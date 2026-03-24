『愛のハイエナ』初のリアルイベント「密会」開催！“危険度MAX”の衝撃トークが炸裂　山本裕典と人気ホスト集結＆さらば青春の光・東ブクロ、ひょうろくがホストに挑戦　“刺激的な一夜”に反響殺到

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨーク、さらば青春の光がレギュラー出演する「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズにて、番組初となるリアルイベント『密会 ～口が堅い人しか来ないでください～ Presented by 愛のハイエナ』を、2026年3月17日（火）夜7時より開催いたしました。また「ABEMA PPV」では、本イベントの様子を全編見逃し配信中です。

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティです。

■山本裕典＆人気ホスト集結 “国民的女優の来店”など衝撃エピソード連発

山本裕典の爆弾発言にニューヨーク＆さらば青春の光も大興奮

番組初のリアルイベントとなった『密会』では、「山本裕典、ホストになる。」から俳優・山本裕典やレジェンドホストたち集結したトークをはじめ、さらば青春の光・東ブクロのホスト挑戦企画など、ここでしか見ることのできない特別企画を実施。オンエアではとうてい扱えない刺激的な内容盛りだくさんの一夜に、「全部見応えあってよかったな」「どの企画も面白かった」「極めてる人の話は濃いなぁ」などの声が寄せられました。

本イベントでは、『愛のハイエナ』シリーズの看板企画「山本裕典、ホストになる。」に登場したホストたちを迎え、密着の裏側やホスト業界の裏話などを掘り下げるトーク企画「ホストーーク」を実施。山本裕典と“軍神”こと心湊一希をはじめ、シーズン1からたびたび登場するホストクラブ『Lillion』のノア、伊吹瞬、シーズン4で山本が店舗改革に大奮闘したホストクラブ『SiVAH』から玲、本気湊、麻生英樹が参加しました。“ホストあるある”をテーマにしたトークでは、「女性を見ると客にできるか考えてしまう」という本気湊が口説き落とせそうな女性タレントを明かしたほか、軍神が「マネージャーからDMが来て…」と語る、“国民的女優のお忍び来店”など、衝撃エピソードが連発。MC陣が驚きのあまり腰を抜かすほどのトークが展開される中、山本が芸能人との“経験人数”を告白する場面も。まさかの爆弾発言とリアルすぎるトーク内容に、会場の観客やオンラインでの視聴者も衝撃の展開となりました。

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■さらば青春の光・東ブクロ、ひょうろくらがホストに挑戦！山本裕典の“最強右腕オーディション”

ひょうろくがまさか“オラオラ接客”の完全覚醒…！？

また、シーズン1から番組を支える山本の“右腕”を発掘するVTR企画「山本裕典の最強右腕オーディション」も。東ブクロ、ピン芸人・ひょうろく、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1の3人が、“右腕候補生”としてホストに挑戦しました。過去、山本の奮闘に感化され「やらなあかんって思った」とホスト挑戦への意欲を見せていた東ブクロは、今回「お持ち帰りしようと思ってます」と、やる気満々。一方、以前行った「第2の山本裕典オーディション」で姫に“フル無視”され、半泣き状態に陥ったひょうろくは、過去のトラウマから、足が震えてしまうほど戦々恐々の事態に…。しかし、いざ接客についたひょうろくは、一同の予想を裏切る“オラオラ接客”でまさか活躍を見せることに…！「その声でオラオラw」「キャラがハマれば無敵」「最高におもろい」など、応援コメントも殺到する中、ひょうろくがホストとして完全覚醒します。そんなひょうろくに遅れをとった東ブクロ、すがちゃん最高No.1が巻き返しをはかりますが…？果たして、“山本裕典の最強右腕”に選ばれたのは誰だったのか！？

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そのほか、収監されていた経験のあるとんでもない人物から塀の中の話を聞きまくる「塀！塀！塀！刑務所チャンプ」、人気恋愛企画「ピュアな恋しちゃダメですか？」出演のセクシー女優らが過去の恋愛遍歴を大暴露する「エグい恋しちゃダメですか？」など、決して公には語れない“危険度MAX”なトーク企画をお届けしました。

イベントの模様は、「ABEMA PPV」にて2026年4月16日（木） 夜11時59分まで、全編見逃し配信中です。ぜひ、この機会にお楽しみください。

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■イベント『密会 ～口が堅い人しか来ないでください～ Presented by 愛のハイエナ』概要

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【ABEMA PPVチケット詳細】

配信単体チケット：\1,800（税込）

販売期間：2026年4月16日（木）夜9時まで

見逃し配信期間：2026年4月16日（木）夜11時59分まで

チケット購入ページ：https://abema.tv/live-event/36dc6d81-ac89-49e9-aa6e-80a37b0007c2

■ABEMA『愛のハイエナ season5』 概要

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番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-1833

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。 また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。 さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

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