【佐渡汽船】佐渡の自然と人の温もりに出会う旅『佐渡民宿パック』発売

株式会社みちのりホールディングス

佐渡汽船株式会社(所在地：新潟県佐渡市、代表取締役: 尾渡英生、以下「佐渡汽船」)は、個人型宿泊旅行パック「佐渡民宿パック」を、2026年3月16日(月)に発売しました。

本パックは、新潟港・直江津港からの往復乗船券と民宿(宿泊)がセットになった旅行パックです。オプションで車両航送やレンタカー、観光タクシーを追加でき、佐渡島内を自由に巡ることができます。

佐渡の暮らしに寄り添う民宿に泊まり、地元の食材を使った料理やアットホームなおもてなしで心落ち着くひとときをお過ごしいただけます。

季節ごとに島を彩る花や、海に沈む夕日に癒されながら、自然を感じ「民宿」だからこそできる体験をお楽しみください。

お一人様でも、ファミリーでも、「佐渡民宿パック」をぜひご活用ください。

≪設定期間≫

2026年4月1日(水)～2026年11月30日(月)

※詳細は、ホームページにてご確認ください。

≪ご旅行代金≫

〇1泊2食利用

・2名以上1室

大人16,000円～19,300円

小児9,900円～12,000円

・1名1室利用

大人17,500円～20,800円

〇1泊朝食のみ

・2名以上1室

大人13,300円～16,300円

小児8,300円～10,300円

・1名1室利用

大人13,800円～16,800円

※小児は小学生が対象となります。

※幼児のご旅行代金についての詳細は、ホームページにてご確認ください。

≪交通オプション≫

【車両航送】 1台あたり19,800円

※運転手2等運賃は含まれておりません。

※対象車両は車検証に記載の車長3m以上6m未満の乗用車(ワゴン車含む)となります。

レンタカー営業時間内での受付-返却となります。

※ガソリン満タン返しとなります。

※レンタカーは禁煙車となります。チャイルドシートの貸出は無料です（要予約)。

※ワゴン車のインターネット予約は承っておりません。予約時にお問い合わせください。

※詳細はホームページにてご確認ください。

【貸切観光タクシー】 時間制 1台あたり

※行程は当日ドライバーとご相談ください。

※定員は運転手を除いた人数です。

※入館料・入園料・体験料・昼食代金などはお客様負担となります。

※ジャンボ車はインターネット予約を承っておりません。予約時にお問い合わせください。

≪宿泊施設≫

詳細はホームページをご確認ください。

≪予約受付≫

※インターネット予約をご利用ください。

※1泊目は必ず本プランをご利用ください。2泊目以降の宿泊は自由となります。

※ご予約は佐渡汽船公式ホームページから承ります。

https://www.sadokisen.co.jp/trip-top/plans/mskpack2026/

≪申込期限≫

5日前16:30までご予約可能です。