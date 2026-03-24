【佐渡汽船】佐渡の自然と人の温もりに出会う旅『佐渡民宿パック』発売
佐渡汽船株式会社(所在地：新潟県佐渡市、代表取締役: 尾渡英生、以下「佐渡汽船」)は、個人型宿泊旅行パック「佐渡民宿パック」を、2026年3月16日(月)に発売しました。
本パックは、新潟港・直江津港からの往復乗船券と民宿(宿泊)がセットになった旅行パックです。オプションで車両航送やレンタカー、観光タクシーを追加でき、佐渡島内を自由に巡ることができます。
佐渡の暮らしに寄り添う民宿に泊まり、地元の食材を使った料理やアットホームなおもてなしで心落ち着くひとときをお過ごしいただけます。
季節ごとに島を彩る花や、海に沈む夕日に癒されながら、自然を感じ「民宿」だからこそできる体験をお楽しみください。
お一人様でも、ファミリーでも、「佐渡民宿パック」をぜひご活用ください。
≪設定期間≫
2026年4月1日(水)～2026年11月30日(月)
※詳細は、ホームページにてご確認ください。
≪ご旅行代金≫
〇1泊2食利用
・2名以上1室
大人16,000円～19,300円
小児9,900円～12,000円
・1名1室利用
大人17,500円～20,800円
〇1泊朝食のみ
・2名以上1室
大人13,300円～16,300円
小児8,300円～10,300円
・1名1室利用
大人13,800円～16,800円
※小児は小学生が対象となります。
※幼児のご旅行代金についての詳細は、ホームページにてご確認ください。
≪交通オプション≫
【車両航送】 1台あたり19,800円
※運転手2等運賃は含まれておりません。
※対象車両は車検証に記載の車長3m以上6m未満の乗用車(ワゴン車含む)となります。
レンタカー営業時間内での受付-返却となります。
※ガソリン満タン返しとなります。
※レンタカーは禁煙車となります。チャイルドシートの貸出は無料です（要予約)。
※ワゴン車のインターネット予約は承っておりません。予約時にお問い合わせください。
※詳細はホームページにてご確認ください。
【貸切観光タクシー】 時間制 1台あたり
※行程は当日ドライバーとご相談ください。
※定員は運転手を除いた人数です。
※入館料・入園料・体験料・昼食代金などはお客様負担となります。
※ジャンボ車はインターネット予約を承っておりません。予約時にお問い合わせください。
≪宿泊施設≫
詳細はホームページをご確認ください。
≪予約受付≫
※インターネット予約をご利用ください。
※1泊目は必ず本プランをご利用ください。2泊目以降の宿泊は自由となります。
※ご予約は佐渡汽船公式ホームページから承ります。
https://www.sadokisen.co.jp/trip-top/plans/mskpack2026/
≪申込期限≫
5日前16:30までご予約可能です。