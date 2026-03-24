地方消滅に“ファッション”で挑む。茨城発ブランド「AYH」、地域還元型プロジェクトを始動！

株式会社ADACHI HOUSE

いばらき大使・アーティスト安達勇人がプロデュースするファッションブランド「AYH」は、2026年4月1日、地域活性を目的とした新プロジェクト「AYH LOCAL REVIVAL PROJECT」を開始いたします。

本プロジェクトは、日本各地で進む人口減少や地域経済の衰退といった社会課題に対し、「ファッション」という新しい切り口でアプローチする取り組みです。



■ プロジェクト概要

第一弾として、茨城県笠間市や茨城の名産や名所をモチーフにし連携した限定コレクションを発表。商品は地域PRや地域資源を活用して制作され、売上の一部は笠間市内のこども食堂や地域活動へ還元されます。



■ 背景

日本では地方の過疎化が進み、多くの地域で産業や文化の継承、こども食堂の運営が課題となっています。一方で、地方にはまだ広く知られていない魅力や技術が数多く存在しています。

AYHは「Fashion vitalizes our hometown(オシャレでまちおこし)」という理念のもと、ファッションを通じて地域の価値を再発信し、若い世代と地域をつなぐ新たなモデルを構築します。



■ 特徴

・地域素材・文化や観光名所をデザインに取り入れた商品開発

・売上の一部を笠間市内のこども食堂や地域活動などへ還元

・地方創生×ファッションという新しい取り組み

・いばらき大使・アーティスト安達勇人プロデュースブランドによる発信力



■ 今後の展開

2026年内に各地域とのコラボレーションを予定。将来的には全国展開を視野に入れています。



■ コメント（安達勇人）

「ファッションには人を動かす力があります。地元から始まったこの挑戦を、日本中の地域につなげていきたいです。」

■ ブランド概要

ブランド名：AYH

コンセプト：Fashion vitalizes our hometown

公式サイト：https://adachihouse.shop/



■ 会社概要

会社名：株式会社ADACHI HOUSE

代表者：代表取締役 安達勇人

所在地：茨城県

設立：2018年12月

URL：https://adachiyuto.com/

AYH公式Xアカウント https://x.com/AYH2019

AYH公式インスタ https://www.instagram.com/ayh_fashion/

安達勇人公式Xアカウント https://x.com/yutoadachi

安達勇人公式インスタ https://www.instagram.com/yuto_adachi_official/?hl=ja

＜報道関係者の方からのお問い合わせ先＞

株式会社ADACHI HOUSE 広報担当部：篠崎

TEL: 080-1068-5032

MAIL: shinozaki_4380@yahoo.co.jp



またはADACHI HOUSE公式サイトお問い合わせフォームへ

https://adachiyuto.com/mailform

AYH店舗情報ファッションブランドAYHプロデューサーのいばらき大使・安達勇人