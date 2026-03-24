“持ち運べる作業環境”を実現 レザーケース一体型・円形キー搭載の折りたたみBluetoothキーボードを発売
L&Lライブリーライフ株式会社（本社：東京都）は、モバイルワーク需要の高まりを背景に、コンパクトかつ高機能な「折りたたみBluetoothキーボード」を新たに発売いたしました。楽天市場にて販売を開始するとともに、発売を記念した期間限定15％OFFキャンペーンを実施しています。
近年、テレワークや外出先での作業機会が増加する中、「スマートフォンやタブレットでの入力効率」に課題を感じるユーザーが増えています。本製品はそうしたニーズに応え、“どこでも快適にタイピングできる環境”を提供することを目的に開発されました。
■製品特長
1．円形キーキャップによる快適な入力体験
レトロデザインの円形キーを採用し、視認性と操作性を両立。指にフィットしやすく、長時間のタイピングでも疲れにくい設計です。
2．折りたたみ式で高い携帯性
三つ折り構造により、コンパクトに収納可能。軽量設計で持ち運びやすく、外出先でもすぐに使用できます。
3．可変式レザーケーススタンド一体型
付属のレザー調ケースはスタンドとしても使用可能。スマートフォンやタブレットを最適な角度で固定し、作業効率を向上させます。
4．シザー式キー構造で静音＆安定
ノートPCにも採用されるシザー構造により、静音性と安定した打鍵感を実現。カフェやオフィスでも快適に使用できます。
5．USB充電式で長時間使用
リチウムバッテリー内蔵により、繰り返し充電して使用可能。外出先でも安心して利用できます。
■対応デバイス
Bluetooth接続により、iPhone／iPad／Android／タブレット／ノートPCなど幅広い機器に対応。ビジネス用途から学習用途まで活用可能です。
■キャンペーン情報
発売を記念し、現在楽天市場にて期間限定15％OFFキャンペーンを実施中です。
初めてモバイルキーボードを導入する方や、外出先での作業効率を高めたい方にとって、お得に購入いただける機会となっています。
■商品情報
商品名：折りたたみBluetoothキーボード
楽天市場製品詳細：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/t302582/
Yahooショッピングの製品詳細：https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/t302582.html
TikTok公式アカウント： ＠livelylife_japan ライブリーライフ
■会社概要
会社名：Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社
所在地：東京都
設立：2015年
事業内容：スマートウォッチ、スマート家電、モバイルアクセサリー等の企画・販売
公式サイト：https://livelylife.jp/ (https://livelylife.jp/)
L&Lライブリーライフ株式会社は、「より便利で快適なライフスタイルの提供」を理念に、テクノロジーとデザインを融合した製品開発を行っています。日本市場に最適化された製品設計とコストパフォーマンスを強みに、楽天市場を中心に事業を展開しています。