済システム導入による月謝管理の自動化や、事務局による一括サポート体制を構築。演奏活動や私生活との調和を保ちながら、専門性を次世代の教育へと活かせる環境を整えています。

【講師採用エントリーはこちら】

https://sonore-music.co.jp/recruit_home.html

■ 今後の展望：教育事業のさらなる拡張

今後は、音楽と語学教育を高度に融合させた「グローバル感性を育む新プログラム」の開発や、保育園・高齢者施設といった法人・施設向けの音楽プログラム提供を加速させます。「感性と品格」を軸に、あらゆる世代の人生に彩りと豊かさを添える総合教育企業として、東京・丸の内から新たな教育のスタンダードを世界へ発信してまいります。

【株式会社SONOREミュージックアカデミー 会社概要】

代表者： 代表取締役 稲葉 雅佳

本社所在地： 〒100-6208 東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内 13階（JR東京駅「八重洲南口」直結）

拠点教室： ソノール音楽教室（神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2 横浜ブルーアベニュー 12階）

設立年月： 2026年1月

事業内容： 音楽教育事業、出張音楽レッスン事業、法人向け音楽プログラムの企画・運営

公式サイト： https://sonore-music.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社SONOREミュージックアカデミー 広報担当

E-mail： info@sonore-music.co.jp

フリーダイヤル： 0120-591-593（受付時間：平日9:00～18:00 ※土日祝除）

東京本社： 03-6775-9181

横浜オフィス： 045-264-6899