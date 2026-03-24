pamxy、再生数が伸びない原因を特定する「TikTokインサイト分析チェックシート」を無料公開。同時に「TikTokデータ分析・改善シリーズ」を自社メディアにて連載開始

株式会社pamxy

SNSマーケティング支援事業を展開する株式会社pamxy（本社：東京都港区、代表取締役：西江 健司）は、企業のTikTok活用における「再生数が伸びない」「フォロワーが増えない」といった課題を解決するため、独自の分析指標を体系化した「TikTokインサイト分析チェックシート」の無料配布を開始いたしました。

あわせて、自社メディア「MarkeDriven」にて、TikTok運用のデータ分析に特化した新連載を開始し、第1弾コンテンツを公開したことをお知らせいたします。

TikTokで安定してバズを生むためには、インサイトに現れる「ユーザーの反応」を正しく読み解くことが不可欠です。本資料の活用により、数値に基づいたスピーディーなPDCAサイクルの構築を支援いたします。

◼︎「TikTokインサイト分析チェックシート」公開の背景

TikTok運用において、多くの担当者が直面するのが「動画を投稿しても再生回数が伸び悩む」という壁です。しかし、その原因が「冒頭の惹きつけ」にあるのか、「コンテンツの構成」にあるのか、あるいは「ターゲットとのミスマッチ」にあるのかを正確に判断できているケースは多くありません。

弊社がこれまで多くの企業アカウントを支援する中で培ってきた、インサイトの数字から「改善すべき具体的なポイント」を逆引きできるノウハウを広くご活用いただくため、この度のチェックシート公開に至りました。

【無料配布：TikTokインサイト分析チェックシート】

https://drive.google.com/file/d/1uC4mwAfOBOSX1JwCA3kmE1Disup7GF0i/view?usp=drive_link

◼︎TikTok分析連載 第1弾：数値から「バズの再現性」を作る分析フローを公開

今回開始した連載では、TikTok公式の分析ツール「インサイト」に表示される膨大なデータの中から、特にビジネス成果に直結する重要指標の読み解き方を解説しています。

単に数字を追うだけでなく、「視聴維持率が〇％以下の時にどこを修正すべきか」といった、実務ですぐに使える具体的な改善アクションを整理しています。

【解説している分析ポイント（一部抜粋）】

重要指標の優先順位： 視聴完了率、セーブ数、シェア数など、アルゴリズム評価を高めるための数値の見方。

離脱箇所の特定： 視聴維持率グラフから、ユーザーがどの瞬間に興味を失ったかを見極める方法。

流入元の分析： 「おすすめ」以外からの流入を増やし、アカウントの資産性を高めるためのデータ活用。

「伸びない」時の逆引き診断： 再生数が数千回で止まってしまう動画に共通する課題とその対策。

詳細はこちら：https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/tiktok/tiktok-insight/

◼︎今後の連載予定

本連載では、今後も「動画制作の効率化」「TikTok広告の運用最適化」「採用・集客への繋げ方」など、TikTokをビジネスの武器にするための実践的なノウハウを継続的に発信してまいります。

関連コンテンツ：https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/tiktok/tiktok-_marketing/

下記はTikTokの活用方法や外部支援の選び方について検討している企業様にとって、有益な参考資料となる内容となっていますので、ぜひご参考ください。

詳細はこちら：https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/tiktok/unyoudaikoucost/

◼︎ pamxyによるTikTok運用支援サービスについて

pamxyでは、TikTokの企画・制作・運用・分析までをワンストップで支援する「TikTok運用代行サービス」を提供しています。登録者数や再生回数を伸ばすための戦略立案から、動画編集やチャンネル設計、定期的なレポーティングまでをトータルでサポート。

「TikTokで収益化を目指したいが、どう進めていいか分からない」

「自社チャンネルの成果が伸び悩んでいる」

といったお悩みをお持ちの方は、ぜひpamxyのサービスをご覧ください。

TikTok運用支援サービスはこちら :https://service.pamxy.co.jp/marketing/tiktok

◼︎株式会社pamxyについて

会社名：株式会社pamxy

代表者：代表取締役CEO 西江健司

本社所在地：東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

設立日：2019年9月27日

事業内容：IP事業、マーケティング事業、コマース事業

公式HP：https://pamxy.co.jp/

本件に関するお問い合わせは下記メールアドレスまでお寄せください。

メールアドレス：marketing@pamxy.co.jp