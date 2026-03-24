「オフィスでやさい」に春の新作。JA全農かながわと共同開発、規格外の“湘南ゴールド”を活用したSDGsゼリーを発売

株式会社KOMPEITO

“設置型健康社食(R)”サービス「OFFICE DE YASAI (オフィスでやさい)」を運営する株式会社KOMPEITO（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：渡邉瞬、以下当社）は、JA全農かながわと共同開発したオリジナル商品「蒟蒻ゼリー 湘南ゴールド」を2026年3月よりお届け開始しました。

神奈川県産「湘南ゴールド」は、爽やかな香りと、レモンのような風味を持ちながらも酸味が強すぎず、やさしい甘みを感じられる味わいが特長です（※1）。

一方で、形やサイズ、表面のキズといった理由により、味や安全性には問題がないにもかかわらず市場に出回らない規格外果実（※2）も存在します。

本商品は、そうした規格外の湘南ゴールドのピューレを配合し、オフィスで気軽に楽しめるサステナブルな蒟蒻ゼリーです。ぷるんとした食感とともにふわりと広がる柑橘の香りが、日常のひとときをやさしく彩ります。

当社は「OFFICE DE YASAI（オフィスでやさい）」の流通網を基盤に、規格外農産物の活用を通じたフードロス削減に取り組んでいます。本商品を通じ、オフィスワーカーと生産者をつなぐ新たな仕組みを構築し、地域農業の持続可能な発展に寄与してまいります。

（※1）

参考：「とれたて大百科」湘南ゴールド（https://life.ja-group.jp/food/shun/detail?id=158）

（※2）

サイズや傷などの理由で、出荷団体が市場流通のために独自に定める出荷規格に適合せず、一般流通に乗らない果実のことを指しています。本商品では、農林水産省の食品ロス削減方針に基づき、これらを有効活用しています。

参考： 農林水産省「食品ロスとは」（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/161227_4.html）

■商品情報

・商品名称：蒟蒻ゼリー 湘南ゴールド

・お届け開始：2026年3月～

・お届け対象：「OFFICE DE YASAI（オフィスでやさい）」やさいプラン（冷蔵）ご契約企業様

■JA全農かながわ ご担当者コメント

「湘南ゴールドは主に神奈川県西部地域を中心に生産されている柑橘で、「今村温州」と「ゴールデンオレンジ」の交配により生まれた神奈川県を代表する果実です。

JA全農かながわでは、産地と協力し、皮のキズの度合いなどにより生果販売に適さない湘南ゴールドをピューレに一次加工しています。こうした取り組みの一環として、国連の定める持続可能な開発目標（SDGs）の「9 産業と技術革新の基盤をつくろう」、「12 つくる責任つかう責任」、「15 陸の豊かさも守ろう」に資する形で「蒟蒻ゼリー 湘南ゴールド」の共同開発に至りました。

ぜひ、神奈川県を代表する湘南ゴールドの爽やかな風味をお楽しみください。」

■商品企画担当者コメント

株式会社KOMPEITO 商品企画開発グループ デリカ・グロサリーチーム

原田 麻衣子

「湘南ゴールドは香りがとても豊かで、爽やかさの中にやさしい甘みがある果実です。

規格外になってしまう果実も、味は本当においしい。その魅力をそのまま届けたいと思い、ゼリーに仕上げました。オフィスでこの商品を手に取っていただくことが、生産者の支援やフードロス削減につながる。そんな“ちょっといい選択”を、日常の中に増やしていけたらうれしいです。」

■今後の展開

KOMPEITOは今後も地域の規格外食材などを活用した商品開発を進め、OFFICE DE YASAI（オフィスでやさい）を通じて、企業のオフィスから生産者支援やフードロス削減につながる取り組みを広げてまいります。

■OFFICE DE YASAI（オフィスでやさい）について https://www.officedeyasai.jp/(https://www.officedeyasai.jp/)

OFFICE DE YASAI（オフィスでやさい）は、2014年からサービスを開始した“設置型健康社食(R)”サービスです。現在では全国で累計約20,000拠点以上（※3）に導入されています。

オフィスに冷蔵庫や冷凍庫を設置するだけで、健康と美味しさにこだわったサラダやフルーツ、お惣菜などが定期的に届けられる食の福利厚生サービスです。

オフィスにいながら手軽に健康的な食事ができるため、健康経営の一環として、また社員満足度向上、社内コミュニケーション活性化、採用強化の取り組みとして導入する企業が増えています。



（※3）2026年2月時点



■運営会社：株式会社KOMPEITO（コンペイトウ）https://kompeito.co.jp/(https://kompeito.co.jp/)

「世の中にシゲキをつくる」をミッションに、2012年9月に設立したベンチャー企業です。

2014年より、働く人と企業の健康を促し、オフィスの食事環境を整える福利厚生サービス“設置型健康社食(R)”サービス「OFFICE DE YASAI（オフィスでやさい）」をスタート。

消費者と生産者を繋ぐ新たなチャネルを通じ、農産物の流通改革にチャレンジしています。

現在では、ベンチャーから大手企業、医療機関等、全国累計約20,000拠点以上（※3）に導入いただいています。

所在地：東京都品川区西五反田2-28-5 第二オークラビル5F

設立日：2012年9月3日

代表者：代表取締役CEO 渡邉瞬

事業内容：

・“設置型健康社食(R)”サービス「OFFICE DE YASAI（オフィスでやさい）」

・オフィスでのプロモーション・サンプリング「OFFICE DE MEDIA（オフィスでメディア）」

・ダイナミックプライシング機能搭載！サラダの自販機「SALAD STAND（サラダスタンド）」



（※3）2026年2月時点

■お問い合わせ先

株式会社KOMPEITO 広報担当：白井、小西

TEL：03-6419-7144 E-Mail：pr@officedeyasai.jp