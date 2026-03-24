【佐渡汽船】佐渡の自然と人の温もりに出会う旅『佐渡民宿パック』発売

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株式会社みちのりホールディングス


　佐渡汽船株式会社(所在地：新潟県佐渡市、代表取締役: 尾渡英生、以下「佐渡汽船」)は、個人型宿泊旅行パック「佐渡民宿パック」を、2026年3月16日(月)に発売しました。


　本パックは、新潟港・直江津港からの往復乗船券と民宿(宿泊)がセットになった旅行パックです。オプションで車両航送やレンタカー、観光タクシーを追加でき、佐渡島内を自由に巡ることができます。


　佐渡の暮らしに寄り添う民宿に泊まり、地元の食材を使った料理やアットホームなおもてなしで心落ち着くひとときをお過ごしいただけます。


　季節ごとに島を彩る花や、海に沈む夕日に癒されながら、自然を感じ「民宿」だからこそできる体験をお楽しみください。


　お一人様でも、ファミリーでも、「佐渡民宿パック」をぜひご活用ください。




≪設定期間≫


2026年4月1日(水)～2026年11月30日(月)


※詳細は、ホームページにてご確認ください。



≪ご旅行代金≫


〇1泊2食利用　


　・2名以上1室　


　　　大人16,000円～19,300円


　　　小児9,900円～12,000円


　・1名1室利用


　　　大人17,500円～20,800円


〇1泊朝食のみ


　・2名以上1室


　　　大人13,300円～16,300円


　　　小児8,300円～10,300円


　・1名1室利用


　　　大人13,800円～16,800円


※小児は小学生が対象となります。


※幼児のご旅行代金についての詳細は、ホームページにてご確認ください。



≪交通オプション≫


【車両航送】　1台あたり19,800円


※運転手2等運賃は含まれておりません。


※対象車両は車検証に記載の車長3m以上6m未満の乗用車(ワゴン車含む)となります。




レンタカー営業時間内での受付-返却となります。


※ガソリン満タン返しとなります。


※レンタカーは禁煙車となります。チャイルドシートの貸出は無料です（要予約)。


※ワゴン車のインターネット予約は承っておりません。予約時にお問い合わせください。


※詳細はホームページにてご確認ください。


【貸切観光タクシー】　時間制　1台あたり




※行程は当日ドライバーとご相談ください。


※定員は運転手を除いた人数です。


※入館料・入園料・体験料・昼食代金などはお客様負担となります。


※ジャンボ車はインターネット予約を承っておりません。予約時にお問い合わせください。



≪宿泊施設≫


詳細はホームページをご確認ください。




≪予約受付≫


※インターネット予約をご利用ください。


※1泊目は必ず本プランをご利用ください。2泊目以降の宿泊は自由となります。


※ご予約は佐渡汽船公式ホームページから承ります。


　https://www.sadokisen.co.jp/trip-top/plans/mskpack2026/



≪申込期限≫


5日前16:30までご予約可能です。