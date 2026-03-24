スポーツの心震わせる一瞬を讃える「第0回 INFINITY MOMENT SPORTS AWARD」を開催

株式会社INFINITY MOMENT

元NHKスポーツキャスターの豊原謙二郎が代表を務める株式会社 INFINITY MOMENTは、2026年3月23日（月）に東京・丸の内にて「第0回 INFINITY MOMENT SPORTS AWARD（以下、「アワード」）」を開催しました。

これまでの「勝敗」や「数字的な記録」を表彰するアワードとは異なり、人々に感動を与え、社会に良い変化をもたらした「MOMENT（一瞬）」と、その裏にある「人間力」や「行動哲学」にスポットライトを当てています。

今回は当社のビジョンである「スポーツの価値を言語化して社会で共有する」ためのパイロットイベントとして、株式会社ベースボール・マガジン社をメディアパートナーに迎え、今後の本格開催に向けて「第0回」として開催しました。

受賞者（寺田明日香さん、山田真樹さん）とゲストスピーカー（生島淳さん、五郎丸歩さん）

■ 2組の心震わせる「MOMENT（瞬間）」を表彰

1. 【Great Moment of Respect（最も敬意を集めた瞬間）】

受賞者：寺田明日香さん（陸上女子100mハードル元日本記録保持者）

受賞理由：昨年限りでトップレベルの大会出場を終えた寺田さん。「最後」と表明して臨んだ日本選手権では惜しくも敗れましたが、フィニッシュ直後にライバルたちが涙混じりの笑顔で彼女の元に集まったシーンは、深い「敬意」に包まれた感動的な瞬間でした。

寺田明日香さんと生島淳さん

2. 【Great Moment of Shared Passion（最も情熱を分かち合った瞬間）】

受賞者：「サインエール」発案の皆様 代表：山田真樹さん（デフリンピック陸上男子400m、4×400mリレー金メダリスト）

受賞理由：聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」に向けて考案された、手話を取り入れたジェスチャーによる応援「サインエール」。聾者と聴者が一つになって選手を後押しする、圧倒的な熱量にあふれた「瞬間」を作り出しました。

山田真樹さんと五郎丸歩さん

■ 「スポーツが社会にもたらす価値」をゲストコメンテーターと語り合う

表彰式に続き、ゲストコメンテーターとしてノンフィクションライターの生島淳さん、元ラグビー日本代表の五郎丸歩さんと受賞者を交えたトークセッションを行いました。寺田さんは「それぞれ自分にない優れたものを持っている。それを素直に凄いと思う。それで教えてもらいにいくんです。そうするとコミュニケーションが生まれる。それがあの空気感に繋がったのではないか」などと、なぜこの「モーメント」が生まれたのかについて深堀りしたトークが展開されました。



「サインエール」については、デフアスリートにとって従来の拍手や声援というのは他人事のようだが、「サインエールは」自分への応援だとはっきりわかるので力になる、という山田さんの話や、会場全体で実際に「サインエール」を体験したり、今後いろいろな競技ごとにアレンジされた新しい応援の形が広がるのではないか、など未来について語り合いました。

「サインエール」を実際に体験

■ 表彰式・トークセッションの模様をYouTubeでアーカイブ配信

表彰式およびトークセッションの様子をYouTube チャンネル「INFINITY MOMENT」にて配信いたします。ぜひご覧ください。

- 配信予定日：3月27日（金）以降- URL：https://www.youtube.com/@infinitymoment-tv(https://www.youtube.com/@infinitymoment-tv)

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■ アワード概要

- 名称：「第0回 INFINITY MOMENT SPORTS AWARD」- 日時：2026年3月23日（月）14:00～15:00- 会場：東京・丸の内- 受賞者：寺田明日香さん（陸上女子100mハードル元日本記録保持者） 東京デフリンピック応援「サインエール」発案者 代表：山田真樹さん（東京デフリンピック陸上男子400m金メダル）- コメンテーター：五郎丸歩さん（元ラグビー日本代表） 生島淳さん（ノンフィクションライター）- 司会・進行：豊原謙二郎（株式会社 INFINITY MOMENT 代表取締役）

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社 INFINITY MOMENT 代表取締役：豊原謙二郎

MAIL： press@infinitymoment.tv

WEB：https://www.infinitymoment.tv