ZaraとWilly Chavarria(ウィリー・チャバリア)が贈るVATÍSIMOコレクション

株式会社ＩＴＸジャパン[動画: https://www.youtube.com/watch?v=G1cpYdshdA0 ]

Zara X Willy Chavarriaは、カルチャー、アイデンティティの自由、そしてグローバルなスケールでのファッションを称えるプロジェクトです。今回のパートナーシップにより、ウィリー・チャバリアのクリエイティブな視点は、妥協することなく世界的なプラットフォームへと広が ります。コレクションは、洗練されたスタイルを求めるすべての人々に向け、メンズとウィメンズの双方で展開されます。

VATÍSIMOの根底にあるのは、誇り。存在感。更には個性を分かち合うこと。

VATÍSIMOとは、ウィリー・チャバリアの美学をより広い世界へと届けるものです。

VATÍSIMOについて

VATÍSIMOは、「vato」という言葉の最上級形です。チカーノ・コミュニティで使われる親しみを持った表現で、友人やパートナー、仲間、そして大切な人を指します。VATÍSIMOという名には、友情や絆、そして愛を称える想いが込められています。人と人との結びつき、コミュニティへの誇り、そして自身のルーツに根差した力を語る言葉です。

VATÍSIMOコレクションは、2026年3月26日(木)よりZARA 新宿店、及びZARA MAN心斎橋筋店（メンズ）、ZARA銀座店（メンズ）にて展開予定のほか、オンラインストアではウィメンズおよびメンズの両ラインを発売予定です。

コレクションについて

今回のレディ トゥ ウェアコレクションでは、ウェアをはじめ、アクセサリーやジュエリーまで幅広いアイテムを展開します。各ピースはチャバリアならではの、精緻なテーラリングと力強いシルエットを強調。素材には、ウィリー・チャバリア自身のコレクションでも用いられるイタリア製生地をはじめ、レザー、キュプラ、デニム、ニット、ジャージーなどが使用されています。

VATÍSIMOは、多様なライフスタイルを支える幅広いラインナップで構成されています。立体感のあるペンシルスカートや、キュプラ素材の断ち切り仕上げの半袖シャツ、豊かで鮮やかな質感のフットウェア、上質なレザーのベルトやバッグまでを展開。アメリカンワークウェアへのオマージュを込めながら、かつての時代のリラックスしたムードも呼び起こします。細部まで丁寧な配慮が施され、一部のアイテムには、内側に施した繊細なラベルや、赤い薔薇のモチーフがウィリーのシグネチャーとして印象的に配されています。



本コレクションはラテンアメリカの影響を大切にしながら、多様なアイデンティティと多元性を取り込むグローバルな視点を掲げます。これはウィリー自身のチカーノとしての文化的アイデンティティを、現代のファッションコンシャスな視点を通して描き出したポートレートでもあります。

MAN COLLECTION

価格帯：\2,990 - 45,990（税込）

WOMAN COLLECTION

価格帯：\4,390 - 65,990（税込）

キャンペーンについて

Glen Luchford(グレン・ルッチフォード)とウィリー・チャバリアが監督を務め、スーパーモデルのChristy Turlington(クリスティ・ターリントン)と俳優のAlberto Guerra(アルベルト・ゲラ)が出演するキャンペーンは、メキシコで撮影されました。テレノベラ（ラテンアメリカのメロドラマ）特有の濃密なドラマ性を想起させながら、権力、嫉妬、そして欲望に翻弄される“運命的な愛の四角関係”を描き出しています。

コラボレーションについて

このパートナーシップは、ウィリー・チャバリアのパーソナルでなクリエイティブ手法と、Zaraが持つ広いグローバルコミュニティを結びつけるものです。ウィリーは、文化的な視点と世界的な広がりとのあいだに、新たな対話を生み出します。

ウィリー・チャバリアについて

ウィリー・チャバリアは2015年に自身の名を冠したブランドを立ち上げました。それ以来、独自のファッションアプローチで注目され、キャスティングからデザインの細部まで社会的・文化的・政治的影響を織り込み、従来の商業的な視点では見過ごされがちな場所に美を見出す表現で知られています。

ZARAについて

ZARAは、Pull&Bear、Massimo Dutti、Bershka、Stradivarius、Oysho、ZARA Homeを展開するグローバルファッションカンパニー「Inditex」の一員です。Inditexは継続的なイノベーションと顧客サービスを基盤とし、98の市場と200を超えるオンライン市場を有する高度に統合されたプラットフォームを運営し、2040年までの気候中立達成を目指しています。

ZARAは1998年、東京・渋谷で日本に初出店して以来、全国で店舗網を着実に拡大し、現在は日本国内で59店舗を展開しています。